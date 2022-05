Ricardo Gareca criticó a presidentes de clubes peruanos por ‘esconderse’ ante malos resultados en torneos internacionales

El técnico de la selección peruana pidió que den la cara ante los resultados adversos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. VIDEO: Movistar Deportes.

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa este viernes 20 de mayo en la Videna con el principal objetivo de dar la lista de convocados para el amistoso ante Nueva Zelanda y el duelo de repechaje a Qatar 2022. Sin embargo, en las distintas preguntas que le hicieron, se le consultó por la participación de los clubes peruanos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022. El ‘Tigre’ fue duro con los presidentes, directivos y encargados de los clubes, a quienes les pidió que den la cara ante los malos resultados.

“Para mí los equipos estuvieron a la altura. Lógicamente que va a despertar polémicas y comentarios cuando no se liga. Yo no me quedo solamente con la suerte, tienen que haber otras cosas y van en cadena. Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros, lo sabemos todos. Hacen falta muchas cosas, en infraestrutura... Los presidentes tienen que dar respuesta también. Salen los técnicos a hablar, salen los jugadores, me gustaría escuchar a los presidentes, no los escucho ¿Qué es lo que pasa? Me gustaría que ustedes les pregunten también a las instituaciones”, aseveró en primera instancia.

“Hay cosas que les competen a ellos y a la institución: armar equipos, refuerzos, tiene que ver con todo. Yo lo desconozco, por eso me gustaría escuchar al presidente. Que salgan a hablar y digan qué pasó. Un técnico pide un refuerzo, hay cuatro opciones y quisiera saber por cual opción se opta. Desconocemos mucho”, sentenció el exfutbolista.

Por otro lado, contó lo que vio él en los partidos jugados hasta ahora. “Para mí estuvieron a la altura. Un Sporting Cristal que jugó bien, compitió de la misma manera, que no ligó, no tuvo suerte en determinado momento. Vi a Alianza Lima y de la misma manera hubo partidos que se les escapó de las manos. Después habrán críticas, pero no lo voy a hacer yo porque no estoy en la interna. Melgar, el partido que acaba de jugar con Racing, yo tengo una opinión muy optimista, pero en el fútbol hay que hacer goles. También hay un análisis que hacemos fuera del resultado”, aseveró el técnico.

CLUBES PERUANOS EN LIBERTADORES

Alianza Lima y Sporting Cristal ya disputaron las primeras cinco fechas de la Copa Libertadores y quedaron eliminados. Los ‘íntimos’ solo pudieron sumar un punto luego del empate 1-1 ante Colo Colo en Lima, mientras que los otros cuatro partidos los perdió, alargando la mala racha histórica en este torneo a 28 compromisos sin ganar. Por otro lado, los ‘celestes’ sumaron dos puntos. uno ante la Universidad Católica y otro ante Talleres de Córdoba, ambos en el estadio Nacional.

Los dirigidos por Carlos Bustos cerrarán su participación ante River Plate en Buenos Aires, Argentina. Mientras que los comandados por Roberto Mosquera viajarán a Brasil para enfrentar a Flamengo en la sexta y última fecha de su grupo. Los ‘bajopontinos’ pueden llegar a la Copa Sudamericana, pero dependen de otros resultados.

CLUBES PERUANOS EN SUDAMERICANA

FBC Melgar peleó palmo a palmo ante Racing hasta la cuarta fecha, pero en la quinta cayó precisamente ante el cuadro argentino y se quedó con muy pocas posibilidades de avanzar a la siguiente etapa. Deberán ganarle a Cuiabá y esperar que los dirigidos por Fernando Gago pierdan ante River Plate de Uruguay. Los ‘rojinegros’ vienen realizando un campeonato digno, sumando nueve puntos hasta el momento. Por otro lado, Ayacucho FC ya no tiene opciones en su grupo.

Melgar tendrá que esperar la caída de Racing para clasificar a octavos de la Sudamericana.

