VER EN VIVO Melgar vs Racing HOY: duelo clave en Avellaneda por Copa Sudamericana 2022

Melgar y Racing se enfrentan por la punta del grupo B de la Copa Sudamericana 2022.

Melgar vs Racing EN VIVO. Peruanos y argentinos miden fuerzas hoy miércoles 18 de mayo en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón por la jornada 5 del Grupo B de Copa Sudamericana 2022. Solo vale ganar, pues solo clasifica uno a octavos de final. Se viene un partidazo por el liderato. Sigue todas las incidencias.

¿Cómo llegan? El elenco arequipeño viene entonado con su buen presente en la Liga 1. Y es que lleva 5 partidos seguidos de plenos triunfos, los cuales les ha permitido ubicarse como líderes con 28 puntos, aunque con varios perseguidores que tienen un puntaje bastante cercano. De todas formas, son candidatos al título del Torneo Apertura.

En la competencia internacional, la situación no podría ser mejor, ya que se encuentran en la primera casilla con 9 puntos, los mismos que los argentinos, pero con mejor diferencia de gol. Por tal motivo, este encuentro pinta muy interesante. El resultado podría determinar el futuro de ambos.

El técnico del ‘Dominó’, Néstor Lorenzo, tiene en sus filas al máximo goleador de la actual edición de la competición, Bernardo Cuesta, con 6 anotaciones en la misma cantidad de partidos. El atacante de 33 años va en busca del récord de máximo goleador en la historia de la Sudamericana, título que ostenta el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, con 19 conquistas. Para ello, deberá recurrir al apoyo de las figuras ‘rojinegras’ como Luis Iberico, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes, entre otros importantes nombres.

Festejo de Bernardo Cuesta tras su gol a River Plate de Uruguay en Montevideo. | Foto: Difusión

Por otro lado, el cuadro de ‘La Academia’ viene de ser eliminado por Boca Juniors en las semifinales de la Copa de la Liga Argentina mediante los penales (6-5). Terminaron 0-0 en la etapa reglamentaria, por lo que tuvieron que irse hasta la pena máxima para despedirse del torneo doméstico. De esta forma, culminaron su participación a nivel local y centrarán sus fuerzas en la Sudamericana.

Precisamente, en el certamen continental, como bien se mencionó líneas arriba, se ubican en la segunda posición, por detrás de su rival de turno. De hecho, fue el conjunto peruano el único que lo derrotó, debido a que ha conseguido 3 victorias.

Fernando Gago, DT de los ‘gauchos’, tiene entre sus máximos exponentes al delantero Enzo Copetti, quien convirtió 8 goles en la liga local, mientras que en la Sudamericana solo hizo un tanto. Otro de los jugadores a tomar en cuenta es el volante Carlos Alcaraz, un futbolista de 19 años que ha aportado con un gol y una asistencia para los de Avellaneda internacionalmente, aunque en su país hizo 4 anotaciones. Además de estas cifras, su desempeño en el campo lo han convertido en el próximo argentino en ser exportado a Europa, con varios clubes siguiéndolo.

BAJAS

Matías Rojas, quien sufrió una lesión ante Boca Juniors, es la única baja que tendrá Racing para este cotejo. Mientras que los peruanos llegan con su plantel completo a Buenos Aires.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

Melgar 3-1 Racing (fecha 3 de Copa Sudamericana 2022)

Melgar 3-1 Racing: resumen y goles del triunfo arequipeño por Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

DECLARACIONES

“De Racing me preocupa todo. Sus buenos jugadores, el funcionamiento, las asociaciones, etc. Es un gran equipo y lo está demostrando”, declaró Néstor Lorenzo, técnico de Melgar. Por su parte, desde el lado del cuadro argentino no han hablado sobre este encuentro.

MELGAR VS. RIVER PLATE: POSIBLES ALINEACIONES

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Alexis Arias, Jean Pierre Archimbaud, Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Luis Iberico, Bernardo Cuesta. DT: Néstor Lorenzo

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago

HORARIOS DEL MELGAR VS RACING

- Perú: 7:30 p.m.

- México: 7:30 p.m.

- Ecuador: 7:30 p.m.

- Colombia: 7:30 p.m.

- Venezuela: 8:30 p.m.

- Paraguay: 8:30 p.m.

- Chile: 8:30 p.m.

- Argentina: 9:30 p.m.

- Uruguay: 9:30 p.m.

- Brasil: 9:30 p.m.

CANALES PARA VER MELGAR VS RACING

- Argentina / ESPN y Star+.

- Chile / DIRECTV y Star+.

- Colombia / DIRECTV y Star+.

- Ecuador / DIRECTV y Star+.

- Venezuela / DIRECTV y Star+.

- Perú / DIRECTV y Star+.

- Uruguay / DIRECTV y Star+.

- Bolivia / Tigo Sports+ y Star+.

- Paraguay / Tigo Sports+ y Star+.

Anuncio del partido entre Melgar y Racing por Copa Sudamericana.

SEGUIR LEYENDO: