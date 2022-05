Nataniel Sánchez y su indirecta a María Pía Copello: “El derecho de piso no es dejarse maltratar”

Nataniel Sánchez habló sobre el derecho de piso. ¿Indirecta a María Pía Copello? (Foto: Composición Infobae)

Hace poco, la actriz peruana Nataniel Sánchez sorprendió a propios y extraños al confesar que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente cuando tenía 10 años. Aunque nadie dijo nombres, las pistas apuntaron a que se trataría de María Pía Copello, exconductora del programa María Pía y Timoteo, donde justamente la joven artista formó parte del elenco de baile en el 2001.

“Ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, contó en ‘Soy Jackie Ford’, canal de Arturo Chumbe.

Posterior a ello, la exconductora de Esto es Guerra salió a defenderse de las acusaciones en su contra, asegurando que las cosas no se dieron de esa forma. Según le dijo a Rodrigo González, jamás le gritó a Nataniel Sánchez, pero si le pudo haber llamado la atención porque había más de 20 niños en un set de televisión, por lo que era necesario que todo estuvieran quietos.

NATANIEL SÁNCHEZ ROMPE SU SILENCIO

La recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio no fue la única quien contó los malos tratos que recibió por parte de la animadora, pues otra exbailarina del programa infantil afirmó ser testigo del mal genio de María Pía Copello. Incluso, Ricardo Mendoza, de Hablando Huevadas, relató en el pasado una experiencia nada agradable con la conductora.

En medio de estos cuestionamientos contra Copello, Nataniel Sánchez fue entrevistada por Jesús Alzamora en el espacio digital La Banca, en donde tocó el tema del maltrato que muchos jóvenes artistas sufren cuando recién inician en la televisión o en algún otro campo laboral.

“Yo trabajo desde los 10 años y hay gente que me dice ‘tú eres así porque has trabajado 8 años en una serie exitosa’. Yo me río porque siempre he sido así, siempre he respetado mi trabajo porque sé lo que entrego, yo sé el sacrificio que hago para cumplir y llegar a una hora, la preparación que le doy para cada proyecto”, sostuvo.

“Si yo no lo encuentro (el respeto), voy a alzar mi voz. Para mí el derecho de piso no es dejarse explotar. No deberíamos dejarnos maltratar nunca. El derecho de piso es la expectativa económica o demostrar tu trabajo porque recién te conocen. Pero el maltrato nunca, nunca. Si uno no se respeta, nadie lo hará”, añadió la artista nacional.

JEAN PAUL DEFIENDE A MARÍA PÍA

El cantante pone las manos al fuego por la exconductora de Esto es Guerra y asegura que jamás la vio gritar a uno de los niños del programa. En una entrevista al diario Trome, dijo que jamás vio una actitud soberbia por parte de María Pía Copello.

“Jamás me trató mal ni me gritó. Al contrario, siempre fue muy buena onda y no solo conmigo, el trato que tenía con todo el elenco era de buena onda y buena vibra, graciosa y divertida. Nos invitaba a su casa a comer, súper hospitalaria y humilde” , señaló la expareja de Angie Jibaja.

Sobre los testigos que declararon en su contra, entre los cuales se encuentra Nataniel Sánchez, Santa María se mantuvo firme en su posición. “Cero, nada que ver (con lo que dicen). Más bien, la vi hasta apoyar económicamente a los chicos cuando lo necesitaban. Yo la recuerdo súper sencilla, maltratadora jamás. Era bromista, chacotera y todo lo que quieras, pero no maltratadora”.