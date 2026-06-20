Con Gianluca Lapadula, así sería el ataque de Universitario en el Torneo Clausura 2026

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes marca un cambio en la ofensiva del club peruano. El atacante ya se encuentra en el país, donde en las próximas horas se formalizará su vínculo contractual hasta diciembre de 2027, según fuentes del entorno dirigencial.

El club tiene previsto oficializar el fichaje una vez que el jugador supere los exámenes médicos y complete los trámites administrativos necesarios. La expectativa entre los seguidores es notoria, pues la presencia del ‘Bambino’ busca potenciar el ataque de la ‘U’ de cara al Torneo Clausura y los retos que plantea la temporada actual.

¿Cómo será el ataque de Universitario con Gianluca Lapadula?

La presencia de Gianluca Lapadula en el plantel de Universitario de Deportes representa un salto de calidad para el ataque del club. El delantero, reconocido como uno de los nombres clave en la selección peruana, aporta una trayectoria internacional que genera expectativas entre los seguidores y la dirigencia.

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Héctor Cúper tendrá varias opciones para armar una ofensiva letal: Alex Valera, Lisandro Alzugaray, Edison Flores, José Rivera y Lapadula. La polifuncionalidad del italo-peruano, permitirá al DT generar varias combinaciones en la zona de ataque.

“Tiene armas la ‘U’, tiene jugadores para disponer de ataques distintos. Me puedo imaginar a Gianluca Lapadula con Alex Valera, me lo puedo imaginar en un ataque con el Tunche Rivera, me lo puedo imaginar a Lapadula de centroatacante, con Alzugaray por un lado, Bryan Reyna por el otro. Lapadula te da opciones de eso. Y es un jugador que también es inteligente; creo que no va a tener problemas en un principio para poder entender cómo es que se juega en el fútbol peruano”, analizó Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Desmarcados’.

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El 'Bambino' fue recibido por Antonio García Pye. Créditos: TV Perú / X.

Además, el periodista deportivo puntualizó que existe la posibilidad de que el ‘Bambino’ haga dupla con Valera y también podría tener otros acompañantes en los extremos.

“Valera en el fútbol peruano ha demostrado el año pasado que es un buen delantero. Ahora no va a jugar torneo internacional, van a jugar solamente torneo peruano y sí puede ser una dupla complicada de detener en su momento. Y sumando más nombres, Fertoli te puede jugar por la banda. Si usas un 4-3-3, te puede jugar Fertoli por un lado. Carabalí puede ser un extremo por la izquierda, Polo puede ser un extremo por la derecha. O sea, va a tener opciones”, finalizó.

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Se reveló que Gianluca Lapadula fichará por Universitario.

¿Raúl Ruidíaz sigue siendo opción en Universitario?

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes generó una fuerte expectativa en el aeropuerto, donde numerosos medios aguardaban al delantero. El director deportivo Antonio García Pye captó la atención al pronunciarse sobre el presente y futuro del club en el mercado de fichajes.

El directivo abordó la inminente incorporación de Lapadula, quien está a punto de convertirse en el refuerzo más esperado de la temporada. Además, el directivo se refirió al creciente interés por un posible retorno de Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura, tema que ha motivado especulaciones y mantiene a los hinchas atentos.

El directivo de Universitario habló luego de recibir a Gianluca Lapadula en el aeropuerto. Créditos: Raúl Chávez / X.

Ante la consulta sobre si el fichaje de Lapadula limitaba la llegada de la ‘Pulga’, García Pye prefirió mantener la cautela: “No puedo yo cerrar capítulos que ni siquiera están abiertos. Hay que esperar con calma”, expresó ante los periodistas que aguardaban declaraciones. De este modo, dejó abierta la puerta a futuras incorporaciones, sin descartar ningún escenario.

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El director deportivo también elogió a Ruidíaz, a quien describió como “un jugador admirable y una gran persona”. “Sería lindo que pueda estar”, añadió, reflejando el aprecio institucional por el atacante.