Melissa Paredes confunde a Francisco Bolognesi con Alfonso Ugarte y da su excusa: “Se parecen”

Melissa Paredes y su blopper en el primer programa de Edson Pa' Qué Más. (Foto: Captura de Edson Pa' Qué Más)

De la televisión a los medios digitales. Edson Dávila se animó a dar un nuevo paso en su carrera y abrió su canal de YouTube. Edson Pa’ Qué Más es el nombre de su nuevo proyecto y en su estreno tuvo como invitada a Melissa Paredes, quien oficialmente se convirtió en la madrina.

En esta primera edición, la modelo se sometió a una serie de preguntas relacionadas a su vida privada, pues como se sabe, ella se encuentra en medio de la polémica por su nuevo enfrentamiento con Rodrigo Cuba, su exesposo.

Como se recuerda, Melissa Paredes y Edson Dávila fueron compañeros de trabajo en América Hoy, pero la modelo fue sacada del magazine luego de su ampay con Anthony Aranda, pues la producción consideró que no le daba una buena imagen al programa que estaba dedicado a las amas de casa.

En medio de esta conversación, el popular ‘Giselo’ reveló que Melissa Paredes debía cumplir con participar en un segmento que era sobre frases célebres de personajes nacionales e internacionales.

Fue en ese momento que el conductor de televisión empezó a leer la frase de un reconocido héroe nacional. “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”, era la oración que debía identificar la modelo.

“ ¿Él se lanzó al morro de Arica? ¿Es Alfonso Ugarte? ”, fue la primera respuesta que dio Melissa Paredes ante el asombro de la producción de este canal de YouTube, quienes decidieron ayudarla.

“El otro, el otro, bolo, bolo”, le dijeron. Finalmente Melissa Paredes pudo identificar a Francisco Bolognesi y respondió que se equivocó porque ambos héroes nacionales tienen un cabello bastante parecido.

Asimismo, el popular ‘Giselo’ justificó el blooper de su excompañera asegurando que los nervios le jugaron en contra. “ Tienen que entender que son los nervios, tú también perdías en Esto es Guerra por eso ”, señaló.

Melissa Paredes fue la primera invitada al nuevo programa de Edson Dávila y se animó a identificar frases célebres de personajes peruanos.

MELISSA PAREDES DESEA TENER HIJOS CON ANTHONY ARANDA

Hace unos meses atrás, cuando el ‘Activador’ recién ingresó a Esto es Guerra, señaló que le encantaría convertirse en padre de familia al lado de Melissa Paredes, así como tener una gran cantidad de hijos, pues viene de una familia numerosa.

Luego de escuchar esta respuesta de su pareja, la exreina de beleza afirmó que lo dicho por Anthony Aranda era cierto, pues ambos tienen el sueño de tener muchos pequeños, pero que lamentablemente esto no se podría hacer realidad debido a que no cuentan con mucho dinero para darles una buena calidad de vida.

“ Me encantaría, obvio, pero no soy millonaria (...) Me encantaría tener cinco, seis, es un presupuesto aparte. Podría ser uno (hijo) más, de acá a unos años ”, dijo la exconductora de televisión.

SEGUIR LEYENDO: