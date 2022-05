Fiorella Retiz ignora cámaras de Magaly Medina por preguntas incómodas sobre Aldo Miyashiro

Fiorella Retiz se queda muda por preguntas sobre Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Reapareció. Fiorella Retiz recibió una lluvia de críticas cuando el programa de Magaly Medina la grabó besando a Aldo Miyashiro, esposo de Érika Villalobos, tras un partido de fútbol de Once Machos. Desde entonces, la exconductora de La Banda del Chino se ha mantenido alejada de las redes sociales, llegando a borrar casi todas sus fotografías, a fin de “desaparecer” del ojo público.

A diferencia de ella, Miyashiro regresó a la conducción de su programa nocturno pese haber admitido en ese mismo set que traicionó la confianza de su esposa y madre y madre de sus hijos. Se especula que Óscar del Portal, ampayado con Fiorella Méndez, también volverá a Fútbol en América. Ninguno de los dos fue sancionado por su casa televisiva.

Es por ello que las cámaras de Magaly TV La Firme fueron en busca de Fiorella Retiz para saber qué opinaba sobre el inesperado regreso del ‘Chino’ a América TV, ya que en su momento aseguró que “la mujer siempre es la que sale más afectada”. Además, para saber qué tenía que decir sobre las acusaciones de haber sido la manzana de la discordia en el matrimonio de Aldo con la actriz Érika Villalobos.

En las imágenes difundidas este miércoles 18 de mayo, se ve a Fiorella Retiz saliendo de casa para hacer unas compras en una tienda cercana. Es allí que un reportero del programa se le aproxima para hacerle las preguntas respectivas. Sin embargo, la comunicadora prefirió guardar silencio, hacerse la desentendida y continuar con su camino.

“Se hace la que no escucha nada, no quiere responder. No sabemos que será de su vida. ¿Pero qué cosa podía decir? Ella (y Fiorella Méndez) sabían que Miyashiro y Óscar del Portal estaban casados y que ellas eran las que estaban viviendo una vida paralela en las pocas horas que pasaban juntos trabajando”, comentó la conductora al ver la actitud de Retiz.

SUS ÚLTIMAS DECLARACIONES

Fiorella Retiz brindó sus primeras declaraciones para la televisión luego del ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro el pasado 19 de abril. Como se recuerda, únicamente se había pronunciado en sus redes sociales para pedir disculpas por lo sucedido. ”Pido perdón a las personas involucradas. Jamás pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias”, expresó semanas atrás.

Esta vez, Retiz volvió a referirse al escándalo mediático que le costó su empleo como conductora en un programa televisivo, anunciando que muy pronto contará su versión de los hechos. “Estoy en una especie de tratamiento... cuando termine todo esto, lo que yo estoy pasando, me acercaré para contar las cosas” , explicó para Amor y Fuego sin entrar en detalles sobre el tipo de terapia a la que decidió someterse.

En otro momento de la entrevista, Retiz detalló brevemente cómo viene afrontando la controversia. “Siempre la mujer es la que sale más afectada (...) Yo ya pedí disculpas en mis redes sociales y eso es lo único que voy a decir ahora”, señaló para luego cortar la llamada telefónica.