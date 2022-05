Selección peruana: Ricardo Gareca explicó por qué no convocó a Raúl Ruidíaz para el repechaje al Mundial Qatar 2022

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, explicó la razón de la ausencia del atacante del Seattle Sounders Raúl Ruidíaz en la convocatoria para el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 de junio.

El DT de Perú descartó que la no convocatoria de la ‘Pulga’ se deba a su negativa de acoplarse a los entrenamientos en diciembre del 2021 cuando se encontraba sin competencia en la MLS. En ese entonces, la bicolor se preparaba para afrontar los últimos y decisivos partidos en las Eliminatorias Qatar 2022.

“En estos momentos estamos priorizando un grupo que ha dado resultado o que creemos que en los últimos compromisos decisivos quedamos conformes como se desempeñó el grupo, más que nada. Raúl Ruidíaz está atravesando un momento excelente. En general, siempre ha atravesado momentos excelentes. Raúl siempre está en la consideración. No tiene nada que ver la resolución final de Raúl. Siempre contemplamos las situaciones de los muchachos”

“Hay muchachos que no tienen problemas, hay jugadores que necesitan descanso. Ruidíaz ha tenido temporadas muy duras, lesiones y complicaciones. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la postura o decisión que pudo haber tomado en su momento. Tiene que ver con lo que resolvemos en este momento. Y en este momento hemos resulto darle continuidad a un grupo que en situaciones apremiantes como nos tocó vivir, notamos una superación y para enfrentar este partido definitivo creemos que mantener este grupo que en la mayoría los casos estuvieron a la altura de las circunstancias. Nos parece lo más apropiado y no tiene nada que ver con otra cuestión. Ese es el único análisis que se hace”, concluyó Gareca.

Ricardo Gareca explicó la no convocatoria de Raúl Ruidíaz para el repechaje. (Video: GOLPERU).

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN PERUANA

Inicio de entrenamientos: lunes 23 de mayo.

Viaje a Barcelona: sábado 28 de mayo (9:00 p.m.)

Llegada a Barcelona: domingo 29 (5:00 p.m.)

Entrenamientos en España: del lunes 30 de mayo al sábado 4 de junio.

Perú vs Nueva Zelanda en Barcelona: domingo 5 de junio.

Entrenamientos en España: del lunes 6 al viernes 10 de junio.

Viaje a Doha: viernes 10 de junio

Llegada a Doha: viernes 10 de junio

Entrenamiento el Doha: sábado 11 y domingo 12 de junio

Conferencia de Ricardo Gareca: domingo 12 de junio

Partido de Perú por repechaje: lunes 13 de junio.

Viaje a Lima: martes 14 de junio

Lista de convocados de la selección peruana para el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022

