Perú Deportes

Pablo Peirano, candidato para ser DT de Universitario, sorprendió con su opinión del plantel: “Lo conozco de hace mucho tiempo”

El entrenador uruguayo es una de las opciones que contempla la directiva de la ‘U’ mientras dirige Jorge Araujo, y analizó el duelo con Nacional por Copa Libertadores

Guardar
Pablo Peirano, ex técnico de Nacional, analizó el duelo del club uruguayo con Universitario por Copa Libertadores. PBO

El presente de Universitario de Deportes está marcado por la incertidumbre y la búsqueda de respuestas. El equipo, ahora bajo la dirección interina de Jorge Araujo, atraviesa una etapa complicada tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, tras perder regularidad y resultados que lo habían acompañado en años recientes. En este contexto, crecen los rumores y las expectativas en torno a quién será el próximo entrenador fijo, y el nombre de Pablo Peirano ha surgido con fuerza en la órbita ‘crema’.

El DT uruguayo, que ha destacado por su trabajo táctico en el fútbol sudamericano, incluyendo en Perú (Carlos A. Mannucci y Cusco FC), sorprendió con su conocimiento detallado del plantel de la ‘U’. “Sé que mi nombre está arriba de la mesa. A mí directamente del club no se han contactado. Sí han preguntado en el entorno mío sobre mi trabajo”, fueron sus primeras palabras en PBO Campeonísimo.

PUBLICIDAD

El entrenador uruguayo explicó que su perfil ha sido estudiado por la dirigencia, en especial por su flexibilidad táctica. Peirano reveló que domina variantes como el 5-3-2, sistema que implementó en Santa Fe, y que considera fundamental adaptarse a los diferentes momentos del equipo. “No se puede ser tan repetitivo de tener solo una fórmula para jugar porque los momentos van cambiando y se necesitan muchas soluciones”, puntualizó.

Pablo Peirano dirige a Cusco FC desde el 2022. (Cusco FC)
Pablo Peirano salió campeón de la Liga 2 2022 con Cusco FC. - créditos: Cusco FC

El conocimiento de Pablo Peirano sobre Universitario va más allá de la coyuntura actual. Y es que aseguró que sigue de cerca el proceso del club, desde la etapa de Jorge Fossati hasta la continuidad de la base del equipo lograda bajo Fabián Bustos. “El concepto de Universitario ya lo tengo, lo conozco muy bien hace mucho tiempo. Sé la fórmula y los jugadores prácticamente del proceso de Jorge, después de Bustos que han mantenido una línea de jugadores”, afirmó.

PUBLICIDAD

El uruguayo de 51 años subrayó que, pese a la crisis actual, el plantel mantiene rasgos esenciales de los años de éxito. “Se han renovado y han mantenido una misma característica y base que le da funcionamiento, que fue el que lo sacó campeón todos estos años”, añadió.

Pablo Peirano sobre el grupo de Universitario en Copa Libertadores

Consultado sobre el grupo B de Universitario en la actual Copa Libertadores, Pablo Peirano ofreció una visión realista y mesurad, destacando que la serie es pareja, como suele ocurrir en el torneo continental. “Es una serie pareja como son todas. Creo que a instancias anteriores, hoy las diferencias no son tan grandes entre los equipos, más allá de que algunos puedan tener quizás un poder económico más fuerte para poder contratar”, sostuvo.

El estratega ‘charrúa’ enfatizó que el poderío económico no siempre se traduce en superioridad dentro del campo. “Dentro de la cancha tampoco se ve tanta diferencia. Me parece que lo primero es la confianza en sí mismo para poder afrontar con equipos que quizás tengan más poderío económico, pero dentro de la cancha se puede equiparar de ciertas maneras y en el fútbol nada está hecho hasta que todo termine”, explicó.

El administrador de la 'U' pretende sí o sí al técnico argentino para sacar al equipo del mal momento, aunque su contrato con Millonarios impide un posible regreso. (Video: L1 MAX)

Respecto a los rivales, Peirano Pardeiro consideró que Nacional de Uruguay destaca por su historia en la Copa, mientras que Deportes Tolima es un equipo que conoce bien de su paso por Colombia. “Son equipos que se van a sacar puntos entre todos y va a ser muy pareja la serie”, anticipó.

Pablo Peirano fue opción en Sporting Cristal

El nombre de Pablo Peirano no solo circuló por Universitario. Tras la salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal, el uruguayo fue considerado como posible reemplazo para el banquillo ‘celeste’. Si bien finalmente la directiva se inclinó por Zé Ricardo, Peirano confirmó que hubo interés por parte de varios equipos peruanos.

“Han preguntado desde Perú, no le voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado por nuestra situación más de un equipo”, declaró para Radio Ovación.

El técnico nacido en Montevideo manifestó sentirse preparado para asumir el reto de dirigir en el fútbol peruano. “Si es por capacidad, estoy capacitado para equipos que tengan ese tipo de desafíos. Estoy más que preparado para Cristal o cualquier otro equipo que me vaya a solicitar”, expresó con convicción.

Temas Relacionados

Pablo PeiranoUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

La atacante peruana contó detalles de la vez que recibió una propuesta formal del vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede deberán aprovechar la derrota de Los Chankas para adueñarse del liderato en la recta final de la competencia. El duelo con el recién ascendido será vital para lograr el objetivo

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal celebró frente Junior de Barranquilla, y ahora le toca el turno a Universitario ante Nacional. Y lo mismo hará Cusco FC con Independiente. Entérate cómo le va a los equipos peruanos en la competencia

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El elenco ’crema’ urge de una victoria, pues registra solo un punto en dos jornadas. Los dirigidos por ’Coco’ Araujo atraviesan un momento complicado en lo deportivo y sumar de a tres ante un rival de fuste podría impulsarlos anímicamente

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Entradas Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Matute

Los rimenses se alistan para recibir al ‘verdao’ en su último cotejo en su condición de local en la fase de grupos. Arrancó la venta de boletos y los hinchas harán lo suyo alentar al equipos sus amores en su lucha rumbo a los octavos de final

Entradas Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Matute
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Conteo ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez saca ventaja de 26 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Conteo ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez saca ventaja de 26 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez no sería electo diputado: Candidata con el número 2 de Juntos por el Perú lo supera en votos

Alfonso López Chau anuncia a Susel Paredes como candidata a la Alcaldía de Lima por Ahora Nación

Fiscalía pide impedimento de salida del país contra Piero Corvetto por 18 meses

Perú Libre rompe con Roberto Sánchez: “La estrategia del sombrero fue lo que le funcionó, no sus propios méritos”

ENTRETENIMIENTO

Karol G en Lima: Usuarios reaccionan ante los exhorbitantes precios de entradas y aseguran que “ni BTS se atrevió a tanto”

Karol G en Lima: Usuarios reaccionan ante los exhorbitantes precios de entradas y aseguran que “ni BTS se atrevió a tanto”

Padre enfrenta a streamer Jotajoda tras acercamiento a su hija menor durante transmisión

Nace La Plaza Trasnoche: el teatro limeño se reinventa con Ernesto Pimentel, Coco Marusix, Naamin Timoyco y referentes de la escena

Repechaje en La Granja VIP: Celine Aguirre, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena volvieron al reality

Estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú: fecha, elenco, ausencias y más detalles de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

DEPORTES

Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras su renovación en Regatas: “No fue por una pelea con Paco Hervás”

Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras su renovación en Regatas: “No fue por una pelea con Paco Hervás”

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026