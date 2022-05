Lista de convocados de Perú: Ricardo Gareca y los jugadores que irán al repechaje del Mundial Qatar 2022

Lista de convocados de Perú para el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022

Una lista que ilusiona y que tendrá la atención de todos los peruanos. Hoy, en la Villa Deportiva Nacional, Ricardo Gareca dará a conocer a los jugadores convocados con los que afrontará los partidos amistosos de preparación y del repechaje ante Australia o Emiratos Árabes, por el último cupo al Mundial Qatar 2022.

Gareca guarda bajo siete llaves los nombres y las sorpresas que tendría esta lista de convocados, pero para muchos hay varios fijos e indispensables para el DT de la selección peruana; sin embargo, la inclusión de Paolo Guerrero y André Carrillo son las grandes dudas en esta importante convocatoria.

[PUEDES LEER: HOY Conferencia de Ricardo Gareca EN VIVO: lista de convocados de Perú para repechaje al Mundial Qatar 2022]

La conferencia de Ricardo Gareca será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de la FPF.

La cita con los medios de comunicación es al mediodía. Gareca tendrá la atención de todo el Perú mientras nombra uno a uno los nombres de los que integrarán el ‘equipo de todos’ que viajará este 28 de mayo rumbo a Barcelona, donde instalará su centro de operaciones de preparación de cara al amistoso que tiene programado ante Nueva Zelanda y luego viajará a Doha para el partido de repechaje ante el ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes.

LOS POSIBLES CONVOCADOS

Gianluca Lapadula y su racha goleadora en el Benevento son indiscutibles en la selección peruana. Álex Valera, también es otro atacante que se ha convertido en la carta confiable para Gareca.

El delantero peruano puso el 1-0 ante Pisa en el ascenso de Serie B de Italia. (Video: nativa).

El gran momento de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors los ha convertido en los fijos de las diferentes convocatorias de la bicolor y en esta ocasión no sería la excepción.

Pedro Gallese es el protector del arco peruano y sus últimas actuaciones con la blanquirroja lo mantienen en figura indiscutible bajo los tres palos.

Alexander Callens anotó en la última fecha de la MLS con el New York City y lo más seguro es que Gareca ya tiene su nombre escrito en la ansiada ‘lista dorada’.

Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Sergio Peña han ganado minutos en sus equipos y también serían los convocados seguros del DT argentino.

Christian Cueva se prepara intensamente para llegar a punto al partido de la repesca del Mundial Qatar 2022 y lo más seguro es que sea fijo en la selección inca.

Renato Tapia, el popular ‘capitán futuro’, ha dejado las polémicas de las redes sociales para meterse de lleno a su equipo Celta de Vigo, pero ahora es duda a raíz de una lesión que aún desconoce su magnitug.

LAS DUDAS

Paolo Guerrero se ha vuelto a poner en el radar del DT de la blanquirroja. Hace unos días llegó a Lima y habló con la prensa. Señaló que se encuentra ‘sano’ y con mucha confianza, sin embargo no ha sido sometido al rigor de una competencia con la que se viene. “Si no me convocan al repechaje, me seguiré preparando, porque yo quiero seguir jugando”, dijo el histórico capitán de la bicolor.

Sin embargo, el ‘Tigre’ podría llamarlo para que gane prácticas y volcar su experiencia, además de liderazgo, en el grupo.

André Carrillo lleva dos meses alejado de las canchas. Una lesión al ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda aún lo mantiene lejos de regresar y es posible que quedará fuera de lista, según dijo entre líneas el preparador físico de la selección, Néstor Bonillo.

“Es un poco complejo porque estpa en el límite inferior de su posibilidad de recuperación. Su lesióm, son 3 meses de recuperación”, dijo Bonillo.

Santiago Ormeño y Anderson Santa María también son dudas en esta convocatoria, aunque muchos descartan la posibilidad de que Gareca los tenga en cuenta en la nueva lista de convocados.

Otra incógnita sería Luis Abram, quien no llegaría al partido de repechaje tras ser operado de una fractura a la nariz.

ITINERARIO DE LA SELECCIÓN PERUANA

Perú iniciará sus actividades en la Videna tras conocerse la lista de convocados. Los jugadores al día siguiente tendrán que ponerse a orden de Gareca para los entrenamientos hasta el 28 de mayo, fecha en que partirán a Barcelona. El vuelo partirá a las 21:00 horas y llegará a las 17:00 horas del domingo 29.

Desde el lunes 30 de mayo al sábado 4 de junio se iniciarán los entrenamientos a partir de las 9:00 a.m.

El domingo 05 de junio se disputará el Perú vs. Nueva Zelanda en el RCDE Stadium de Barcelona a las 17:30.

Al día siguiente, lunes 6 de junio, regresan los entrenamientos hasta el viernes 10, fecha en que toda la bicolor viaja a Doha a las 14:00 horas y llega ese mismo día llega a las 22:00 horas.

El sábado 11, a partir de las 18 horas, Gareca entrenará con toda la selección peruana en el Sadd Stadium.

El domingo 12, previo al partido del repechaje, los dirigidos por el ‘Tigre’ entrenarán a las 9:30 en el mismo estadio y a las 12 se dará una conferencia de Ricardo Gareca en el Ahmad Bin Ali Stadium.

El lunes 13 de junio se juega el Perú vs. Australia o Emiratos Árabes a las 13:00 horas (hora peruana) y el martes 14 todo el equipo retorna a Lima.

SEGUIR LEYENDO