Pedro García considera que Ricardo Gareca fue “sabio” al dejar fuera de lista a Paolo Guerrero

El seleccionador peruano consiguió el quinto puesto en las Eliminatorias Sudamericanas dos veces consecutivas.

Paolo Guerrero quedó fuera de los 28 convocados que citó Ricardo Gareca para jugar los próximos partidos de la selección peruana. El técnico argentino estuvo los últimos tres días supervisando de cerca los trabajos del delantero en la Videna, pero decidió no contar con él por ahora, aunque cabe la posibilidad de que en los siguientes días haya un llamado oficial. Pedro García considera que esta decisión del ‘Tigre’ fue sabia.

“Para mí ha sido sabio que no lo llame , ha sido sabio pensar en el plazo correcto y ha sido sabio visualizarse en el mundial. Clasificar sin Paolo y que en el mundial juegue porque lo necesitamos. Por supuesto que sí, sería una tontería no verlo así. Gareca fue sabio al no llevarlo porque está visualizando a Guerrero para el mundial en noviembre”, comentó el panelista de Al Ángulo.

Recordemos que dentro de la lista solo hay tres futbolistas de área: Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño, jugadores que estuvieron presentes en las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 y lograron el repechaje. El ‘Bambino’ y el jugador ‘crema’ vienen sumando minutos y haciendo goles en sus clubes, pero ‘Santi’ fue muy irregular y no juega desde el 2 de mayo.

El reconocido periodista también habló de dos factores por la no convocatoria del ‘Depredador’. “El técnico del rival que tengamos va a estar más contento con la ausencia de Paolo Guerrero, que no lo hayan convocado es una buena para ellos. Si Paolo estuviese en lista, ellos planifican un partido con Paolo en la cancha, les cambia la estrategia. Es una buena noticia para ellos”, resaltó.

“Lo contrario tiene que ver con citarlo a Paolo, porque una vez adentro de Videna y sabiéndose convocado, Paolo, en su impetu de jugar, le va a meter un cambio arriba en los trabajos y se puede volver a lesionar por querer jugar estos partidos. El razonamiento de Gareca debe haber sido: ‘no, no lo llevemos, que Paolo juegue el mundial, podemos ganar sin él (repechaje), pero en el mundial con él”, sentenció.

Por ahora el exInternacional seguirá entrenando en la Videna con Miguel Araujo y los sparrings. El lunes 23 de mayo se unirán los futbolistas de la primera división del Perú y algunos de los que juegan en el extranjero. El primer viaje a Barcelona está planeado para el sábado 28. Hay que tener en cuenta que el ‘9′ puede ser llamado en cualquier momento si Ricardo Gareca lo considera oportuno.

El panelista del Al Ángulo también habló de lo buno y malo de esta decisión. VIDEO: Movistar Deportes.

PAOLO VUELVE A JUGAR

Paolo Guerrero, que no disputa un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, ya realiza ejercicios con balón, de definición, contoles y pases, entrenando casi al 100%, pero aún no hizo fútbol. Sin embargo, este sábado habrá un amistoso entre los sparrings, con el ‘Depredador’ y Miguel Araujo, ante la reserva de la Universidad San Martín.

LISTA DE CONVOCADOS

1. Pedro Gallese

2. José Carvallo

3. Angelo Campos

4. Luis Advíncula

5. Aldo Corzo

6. Carlos Zambrano

7. Miguel Araujo

8. Christian Ramos

9. Alexander Callens

10. Luis Abram

11. Miguel Trauco

12. Marcos López

13. Renato Tapia

14. Pedro Aquino

15. Wilder Cartagena

16. Sergio Peña

17. Horacio Calcaterra

18. Jairo Concha

19. Yoshimar Yotún

20. Christofer Gonzales

21. André Carrillo

22. Gabriel Costa

23. Edison Flores

24. Christian Cueva

25. Raziel García

26. Gianluca Lapadula

27. Alex Valera

28. Santiago Ormeño

