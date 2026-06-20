¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026

El BMO Field de Toronto será escenario de un enfrentamiento determinante en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Alemania y Costa de Marfil, actuales líderes del Grupo E, se medirán hoy, sábado 20 de junio, en un duelo que podría comenzar a perfilar a uno de los primeros clasificados a la siguiente fase del torneo.
¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026?
La transmisión del partido entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E en el Mundial 2026 estará disponible en Perú a través de varias opciones. Los aficionados podrán seguir el encuentro en señal abierta por América TV, tanto en su canal 4 como en el 704 en HD, como parte de la cobertura oficial del certamen.
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Para quienes buscan una cobertura completa de todos los partidos, DirecTV ofrece la transmisión integral del torneo en su señal tradicional, válida para usuarios en Perú y en toda Sudamérica. Además, la plataforma DGO permite acceder a los contenidos en streaming, facilitando el acceso desde diferentes dispositivos y adaptándose a las preferencias de cada usuario.
En cuanto a la información minuto a minuto, Infobae Perú se encargará del seguimiento en vivo, proporcionando la previa del duelo, la narración de las mejores acciones, declaraciones de los futbolistas y los resultados de los demás encuentros del grupo y del torneo. De este modo, los seguidores podrán elegir entre televisión, streaming y coberturas digitales para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento decisivo.
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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026
El partido entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la segunda fecha del Grupo E en el Mundial 2026, se disputará hoy, sábado 20 de junio, en el Estadio de Toronto. El encuentro está programado para las 15:00 horas para Perú, horario que coincide también para Colombia y Ecuador. A las 16:00 horas para Chile, Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión comenzará a las 17:00 horas.
Para los seguidores en Alemania, el enfrentamiento será a las 21:00 horas. De este modo, aficionados de distintas regiones tendrán la posibilidad de seguir en directo este duelo clave entre los ‘teutones’ y los ‘elefantes’, que podría definir el liderazgo del grupo y dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
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Así llega Alemania y Costa de Marfil al duelo por el Mundial 2026
Alemania y Costa de Marfil afrontan su segundo compromiso en el Mundial 2026 tras debutar con victorias en el Grupo E. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con la confianza de haber goleado 7-1 a Curazao en su primer partido, resultado que lo posiciona con ventaja en la tabla y lo acerca a la clasificación a los 16avos de final.
Por el lado de los africanos, la motivación aumenta luego de superar a Ecuador por 1-0 con un gol en los últimos minutos, en un duelo ajustado que se resolvió sobre el cierre. De esta manera, ambas selecciones llegan igualadas en puntos y saben que el ganador de este enfrentamiento asegurará su lugar en la siguiente ronda del torneo.
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El cruce entre los ‘teutones’ y los ‘elefantes’ se presenta como determinante para definir el liderazgo del grupo y otorgar tranquilidad de cara a la fase eliminatoria. La victoria en este encuentro garantizará la presencia de uno de los dos equipos en los octavos de final, aumentando la presión y la expectativa en torno al duelo en Toronto.
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