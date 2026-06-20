Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 20 de junio de 2026

Nuevos movimientos telúricos sorprendieron a las poblaciones de Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, donde la actividad sísmica volvió a evidenciar el riesgo permanente en distintas zonas del territorio nacional

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Sala de monitoreo sísmico con tres operadores frente a múltiples pantallas que muestran mapas sísmicos de Perú y gráficos de ondas, y el logo del IGP.
Una sala de monitoreo sísmico moderna en Perú muestra a operadores del IGP supervisando pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo debido a su localización en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja geológica, que rodea la cuenca del océano Pacífico, concentra una intensa actividad tectónica y es responsable de la ocurrencia frecuente de movimientos telúricos en el territorio peruano. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la vigilancia permanente de la sismicidad nacional permite identificar variaciones en la actividad y emitir alertas oportunas para la población.

En los últimos meses, el IGP ha reportado una serie de temblores de baja y moderada magnitud en distintas regiones del país, incluyendo eventos recientes en Jaén y el Callao. Los registros oficiales muestran que la mayoría de estos sismos no generan daños materiales, aunque son percibidos por los habitantes de las zonas cercanas a los epicentros. La labor del organismo resulta clave para informar sobre la actividad sísmica y fomentar medidas de prevención en la ciudadanía.

Un mapa de Perú con círculos y líneas rojas, tres dispositivos de alerta sísmica con luces rojas, una libreta, un bolígrafo, una radio y una linterna.
La imagen ilustra el monitoreo sísmico en Perú con un mapa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que señala zonas de riesgo como Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, junto a dispositivos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:18 hsHoy

Zonas sísmicas y antecedentes en Perú

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas geológicas más activas del mundo. Esta franja concentra cerca del 85% de la actividad sísmica global y atraviesa la costa peruana de norte a sur. La convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han provocado daños significativos en el pasado.

Sismógrafo abierto y señal triangular amarilla de alerta sísmica en una vereda con grietas; al fondo, una iglesia y casas bajas en una ciudad peruana.
Un sismógrafo portátil y una señal de advertencia sísmica descansan en la vereda de una tranquila ciudad del norte peruano al amanecer, evidenciando la calma y la continua prevención post-sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) han reiterado en diversas ocasiones la importancia de la preparación ante estos fenómenos. Los registros históricos muestran que ciudades como Lima, Arequipa, Ica, Piura y Trujillo se encuentran en zonas de alta exposición, lo que exige mantener protocolos de seguridad y planes de evacuación actualizados.

08:17 hsHoy

Recomendaciones de expertos para la población

Especialistas en gestión de riesgo y sismología recomiendan a la ciudadanía informarse exclusivamente por canales oficiales, como el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante cualquier evento sísmico. Según declaraciones recogidas por Associated Press, los expertos insisten en la importancia de la calma y la ejecución de procedimientos previamente ensayados con la familia, en la oficina o en centros educativos.

Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por la agencia afirman: “Antes de un sismo, resulta fundamental identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, así como rutas de evacuación libres de obstáculos.” También recomiendan participar en simulacros nacionales y mantener la comunicación constante con familiares y vecinos para actuar en conjunto si ocurre un movimiento fuerte.

Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:03 hsHoy

¿Qué hacer durante un sismo?

Al momento de percibir un temblor, los especialistas sugieren mantener la serenidad y aplicar la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo una mesa resistente o escritorio. Es preferible evitar correr, utilizar ascensores o permanecer cerca de ventanas y objetos que puedan caer. Si la persona se encuentra en la calle, debe alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones antiguas o con daños estructurales.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones donde el temblor ocurre mientras se conduce, la recomendación es detener el vehículo en una zona segura lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que el movimiento finalice. Posteriormente, se debe encender la radio para recibir información oficial y evitar el uso de líneas telefónicas, reservando estas para emergencias.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:50 hsHoy

¿Qué debo tener en casa para estar prevenido ante un terremoto en Perú?

La preparación ante un terremoto comienza con la elaboración de una mochila de emergencia. El INDECI recomienda incluir en la mochila agua potable para al menos tres días, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, dinero en efectivo y mascarillas. Además, se aconseja guardar copia de llaves, ropa de abrigo, una manta ligera y cargadores portátiles para dispositivos móviles.

Una mochila gris y roja abierta sobre una mesa de madera clara con agua, botiquín, linterna, radio, alimentos enlatados, manta, silbatos, pasaporte y dinero.
Una mochila de emergencia abierta muestra su contenido esencial organizado, incluyendo agua, alimentos, botiquín, linterna y documentos, lista para cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia Reuters detalla en sus reportes sobre prevención: “Las familias deben revisar periódicamente el contenido de la mochila y ubicarla en un lugar accesible para todos los integrantes del hogar.” De igual modo, mantener una lista de contactos de emergencia y tener un plan de encuentro familiar resulta esencial si las comunicaciones se ven interrumpidas por el evento.

