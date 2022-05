Hernán Barcos y el lamento por perder ante Fortaleza en Copa Libertadores: “Esto duele y es para sufrir”

El delantero argentino fue de losmejores de Alianza Lima en la quinta fecha de la Copa Libertadores. VIDEO: ESPN.

Alianza Lima volvió a pasarla mal en una nueva fecha de la Copa Libertadores y tal vez los que mejor respondieron en el estadio Nacional fueron sus hinchas. Por esta razón, Hernán Barcos, uno de los referentes del equipo ‘blanquiazul’, se dirigió a los fanáticos tras la derrota 2-0 ante Fortaleza por la quinta fecha del grupo F.

“A nuestra gente solamente agradecerle y pedirle perdón por todo lo que está pasando. No podemos ganar un partido por la Copa Libertadores. Esto duele y es para sufrir, y hay que seguir trabajando. no queda otra ”, comentó el delantero de 38 años.

“Nos duele mucho no poder ganar, nos ha tocado rivales difíciles, somos responsables de los resultados, llegamos y no concretamos, ellos llegan y concretan. No es casualidad, hay que seguir trabajando. Hay mucho por mejorar y seguro en un futuro todo va a mejorar”, agregó.

El ‘Pirata’ fue uno de los más claros con la pelota y siempre se mostró como opción para el pase. Su experiencia y jararquía se notaba por encima de los demás jugadores aliancistas. Sin embargo, nada de esto ayudó para que los ‘íntimos’ empaten el partido cuando caían 1-0 parcialmente o descuenten cuando le anotaron el segundo.

El exGremio de Brasil tuvo una de las chances más claras en sus pies. Yordi Vílchez peleó y ganó una pelota por el lado derecho. Se posicionó bien y sacó un centro al área bien dirigido para Wilmer Aguirre. El ‘Zorrito’ la bajó de cabeza para el ‘9′ grone y este disparó fuerte, pero su tiro se fue por encima del arco rival.

Hernán Barcos lleva 16 partidos en la temporada con Alianza Lima entre Liga 1 y Copa Libertadores. Estuvo presente los 90 minutos de juego en todos los cotejos del torneo Conmebol, pero por ahora no pudo marcar. En la primera división del fútbol peruano lleva 6 goles y tres asistencias, siendo de los más influyentes del cuadro dirigido por Carlos Bustos.

Los de La Victoria cerrarán su participación internacional 2022 ante River Plate en Argentina, donde esperan dar una sorpresa en la última jornada del grupo F en su visita al estadio Monumental de Buenos Aires. El cotejo se jugará el miércoles 25 de mayo y arrancará a las 5:00 p.m. (hora peruana). No tienen opciones de llegar a Copa Sudamericana luego de quedarse con un solo punto antes de la fecha final, pero lucharán por cortar la mala racha de 28 cotejos sin vencer en Copa Libertadores.

El delantero ha jugado todos los partidos de la Copa Libertadores hasta el momento. Foto: Alianza Lima.

LOS COMENTARIOS DEL BAMBINO PONS

El ‘Bambino’ Pons fue el encargado de narrar el duelo entre Alianza Lima y Fortaleza en el estadio Nacional y en varios pasajes halagó al cuadro peruano, aunque también mencionó que perdía ante uno de los equipos más chicos de Brasil. Cabe resaltar que el cuadro que viste de azul y rojo es el último actualmente en su liga local.

“Pierde Alianza Lima, uno de los grandes de Perú. Gana Fortaleza, uno de los más chicos de Brasil”, se le pudo escuchar al periodista argentino en cierto momento de la transmisión del encuentro a través de la señal de ESPN, válido por la quinta jornada del Torneo Conmebol. Por otro lado, también destacó a la hinchada ‘íntima’ que asistió al estadio Nacional. “Con esta gente me voy a la guerra con un mondadiente”, expresó el locutor.

El narrador argentino destacó a Alianza Lima como los más grandes, pero dijo que perdía ante uno de los más chicos de Brasil. VDIEO: ESPN.

SEGUIR LEYENDO