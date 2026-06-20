Campaña veterinaria gratis para este jueves 25 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La Municipalidad de Lima anunció que este jueves 25 de junio se llevará a cabo una campaña veterinaria gratis en el Cercado de Lima. La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 12 m. en el Parque El Sol, ubicado en el jirón Félix Bogado, cuadra 26, y estará dirigida a vecinos que buscan atención básica para sus mascotas y orientación sobre su cuidado.
De acuerdo con el aviso municipal, la jornada incluirá servicios clínicos preventivos y un componente informativo enfocado en la convivencia responsable con animales de compañía. El punto de atención se instalará en el parque para facilitar el acceso de las familias de la zona y promover prácticas de salud animal en un horario acotado.
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El objetivo de esta intervención es acercar prestaciones veterinarias a la población y reforzar medidas de prevención frecuentes en perros y gatos. Además, el equipo a cargo brindará pautas sobre trámites vinculados al registro de canes y felinos, con el fin de ordenar la tenencia e impulsar una identificación adecuada.
¿Cuáles son los servicios que se ofrecerán en esta jornada?
Entre las prestaciones disponibles se encuentran las siguientes:
- Consultas médico-veterinarias: evaluación general del estado de salud de la mascota, con revisión básica y recomendaciones de cuidado según cada caso.
- Desparasitación interna: aplicación de tratamiento para parásitos que afectan el sistema digestivo, con indicaciones sobre dosis y medidas de prevención en el hogar.
- Desparasitación externa: atención para el control de pulgas, garrapatas u otros agentes externos, con sugerencias para reducir el riesgo de reinfestación.
- Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: orientación sobre cuidados esenciales, seguridad, higiene, alimentación y compromiso familiar con el bienestar del animal.
- Orientación sobre el registro de canes y felinos: información sobre el procedimiento de inscripción y la utilidad de contar con datos actualizados para identificación y control.
Asimismo, la campaña se llevará a cabo en una franja horaria específica, por lo que se sugiere acudir con anticipación dentro del rango anunciado para acceder a la atención disponible.
¿Cómo cuidar a las mascotas ante el frío?
- Mantén a perros y gatos dentro de casa durante la noche
- Evita patios azoteas y corrientes de aire
- Prepara un lugar de descanso con cama elevada y mantas secas
- Cambia las mantas si se humedecen
- Usa abrigo solo si la mascota es pequeña mayor cachorra o de pelo corto
- Revisa que la prenda no apriete ni limite el movimiento
- Evita el baño en días fríos
- Si debes bañarla usa agua tibia y sécala por completo
- Programa los paseos en horas con más sol
- Reduce el tiempo de salida si hay viento
- Revisa las almohadillas y cuida que no se agrieten
- Consulta al veterinario por un bálsamo si hay resequedad
- Ofrece agua limpia en varios momentos del día
- Asegura que el recipiente no enfríe demasiado el agua
- Consulta al veterinario antes de aumentar la comida
- Observa temblores persistentes apatía tos o dificultad para respirar
- Mantén calefactores y estufas lejos de la cama
- Evita cables sueltos y fuentes de calor sin supervisión
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