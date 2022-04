Christian Cueva y el posible duelo con Dinamarca: “No es una revancha, es una oportunidad que me da Dios”

Christian Cueva habló de un posible enfrentamiento con Dinamarca en Qatar 2022 además de otros interesantes temas.

La selección peruana se ubicó en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas luego de ganar en la última jornada al combinado de Paraguay. Esto automáticamente le permitió acceder al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Si supera esta etapa, repetiría grupo en la cita mundialista con Dinamarca, partido que se recuerda por el penal fallado de Christian Cueva. Precisamente, el volante habló de esta posibilidad, así como de otros temas relacionados.

“Para mí no es una revancha. Esto es una oportunidad que me da Dios ”, comentó ‘Aladino’ en una entrevista realizada por el programa ‘Fútbol en América’. Acto seguido, reconoció que el equipo mantiene la esperanza de clasificar a la Copa del Mundo. “ La ilusión y el sueño siempre están ahí. Nosotros siempre soñamos con este momento. Nos falta un paso. Nos hubiese gustado clasificar directos porque siempre dependíamos de nosotros”, añadió.

Y es que el actual jugador del Al-Fateh de Arabia Saudita vivió uno de los momentos más críticos en su paso por la selección en aquel partido ante los daneses en la primera fecha del Mundial de Rusia 2018. El encuentro iba 0 a 0 hasta que Christian sufre una falta en área rival. Él mismo se dispuso a ejecutar el penal, pero mandó el balón varios metros por encima del arco defendido por Kasper Schmeichel. Esto provocó una ola de críticas por parte de los hinchas hacia su persona que ha perdurado en todos estos años.

La jugada completa desde la falta al volante peruano con revisión del VAR y lanzamiento de penal. | Video: Perfre / Latina

Para esta ocasión, si el elenco nacional supera la repesca, tendrá la oportunidad de volverse a cruzar con la ‘Dinamita Roja’ y con Francia. Como para recordar lo ocurrido en la anterior Copa del Mundo y, por qué no, ofrecer una mejor performance para ganar los partidos.

REPECHAJE

Ahora, sobre el repechaje, la ‘bicolor’ jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos a partido único el 13 de junio en Doha, Qatar. En ese sentido, Cueva conoce este país, pues se ubica cerca de donde se desempeña actualmente y sabe del clima caluroso. “El clima es complicado. Por un lado es eso, pero por otro, con los compañeros siempre nos hemos preparado para cualquier tipo de escenario, con mucho frío, con calor, con campos buenos, campos malos . Entonces, van a tener que venir a la mente todas esas cosas porque nosotros no crecimos jugando en una mesa de billar”, comentó.

Como bien se mencionó líneas arribas, entre australianos o emiratíes saldrá el rival de la ‘blanquirroja’, aunque el mediocampista no tiene preferencias. “ En estas instancias uno no ve qué rival nos caería mejor, sino que el que venga lo tenemos que respetar , y con mucha tranquilidad y humildad salir a jugar el partido que, para nosotros, el más importante de nuestras vidas”, sostuvo.

MOMENTO FUTBOLÍSTICO

Por otro lado, el jugador de 30 años también tuvo palabras acerca de su excepcional momento futbolístico, del que comenta que no es la primera vez que lo tiene, ya que en el Sao Paulo (2016, 2017 y 2018) también ofreció una gran versión. “Ahí discrepo mucho de la prensa. En realidad, mucho se habla del buen momento de hoy, pero el buen momento no es hoy. Lo he tenido en algún momento de mi vida también en Sao Paulo . Pero siempre he dicho, para hablar de algo hay que averiguarse y ver bien las cosas. En este caso hay que ver las estadísticas”, aseguró.

Christian Cueva en un partido con el Sao Paulo. | Foto: Sao Paulo

Efectivamente, si revisamos los números del ‘Cholito’ en el ‘Tricolor’ podemos corroborar que su estancia en esta escuadra fue más que sobresaliente. En 87 encuentros disputados, anotó 20 goles y brindó 18 asistencias. Estadísticas que superan ampliamente lo exhibido en otros equipos, aunque en Al-Fateh no está lejos de llegar a esos registros, debido a que, por el momento, lleva 16 tantos y 15 pases de gol en 38 cotejos.

Del mismo modo, se refirió al don para jugar al fútbol, el cual se ha visto potenciado últimamente con trabajos físicos extras hasta el punto de aguantar la férrea marca de los defensas rivales “El talento que me dio Dios siempre lo voy a agradecer. El futbolista peruano, es de barrio, que viene de la calla y juega ahí. Pero no solamente yo, lo tienen muchos en el sentido de esa viveza”, declaró.

El volante recordó el penal fallado ante los daneses y se refirió a la selección peruana, tanto del repechaje como de su momento actual. | Video: GTT Deportes / Fútbol en América

SEGUIR LEYENDO