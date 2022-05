Nataniel Sánchez se quiebra al recordar la muerte de su hermano: “Cambió mi perspectiva de la vida”

Nataniel Sánchez recordó a su hermano Luis Alberto, quien falleció a los 25 años en el 2010. (Foto: Captura Youtube)

Nataniel Sánchez concedió una larga entrevista a ‘La Banca’, espacio digital conducido y dirigido por Jesús Alzamora. En conversación con el presentador, la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio habló sobre el lamentable fallecimiento de su hermano Luis Alberto Sánchez, quien perdió la vida en el 2010 como consecuencia de los problemas cardiorrespiratorios que sufrió y que lo dejaron en estado de coma .

El tema salió a colación cuando Alzamora lanzó una inusual pregunta que suele hacerle a todos sus invitados: “¿Qué piensas de la muerte, de la tuya y de los seres que te rodean?”. La actriz peruana, que reside en España desde hace cuatro años, no tuvo problemas en admitir que no le teme a morir algún día, pero aseguró que sí tiene miedo de perder a un familiar o amigo.

“No me importaría morirme. Mi miedo es que la gente que quiero se vaya antes que yo. Cuando me dicen ‘murió mi abuelita de 90 años, durmiendo’, yo pienso ‘qué lindo, no sufrió’. Yo siempre estoy como ‘mátenme a mí, Diosito llévame a mí para no sufrir eso’”, manifestó Nataniel.

Tras ello, la artista nacional explicó con dificultad que este miedo proviene de la experiencia que le tocó vivir años atrás, cuando su hermano falleció en una clínica de San Borja a la temprana edad de 25 años. Días atrás de su deceso, Nataniel Sánchez había organizado un evento para recaudar fondos, esperanzada de que la salud de su hermano mejorara.

“Yo perdí a mi hermano cuando él tenía 25 años, para mí eso fue... Cambió mi perspectiva de la vida, me hizo darme cuenta que hay que vivir hoy. Si tengo que decirte que ‘te quiero’, lo haré. Se lo digo a mis amigos y a mi mamá todos los días. Si yo me muero mañana, he vivido, he amado, he sonreído. Renegué, grité, follé, amé intensamente”, expresó en un momento con la voz quebrada.

Nataniel Sánchez reflexiona sobre el fallecimiento de su hermano | VIDEO: Youtube / La Banca. Créditos a Jesús Alzamora.

¿QUÉ PASÓ CON EL HERMANO DE NATANIEL SÁNCHEZ?

Luis Alberto Sánchez Varela entró a una clínica local el 30 de marzo de 2010 en estado grave por una crisis de asma, en la cual se le cerró el pecho y le provocó un paro respiratorio y un paro cardiáco . Todo esto sucedió cuando Nataniel Sánchez, su hermana, estaba en camino a los estudios de América TV, pues debía grabar sus escenas para Al Fondo Hay Sitio.

“Yo pensé que era una emergencia normal, me explicaron que se le había cerrado el pecho y que le había dado un paro. Yo dije que no puede ser, un infarto. En el camino, me dijeron que le había dado otro paro. Ya eran dos. Fui a grabar, nadie sabía la magnitud del tema. Fue difícil entrar en personaje”, reveló la actriz para Cuarto Poder en ese entonces.

Nataniel Sánchez junto a los gemelos Miguel y Luis Alberto Sánchez. (Foto: Facebook)

Lamentablemente, el joven quedó en estado de coma. Durante estas dos semanas internado, Nataniel se presentó en varios programas del canal para pedir apoyo económico. Paralelamente, su personaje, Fernanda de las Casas, se encontraba de viaje estudiando en Boston, por lo que no fue necesario que Sánchez asistiera a las grabaciones tan seguido.

Después de dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Luis Alberto Sánchez no resistió más y falleció el 11 de abril de 2010, alrededor de las 8:00 p.m.