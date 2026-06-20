¿A qué hora ver el Ecuador vs. Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

La segunda fecha del Grupo E ofrecerá un partido de alta tensión. Ecuador buscará reaccionar tras su debut, mientras Curazao intentará dejar atrás una dura caída mundialista. (EFE)

Ecuador afronta el cruce obligado a sumar tras perder 0-1 con Costa de Marfil en el debut, mientras Curazao busca recuperarse luego del 7-1 ante Alemania. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones y el partido se jugará en Kansas City.

El equipo norteño llega como tercero del Grupo E, sin puntos, y una victoria lo dejaría con tres unidades de cara a la última fecha, en la que enfrentará a Alemania el 25 de junio en Nueva Jersey. Por su parte, los caribeños, último tras la goleada inicial, intentará mantenerse con opciones al menos en la pelea por ubicarse entre los mejores terceros.

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¿A qué hora es Ecuador vs. Curazao?

El partido entre Ecuador y Curazao se disputará el sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium y comenzará a las 19:00 horas en territorio peruano

El horario de inicio, según cada país, es el siguiente: 21:00 (Argentina y Uruguay), 20:00 (Chile), 19:00 (Ecuador, Colombia y Perú) y 18:00 (México). El encuentro cerrará la actividad del Grupo E en la segunda fecha, en una jornada que también tendrá el duelo entre Alemania y Costa de Marfil en Toronto.

Para Ecuador, el horario oficial figura a las 19:00 (GMT-5), con el objetivo inmediato de volver a meterse en zona de clasificación antes del cierre de la fase de grupos. Del lado caribeño, el compromiso aparece como una oportunidad para sumar por primera vez en su historia mundialista.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast v Ecuador - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 14, 2026 Ecuador coach Sebastian Beccacece reacts with his players during the first half hydration break REUTERS/Jeenah Moon

Dónde ver Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

La expectativa por el partido también se trasladará a las pantallas. Ecuador y Curazao contarán con cobertura en vivo mediante señales y servicios de streaming para varios territorios. (Marca)

La transmisión en vivo del Ecuador vs. Curazao estará disponible por Disney+ Plan Premium, con disponibilidad indicada para Ecuador y Colombia.

Además, el partido contará con alternativas de seguimiento según el país. En México, el encuentro podrá verse por ViX Premium. En Colombia, también estará disponible a través de DSPORTS y WIN Sports, además de Disney+. Para quienes busquen seguir el desarrollo en tiempo real, el minuto a minuto se podrá consultar por Claro Sports.

Los partidos de Ecuador en la fase de grupos se emiten de manera simultánea por las señales informadas para cada territorio. En la previa, el foco estará puesto en el rendimiento de futbolistas clave: en Ecuador, Hernán Galíndez en el arco, Piero Hincapié y Willian Pacho en la última línea, y Moisés Caicedo en el mediocampo.

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Curazao, por su parte, cuenta con Eloy Room como arquero destacado y con Leandro Bacuna como capitán y referencia en la zona central, acompañado por su hermano Juninho Bacuna. En el frente de ataque, el equipo caribeño tiene a Tahith Chong como uno de sus nombres principales.

¿Cómo le fue a Ecuador y Curazao en la primera fecha del Grupo E

Después de estrenos adversos, Ecuador y Curazao afrontarán un partido cargado de urgencias. Los puntos en juego pueden resultar determinantes para llegar con opciones a la fecha final. (X / La Tri)

Ecuador y Curazao llegan a la segunda fecha luego de estrenos con derrota. En la jornada inaugural, disputada el domingo 14 de junio, Alemania goleó 7-1 a Curazao en Houston, mientras Ecuador cayó 0-1 ante Costa de Marfil en Philadelphia.

Tras ese inicio, Ecuador quedó en el tercer puesto del Grupo E. El equipo conducido por Sebastián Beccacece necesita ganar para sostener sus opciones de clasificación y evitar que la definición se vuelva apremiante en la última presentación, prevista para el jueves 25 de junio ante Alemania en Nueva Jersey.

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En la otra vereda, Curazao afronta su primera Copa del Mundo y busca seguir con posibilidades dentro del grupo, con la mirada puesta en sumar para conservar aspiraciones, incluso, en la disputa por ubicarse entre los mejores terceros.

El calendario del Grupo E marca, para el sábado 20 de junio, Alemania vs. Costa de Marfil en Toronto a las 17:00 (Argentina y Uruguay), 16:00 (Chile), 15:00 (Ecuador, Colombia y Perú) y 14:00 (México). Luego será el turno de Ecuador vs. Curazao en Kansas City en los horarios ya establecidos.

La tercera fecha se jugará el jueves 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil en Philadelphia y Ecuador vs. Alemania en Nueva Jersey, ambos a las 17:00 (Argentina y Uruguay), 16:00 (Chile), 15:00 (Ecuador, Colombia y Perú) y 14:00 (México).

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