07:16 hsHoy

La importancia de la cultura preventiva

La recurrencia de sismos en el territorio peruano ha impulsado campañas educativas en escuelas, empresas y organismos públicos para fortalecer la cultura preventiva. Organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han colaborado en el diseño de materiales didácticos y programas de capacitación dirigidos a la población vulnerable.

Una calle con personas evacuando edificios modernos y coloniales. Un letrero verde prominente indica "ZONA SEGURA" al centro. Cielo parcialmente nublado.
Personas evacúan edificios modernos y coloniales de una ciudad peruana, reuniéndose en la calle cerca de una señal de "Zona Segura" tras un sismo leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el sector académico, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el IGP han desarrollado estudios sobre el comportamiento de las construcciones ante eventos sísmicos. Estos informes concluyen que la adecuada supervisión de las obras y el respeto a los códigos técnicos de edificación reducen el riesgo de colapso y permiten una respuesta más eficiente ante emergencias.

06:32 hsHoy

Reporte actualizado y monitoreo constante

El monitoreo en tiempo real permite a las autoridades emitir alertas tempranas y coordinar la respuesta ante posibles emergencias. El IGP mantiene estaciones sismológicas distribuidas en todo el país, lo que facilita la detección rápida de movimientos telúricos y la difusión inmediata de información oficial a través de canales digitales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Mapa de Perú en rojo oscuro sobre fondo gris claro, con un ícono de epicentro sísmico en la costa. Se observa el logo azul del IGP y la fecha 5 de junio de 2026.
Mapa editorial de Perú en rojo oscuro muestra un epicentro sísmico en su costa, con el logo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 5 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre entidades como el CENEPRED, INDECI y los gobiernos regionales resulta clave para evaluar daños, canalizar ayuda y restablecer servicios básicos tras un evento mayor. La activación de protocolos de emergencia y la movilización de brigadas de rescate forman parte del esquema nacional de respuesta ante desastres.

05:59 hsHoy

Perspectivas y próximos pasos

El Instituto Geofísico del Perú continuará evaluando la secuencia sísmica registrada el 17 de junio y actualizando los reportes para mantener informada a la ciudadanía. Se mantiene la recomendación de revisar las condiciones estructurales de viviendas y edificios, así como de participar en actividades de sensibilización promovidas por las autoridades locales.

Las entidades responsables recuerdan que la prevención y la preparación son las herramientas más efectivas frente a la amenaza sísmica que caracteriza al territorio peruano. La participación activa de la población y el acceso a información confiable constituyen factores determinantes para reducir riesgos y proteger vidas ante futuros eventos.

04:59 hsHoy

Perú, zona de constante movimiento telúrico

Dos sismos de baja magnitud se registraron el 19 de junio de 2026 en el territorio peruano, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero, con una magnitud de 3.5, ocurrió a la 01:58 horas y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al noroeste de Jaén, en la región Cajamarca, alcanzando una intensidad de II-III en Jaén. Más tarde, a las 15:38 horas, se reportó un segundo movimiento telúrico de 3.2 grados a 10 kilómetros al suroeste del Callao, con una profundidad de 61 kilómetros y una intensidad de II en Callao.

Sismo de 4.8 en el Callao
Sismo de 4.8 en el Callao. Epicentro según el IGP

De acuerdo con el reporte del IGP, ambos eventos sísmicos fueron percibidos levemente por la población local, sin que se hayan registrado daños materiales ni víctimas. El sismo en Jaén ocurrió a una profundidad de 16 kilómetros, mientras que el de Callao se ubicó a mayor profundidad, lo que suele disminuir la percepción en superficie. Los boletines oficiales del organismo detallaron las coordenadas geográficas exactas de cada evento y recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener medidas de prevención ante la actividad sísmica.

Mapa satelital de la región de Cajamarca en Perú, mostrando una estrella amarilla marcando el epicentro cerca de Jaén, con un sismógrafo registrando ondas en el primer plano
Un sismo de magnitud 4.9 sacudió la región de Cajamarca, Perú, el 7 de marzo de 2026, con epicentro a 22 km al noroeste de Jaén. (Composición: Infobae Perú)

El Instituto Geofísico del Perú mantiene activos sus sistemas de monitoreo y recomienda a la población de zonas cercanas a los epicentros mantenerse informada por canales oficiales. Las actualizaciones sobre movimientos telúricos pueden consultarse en la plataforma digital del IGP, que ofrece reportes en tiempo real y recursos de orientación para situaciones de emergencia sísmica.

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