Paolo Guerrero se refirió a su posible convocatoria al repechaje: “No me hablen de la lista”

Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, se refirió a su posible convocatoria al repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022, su estado de salud y su futuro profesional.

El atacante entrenó este jueves 19 de mayo en las instalaciones de la Videna, tras su salida dialogó en extenso con la prensa y expresó su deseo de volver a jugar. Sin embargo, dejó en duda su participación inmediata en la selección peruana para el partido de la repesca mundialista: “Yo no sé si me van a llamar o no” y “No me hablen de la lista”, fueron algunas de las respuestas que brindó a un día del anuncio de la convocatoria por parte del técnico de la blanquirroja Ricardo Gareca.

RECUPERADO DE LA LESIÓN

“Ya se los había anticipado, la rodilla me está funcionando bien. Yo dije desde un principio, yo he venido aquí para trabajar para sentirme bien hasta que yo encuentre un equipo. De la rodilla clínicamente estoy bien, la rodilla me viene respondiendo bien. Yo no sé si me van a llamar o no. Me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. En Estados Unidos me dieron el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hoy hemos hecho trabajos reducidos y ayer trabajo con pelota, después hice un complemento físico. Me voy sintiendo bien”.

SE BUSCA EQUIPO

“El ritmo futbolístico es rápido, después de todos estos años que he venido jugando lo puedo conseguir muy rápido. Mi representante está viendo todo eso. Le di una apurada para que me consiga lo más rápido posible un equipo que es lo que más quiero, volver a jugar. Estoy preparándome para eso y espero volver a jugar cuando antes. Ya me siento muy bien”.

EL DESEO DE VOLVER

“Mi vida y mi pasión es el fútbol, es algo que no se puede dejar de hacer. Yo no puedo estar sin jugar al fútbol. Es algo que me tenía muy triste. Nuevamente me siento corriendo, pateando el balón y eso es lo que me da alegría. Ese sacrificio y dedicación es porque quiero volver a jugar al fútbol. Es lo que me da vida, es mi pasión”

LA CONVOCATORIA

“No me hablen de la lista. Yo me mantengo entrenando, me mantengo bien, con salud que era lo principal que buscaba”

EL CARIÑO DE LOS HINCHAS

“Yo me encuentro muy bien gracias a Dios. Le agradezco a la gente por el cariño por toda la estimación que me tienen. Trato de retribuir a la gente dentro de la cancha dejando el alma y el corazón. Lo que más quiero es volver al fútbol, es mi pasión. Lo que más quería es estar saludable. Felizmente mi rodilla está bien. Está soportando carga y aceleración, me está dejando jugar y eso me deja feliz”

