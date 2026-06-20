Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 20 de junio de 2026

Una sala de monitoreo sísmico moderna en Perú muestra a operadores del IGP supervisando pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo debido a su localización en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja geológica, que rodea la cuenca del océano Pacífico, concentra una intensa actividad tectónica y es responsable de la ocurrencia frecuente de movimientos telúricos en el territorio peruano. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la vigilancia permanente de la sismicidad nacional permite identificar variaciones en la actividad y emitir alertas oportunas para la población.

En los últimos meses, el IGP ha reportado una serie de temblores de baja y moderada magnitud en distintas regiones del país, incluyendo eventos recientes en Jaén y el Callao. Los registros oficiales muestran que la mayoría de estos sismos no generan daños materiales, aunque son percibidos por los habitantes de las zonas cercanas a los epicentros. La labor del organismo resulta clave para informar sobre la actividad sísmica y fomentar medidas de prevención en la ciudadanía.