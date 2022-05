Melissa Paredes reafirma que le gustaría tener 4 hijos con Anthony Aranda: “Me encantaría”

Melissa Paredes asegura que le gustaría tener 4 hijos con Anthony Aranda. (Foto: Instagram y Captura de Edson Pa' Q' Más)

Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’ en el mundo de la televisión, estrenó su canal de YouTube y tuvo como primera invitada a Melissa Paredes. La actriz llegó hasta el set del medio digital para darle la ‘patadita’ de la buena suerte a su excompañero de América Hoy.

Asimismo, la exconductora de televisión respondió a las preguntas que le preparó la producción del programa, en el que resaltaba si era verdad que a ella le gustaría tener 4 hijos con Anthony Aranda.

Recordemos que hace unos meses atrás, cuando el ‘Activador’ recién ingresó a Esto es Guerra, señaló que le encantaría convertirse en padre de familia al lado de la exreina de belleza, así como tener una gran cantidad de hijos, pues viene de una familia numerosa.

Luego de escuchar esta pregunta, Melissa Paredes afirmó que lo dicho por su actual pareja era cierto, pues a ambos tienen el sueño de tener muchos pequeños, pero que lamentablemente esto no se podría hacer realidad debido a que no cuentan con mucho dinero para darles una buena calidad de vida.

“ Me encantaría, obvio, pero no soy millonaria (...) Me encantaría tener cinco, seis, es un presupuesto aparte. Podría ser uno (hijo) más, de acá a unos años ”, dijo la exconductora de televisión.

La exreina de belleza expresó su deseo por tener una familia numerosa al lado de Anthony Aranda, su actual pareja.

MELISSA PAREDES VENDE POLLADAS

En este programa de Edson Dávila, Melissa Paredes tuvo que cumplir un reto, el cual consistía en llamar a un familiar para ofrecerle una pollada ‘pro reactivación económica’, pues como se sabe, ella hasta el momento no encuentra un empleo fijo.

El contacto elegido fue la prima de la modelo, quien la tildó de loca por intentar vender sus polladas, además le dijo que el precio de 18 soles era bastante elevado para este plato.

Lo que nunca imaginó la exconductora de televisión es que su familiar le diría que le pida ayuda a su ‘Activador’. Luego de varias risas, Melissa Paredes logró convencer a su prima y cerró la venta.

RODRIGO CUBA Y LA DEMANDA CONTRA MELISSA PAREDES

El programa Amor y Fuego reveló la demanda que iba a realizar Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes luego de descubrir que le había sido infiel con Anthony Aranda. El futbolista la iba a denunciar por “conducta deshonrosa, injuria grave que hace insoportable la vida en común” y, además, la acusaba de ‘abandono de hogar’.

“ El martes 19 de octubre, nos despertamos en la misma cama y mi aún esposa empezó su día recibiendo a su maquillista y personal de asesoramiento de imagen. Luego de ello estuvo ausente la mayor parte del día. Llegando a las 9:45 pm de la noche, aproximadamente ”, señala Rodrigo Cuba.

