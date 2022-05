Paolo Guerrero a un mes del repechaje: “Por Perú voy a jugar cojeando”

La última vez que jugó por la selección peruana fue en la victoria 2-0 sobre Chile en Eliminatorias Qatar 2022. Foto: FPF.

Paolo Guerrero sigue con su rehabilitación a la rodilla, pero cada día que pasa es uno menos para volver a las canchas. El delantero no tiene club y por ahora viene recuperándose en Estados Unidos, pero no hay una fecha segura para su vuelta al fútbol. En una reciente entrevista para la FIFA confesó que por la selección peruana juega aunque esté cojo.

“¡Por mi selección mato! Por Perú voy a jugar cojeando. Siempre estoy dispuesto a jugar. Tengo que ser honesto conmigo mismo, quiero estar al 100% y poder jugar sin problemas. Si estoy listo, ¿por qué no?”, respondió el exfutbolista de Internacional en entrevista con el canal oficial del ente máximo del fútbol mundial. .

Sin embargo, en otro momento de la conversación expresó que la lesión lo tiene “incapacitado”. “Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé. No sé cómo explicar lo que significa, es mi vida y es imposible dejarlo”, dijo el delantero de 38 años.

“Pasé por muchos problemas, sobre todo por esta bendita lesión. Cuando hago goles soy el tipo más feliz del mundo. Mis papás son felices cuando me ven haciendo goles. Es una satisfacción para ellos. Estar a mi nivel me divierte, me hace feliz. Pero por ahora no. Me estoy recuperando para volver fuerte, lo mejor posible. Para volver a jugar a mi nivel”, culminó.

Recordemos que la convocatoria de Ricardo Gareca de cara al amistoso y repechaje se oficializará la próxima semana y es muy complicado que Paolo Guerrero llegue en condiciones. La idea es tenerlo listo para el Mundial de Qatar 2022, aunque todo dependerá de su recuperación y los partidos que pueda tener previo a este gran evento.

Parte del entrenamiento que realizó Paolo Guerrero en Videna. | Foto: Instagram Paolo Guerrero

ACTUALIDAD DE PAOLO GUERRERO

Al momento Paolo Guerrero se encuentra en Phoenix, Estados Unidos. Allí viene realizando su recuperación luego de la lesión al ligamento cruzado de su rodilla derecha, la que no le permite jugar hace 215 días. Tras la terapia realizada en el país norteamericano, el exfutbolista del Corinthians regresará a Lima para seguir su tratamiento en la Videna y realizarse una nueva evaluación para confirmar su estado físico.

El ‘Depredador’ no juega un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 jugada en Lima. El peruano estuvo presente en campo de juego hasta los 62 minutos, cuando fue cambiado por Jefferson Farfán. Desde esntonces se ha dedicado de lleno a recuperarse.

RICARDO GARECA Y LO ÚLTIMO QUE DIJO SOBRE GUERRERO

“Considero a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Deben tener actuaciones, sino será difícil. Con Paolo montaríamos algo similar a Yotún, pero no sé si nos dará el tiempo. Si no comprobamos que ellos juegan antes del repechaje, las opciones serán nada”, comentó el técnico agentino en conferencia de prensa desde la Videna”.

Además, agregó que tiene al ‘Depredador’ como el gran referente de la ‘blanquirroja’, pero sus posibilidades son pocas. “Paolo Guerrero sigue siendo el capitán de la selección. Habrá que ver qué se puede hacer para que tenga competencia y si el tiempo alcanza. Si no juega, las posibilidades se reducen a nada”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO