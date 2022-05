Paolo Guerrero entrenó en la Videna e hizo trabajos con pelota bajo supervisión de Ricardo Gareca

El delantero no juego un partido oficial hace 221 días. Foto: FPF.

Paolo Guerrero ya entrena en la Videna y lo más importante es que hizo trabajos con pelota. El delantero de la selección peruana llegó el martes por la madrugada al Perú y este miércoles se unió a los entrenamientos de la ‘blanquirroja’ en el complejo de San Luis, donde Miguel Araujo también está presente. Ricardo Gareca y todo el cuerpo técnico estuvo atento a los trabajos.

El delantero primero realizó trabajos de prevención acompañado de un calentamiento en el césped. Según nos pudo confirmar el periodista Franz Tamayo, lo siguiente fue hacer traslado con pelota y finalizó con pases y movimientos en zona de ataque. Por el momento no se le vio dísparos al arco ni pases largos.

El ‘Depredador’ trabajó con los jugadores convocados de la categoría sub 20, que hace poco tuvieron un partido amistoso en Buenos Aires ante la selección argentina. El ‘Tigre’ marcó la pauta de los entrenamientos y se espera ahora la evaluación médica de la ‘bicolor’ para tener un panorama más claro del estado físico del exjugador del Internacional de Brasil.

Recordemos que el futbolista de 37 años no juega un partido oficial hace 221 días y es poco probable que llegue al duelo de repechaje del próximo 13 de junio en Doha ante Emiratos Árabes Unidos o Australia. Sin embargo, todo dependerá de los siguientes días.

“Estamos trabajando muy duro para que él llegue al Mundial Qatar 2022. Y yo creo que lo vamos a tener. Nos hemos propuesto que lo logre. Para el repechaje no creo. Pero para el Mundial de todas maneras. Faltan varios meses todavía”, declaró su médico Jean Paul Osores este martes.

Pero el delantero, en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez dijo: “Espero encontrar equipo, ya estoy recuperado. Han sido días muy difíciles, muchos hablan sin saber. Yo jugué infiltrado contra Chile, horas antes me sacaron líquido de la rodilla. Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien. Si no me convocan me seguiré preparando porque yo quiero seguir jugando”.

El 5 de junio la selección peruana se medirá ante Nueva Zelanda en Barcelona, España, y esta puede ser una oportunidad para Paolo Guerrero, pero la idea es no arriesgar y evitar una nueva lesión en la rodilla, como la rutura de ligamento cruzado que tuvo en su pierna derecha.

Paolo Guerrero no fue convocado para esta fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ CON PERÚ

Paolo Guerrero no disputa un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 jugada en Lima. El peruano estuvo presente en campo de juego hasta los 62 minutos, cuando fue cambiado por Jefferson Farfán. Desde esntonces se ha dedicado de lleno a recuperarse.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ EN UN CLUB

A nivel de clubes su último contrato fue con el Internacional de Brasil, el cual terminó tras acuerdo de ambas partes y el futbolista de 37 años quedó libre. Su último cotejo con camiseta roja fue en la derrota 1-0 ante Atlético Mineiro el 2 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 23 del Brasilerao. Allí el ‘Depredador’ jugó los últimos ocho minutos más descuentos en reemplazo de Rodrigo Dourado.

