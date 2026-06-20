Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 20 de junio de 2026

Perú se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo debido a su localización en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja geológica, que rodea la cuenca del océano Pacífico, concentra una intensa actividad tectónica y es responsable de la ocurrencia frecuente de movimientos telúricos en el territorio peruano. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la vigilancia permanente de la sismicidad nacional permite identificar variaciones en la actividad y emitir alertas oportunas para la población.
En los últimos meses, el IGP ha reportado una serie de temblores de baja y moderada magnitud en distintas regiones del país, incluyendo eventos recientes en Jaén y el Callao. Los registros oficiales muestran que la mayoría de estos sismos no generan daños materiales, aunque son percibidos por los habitantes de las zonas cercanas a los epicentros. La labor del organismo resulta clave para informar sobre la actividad sísmica y fomentar medidas de prevención en la ciudadanía.
Zonas sísmicas y antecedentes en Perú
El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas geológicas más activas del mundo. Esta franja concentra cerca del 85% de la actividad sísmica global y atraviesa la costa peruana de norte a sur. La convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han provocado daños significativos en el pasado.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) han reiterado en diversas ocasiones la importancia de la preparación ante estos fenómenos. Los registros históricos muestran que ciudades como Lima, Arequipa, Ica, Piura y Trujillo se encuentran en zonas de alta exposición, lo que exige mantener protocolos de seguridad y planes de evacuación actualizados.
Recomendaciones de expertos para la población
Especialistas en gestión de riesgo y sismología recomiendan a la ciudadanía informarse exclusivamente por canales oficiales, como el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante cualquier evento sísmico. Según declaraciones recogidas por Associated Press, los expertos insisten en la importancia de la calma y la ejecución de procedimientos previamente ensayados con la familia, en la oficina o en centros educativos.
Los expertos consultados por la agencia afirman: “Antes de un sismo, resulta fundamental identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, así como rutas de evacuación libres de obstáculos.” También recomiendan participar en simulacros nacionales y mantener la comunicación constante con familiares y vecinos para actuar en conjunto si ocurre un movimiento fuerte.
¿Qué hacer durante un sismo?
Al momento de percibir un temblor, los especialistas sugieren mantener la serenidad y aplicar la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo una mesa resistente o escritorio. Es preferible evitar correr, utilizar ascensores o permanecer cerca de ventanas y objetos que puedan caer. Si la persona se encuentra en la calle, debe alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones antiguas o con daños estructurales.
En situaciones donde el temblor ocurre mientras se conduce, la recomendación es detener el vehículo en una zona segura lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que el movimiento finalice. Posteriormente, se debe encender la radio para recibir información oficial y evitar el uso de líneas telefónicas, reservando estas para emergencias.
¿Qué debo tener en casa para estar prevenido ante un terremoto en Perú?
La preparación ante un terremoto comienza con la elaboración de una mochila de emergencia. El INDECI recomienda incluir en la mochila agua potable para al menos tres días, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, dinero en efectivo y mascarillas. Además, se aconseja guardar copia de llaves, ropa de abrigo, una manta ligera y cargadores portátiles para dispositivos móviles.
La agencia Reuters detalla en sus reportes sobre prevención: “Las familias deben revisar periódicamente el contenido de la mochila y ubicarla en un lugar accesible para todos los integrantes del hogar.” De igual modo, mantener una lista de contactos de emergencia y tener un plan de encuentro familiar resulta esencial si las comunicaciones se ven interrumpidas por el evento.
La importancia de la cultura preventiva
La recurrencia de sismos en el territorio peruano ha impulsado campañas educativas en escuelas, empresas y organismos públicos para fortalecer la cultura preventiva. Organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han colaborado en el diseño de materiales didácticos y programas de capacitación dirigidos a la población vulnerable.
Desde el sector académico, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el IGP han desarrollado estudios sobre el comportamiento de las construcciones ante eventos sísmicos. Estos informes concluyen que la adecuada supervisión de las obras y el respeto a los códigos técnicos de edificación reducen el riesgo de colapso y permiten una respuesta más eficiente ante emergencias.
Reporte actualizado y monitoreo constante
El monitoreo en tiempo real permite a las autoridades emitir alertas tempranas y coordinar la respuesta ante posibles emergencias. El IGP mantiene estaciones sismológicas distribuidas en todo el país, lo que facilita la detección rápida de movimientos telúricos y la difusión inmediata de información oficial a través de canales digitales y medios de comunicación nacionales e internacionales.
La coordinación entre entidades como el CENEPRED, INDECI y los gobiernos regionales resulta clave para evaluar daños, canalizar ayuda y restablecer servicios básicos tras un evento mayor. La activación de protocolos de emergencia y la movilización de brigadas de rescate forman parte del esquema nacional de respuesta ante desastres.
Perspectivas y próximos pasos
El Instituto Geofísico del Perú continuará evaluando la secuencia sísmica registrada el 17 de junio y actualizando los reportes para mantener informada a la ciudadanía. Se mantiene la recomendación de revisar las condiciones estructurales de viviendas y edificios, así como de participar en actividades de sensibilización promovidas por las autoridades locales.
Las entidades responsables recuerdan que la prevención y la preparación son las herramientas más efectivas frente a la amenaza sísmica que caracteriza al territorio peruano. La participación activa de la población y el acceso a información confiable constituyen factores determinantes para reducir riesgos y proteger vidas ante futuros eventos.
Perú, zona de constante movimiento telúrico
Dos sismos de baja magnitud se registraron el 19 de junio de 2026 en el territorio peruano, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero, con una magnitud de 3.5, ocurrió a la 01:58 horas y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al noroeste de Jaén, en la región Cajamarca, alcanzando una intensidad de II-III en Jaén. Más tarde, a las 15:38 horas, se reportó un segundo movimiento telúrico de 3.2 grados a 10 kilómetros al suroeste del Callao, con una profundidad de 61 kilómetros y una intensidad de II en Callao.
De acuerdo con el reporte del IGP, ambos eventos sísmicos fueron percibidos levemente por la población local, sin que se hayan registrado daños materiales ni víctimas. El sismo en Jaén ocurrió a una profundidad de 16 kilómetros, mientras que el de Callao se ubicó a mayor profundidad, lo que suele disminuir la percepción en superficie. Los boletines oficiales del organismo detallaron las coordenadas geográficas exactas de cada evento y recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener medidas de prevención ante la actividad sísmica.
El Instituto Geofísico del Perú mantiene activos sus sistemas de monitoreo y recomienda a la población de zonas cercanas a los epicentros mantenerse informada por canales oficiales. Las actualizaciones sobre movimientos telúricos pueden consultarse en la plataforma digital del IGP, que ofrece reportes en tiempo real y recursos de orientación para situaciones de emergencia sísmica.