Campaña veterinaria gratis para este jueves 25 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

l propósito central es ofrecer cuidados preventivos, fomentar el bienestar y reducir el riesgo de enfermedades en las mascotas de los vecinos. - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima anunció que este jueves 25 de junio se llevará a cabo una campaña veterinaria gratis en el Cercado de Lima. La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 12 m. en el Parque El Sol, ubicado en el jirón Félix Bogado, cuadra 26, y estará dirigida a vecinos que buscan atención básica para sus mascotas y orientación sobre su cuidado.

De acuerdo con el aviso municipal, la jornada incluirá servicios clínicos preventivos y un componente informativo enfocado en la convivencia responsable con animales de compañía. El punto de atención se instalará en el parque para facilitar el acceso de las familias de la zona y promover prácticas de salud animal en un horario acotado.

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El objetivo de esta intervención es acercar prestaciones veterinarias a la población y reforzar medidas de prevención frecuentes en perros y gatos. Además, el equipo a cargo brindará pautas sobre trámites vinculados al registro de canes y felinos, con el fin de ordenar la tenencia e impulsar una identificación adecuada.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios que se ofrecerán en esta jornada?

Entre las prestaciones disponibles se encuentran las siguientes:

Consultas médico-veterinarias: evaluación general del estado de salud de la mascota, con revisión básica y recomendaciones de cuidado según cada caso.

Desparasitación interna: aplicación de tratamiento para parásitos que afectan el sistema digestivo, con indicaciones sobre dosis y medidas de prevención en el hogar.

Desparasitación externa: atención para el control de pulgas, garrapatas u otros agentes externos, con sugerencias para reducir el riesgo de reinfestación.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: orientación sobre cuidados esenciales, seguridad, higiene, alimentación y compromiso familiar con el bienestar del animal.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: información sobre el procedimiento de inscripción y la utilidad de contar con datos actualizados para identificación y control.

Asimismo, la campaña se llevará a cabo en una franja horaria específica, por lo que se sugiere acudir con anticipación dentro del rango anunciado para acceder a la atención disponible.

La campaña se llevará a cabo este jueves 25 de junio - Créditos: Magnific.

¿Cómo cuidar a las mascotas ante el frío?

Mantén a perros y gatos dentro de casa durante la noche

Evita patios azoteas y corrientes de aire

Prepara un lugar de descanso con cama elevada y mantas secas

Cambia las mantas si se humedecen

Usa abrigo solo si la mascota es pequeña mayor cachorra o de pelo corto

Revisa que la prenda no apriete ni limite el movimiento

Evita el baño en días fríos

Si debes bañarla usa agua tibia y sécala por completo

Programa los paseos en horas con más sol

Reduce el tiempo de salida si hay viento

Revisa las almohadillas y cuida que no se agrieten

Consulta al veterinario por un bálsamo si hay resequedad

Ofrece agua limpia en varios momentos del día

Asegura que el recipiente no enfríe demasiado el agua

Consulta al veterinario antes de aumentar la comida

Observa temblores persistentes apatía tos o dificultad para respirar

Mantén calefactores y estufas lejos de la cama

Evita cables sueltos y fuentes de calor sin supervisión