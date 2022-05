Rodrigo Cuba no quiere alejar a Melissa Paredes de su hija: “Eres su madre y serás parte de su vida”

Rodrigo Cuba quiere que Melissa Paredes también organice la fiesta de cumpleaños de su hija. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se encuentra nuevamente en una disputa legal. El futbolista no se quedó con los brazos cruzados ante las última declaraciones de la modelo en el programa En Boca de Todos cuando señaló que ambos deben organizar la fiesta de cumpleaños de su hija y no por separado.

“Mi hija no es un trofeo. O sea debemos de ambos ponernos de acuerdo para organizar la fiesta, hacerlo lindo, invitar a las personas que amamos, que queremos. No es que yo sea un invitada señores, ¡soy la madre de mi hija! (...) Sería lindo que los dos estemos en el cumpleaños de ella, nunca el hombre organiza las fiestas siempre he sido yo la encargada de todo, por eso me sorprende. Ojalá lo hagamos juntos”, dijo la exreina de belleza en el magazine de América TV.

Todo parece indicar que sus palabras le molestaron al deportista, pues decidió enviarle una extensa carta notarial negando que él quiera alejar a su expareja de los preparativos del onomástico de su pequeña Mía. Según señaló, en la conciliación que firmaron se dejó en claro que este año le tocaría al jugador del Sport Boys ser el anfitrión, pero eso no impediría que Melissa Paredes pueda participar.

“Sobre el cumpleaños de nuestra hija, se habla claramente sobre la forma cómo se realizará. Este año me tocará a mi organizarlo y por su puesto tienes que participar en él, eres su madre, ¿Quién te impide ser parte de su vida? Yo no puedo, y menos quiero que dejes de ser parte de su vida. ¿Recuerdas Navidad? ¿Quién iba a impedir a quién?”, se lee en el documento.

LEE TAMBIÉN: Melissa Paredes cita a Rodrigo Cuba para cambiar la tenencia de su hija: Busca que ambos pasen más tiempo con la niña

Cabe resaltar que, la carta notarial fue entregado al programa Amor y Fuego donde se encargaron este 19 de mayo de difundir varios fragmentos que detallaban la versión del popular ‘Gato’ Cuba con respecto a su separación de la exconductora de América Hoy.

El 'Gato' Cuba no tomó a bien que Melissa Paredes saliera a decir que no le fue infiel con Anthony Aranda.

MELISSA PAREDES SE NEGÓ A ENTREGARLE A SU HIJA

Debido a que Melissa Paredes viene solicitando una modificación en la tenencia compartida de su hija, Rodrigo Cuba mostró los chats de WhatsApp en el que la exreina de belleza se niega a entregarle a su hija para que pasen el fin de semana juntos.

Según la conversación del viernes 4 de marzo, la misma actriz le dice que esté con su hija el sábado porque quiere ir a la playa. Del mismo modo, en otro chat, el futbolista le pide que le deje estar con su hija todo un fin de semana, a lo que Melissa se negó.

Rodrigo: Melissa, ¿tú crees que me la pueda llevar sábado y domingo a la playa?.

Melissa: Son mis días Rodrigo. ¿Todo bien contigo?.

Rodrigo: Solo te preguntaba si podría llevarla nada más y ver si cambiábamos lunes así.

Melissa: No hay forma. Son mis días con mi hija y encima son mis días libres de trabajo. Gracias por el acuerdo más bien.

Rodrigo: Ok, ni modo.

Cabe mencionar que estos chats de WhatsApp fueron divulgados por el mismo Rodrigo Cuba y el magazine de Willax TV no dudó en difundirlos.

SEGUIR LEYENDO