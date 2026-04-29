Pablo Peirano, candidato para ser DT de Universitario, sorprendió con su opinión del plantel: “Lo conozco de hace mucho tiempo”

Pablo Peirano, ex técnico de Nacional, analizó el duelo del club uruguayo con Universitario por Copa Libertadores. PBO

El presente de Universitario de Deportes está marcado por la incertidumbre y la búsqueda de respuestas. El equipo, ahora bajo la dirección interina de Jorge Araujo, atraviesa una etapa complicada tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, tras perder regularidad y resultados que lo habían acompañado en años recientes. En este contexto, crecen los rumores y las expectativas en torno a quién será el próximo entrenador fijo, y el nombre de Pablo Peirano ha surgido con fuerza en la órbita ‘crema’.

El DT uruguayo, que ha destacado por su trabajo táctico en el fútbol sudamericano, incluyendo en Perú (Carlos A. Mannucci y Cusco FC), sorprendió con su conocimiento detallado del plantel de la ‘U’. “Sé que mi nombre está arriba de la mesa. A mí directamente del club no se han contactado. Sí han preguntado en el entorno mío sobre mi trabajo”, fueron sus primeras palabras en PBO Campeonísimo.

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El entrenador uruguayo explicó que su perfil ha sido estudiado por la dirigencia, en especial por su flexibilidad táctica. Peirano reveló que domina variantes como el 5-3-2, sistema que implementó en Santa Fe, y que considera fundamental adaptarse a los diferentes momentos del equipo. “No se puede ser tan repetitivo de tener solo una fórmula para jugar porque los momentos van cambiando y se necesitan muchas soluciones”, puntualizó.

Pablo Peirano salió campeón de la Liga 2 2022 con Cusco FC. - créditos: Cusco FC

El conocimiento de Pablo Peirano sobre Universitario va más allá de la coyuntura actual. Y es que aseguró que sigue de cerca el proceso del club, desde la etapa de Jorge Fossati hasta la continuidad de la base del equipo lograda bajo Fabián Bustos. “El concepto de Universitario ya lo tengo, lo conozco muy bien hace mucho tiempo. Sé la fórmula y los jugadores prácticamente del proceso de Jorge, después de Bustos que han mantenido una línea de jugadores”, afirmó.

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El uruguayo de 51 años subrayó que, pese a la crisis actual, el plantel mantiene rasgos esenciales de los años de éxito. “Se han renovado y han mantenido una misma característica y base que le da funcionamiento, que fue el que lo sacó campeón todos estos años”, añadió.

Pablo Peirano sobre el grupo de Universitario en Copa Libertadores

Consultado sobre el grupo B de Universitario en la actual Copa Libertadores, Pablo Peirano ofreció una visión realista y mesurad, destacando que la serie es pareja, como suele ocurrir en el torneo continental. “Es una serie pareja como son todas. Creo que a instancias anteriores, hoy las diferencias no son tan grandes entre los equipos, más allá de que algunos puedan tener quizás un poder económico más fuerte para poder contratar”, sostuvo.

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El estratega ‘charrúa’ enfatizó que el poderío económico no siempre se traduce en superioridad dentro del campo. “Dentro de la cancha tampoco se ve tanta diferencia. Me parece que lo primero es la confianza en sí mismo para poder afrontar con equipos que quizás tengan más poderío económico, pero dentro de la cancha se puede equiparar de ciertas maneras y en el fútbol nada está hecho hasta que todo termine”, explicó.

El administrador de la 'U' pretende sí o sí al técnico argentino para sacar al equipo del mal momento, aunque su contrato con Millonarios impide un posible regreso. (Video: L1 MAX)

Respecto a los rivales, Peirano Pardeiro consideró que Nacional de Uruguay destaca por su historia en la Copa, mientras que Deportes Tolima es un equipo que conoce bien de su paso por Colombia. “Son equipos que se van a sacar puntos entre todos y va a ser muy pareja la serie”, anticipó.

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Pablo Peirano fue opción en Sporting Cristal

El nombre de Pablo Peirano no solo circuló por Universitario. Tras la salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal, el uruguayo fue considerado como posible reemplazo para el banquillo ‘celeste’. Si bien finalmente la directiva se inclinó por Zé Ricardo, Peirano confirmó que hubo interés por parte de varios equipos peruanos.

“Han preguntado desde Perú, no le voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado por nuestra situación más de un equipo”, declaró para Radio Ovación.

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El técnico nacido en Montevideo manifestó sentirse preparado para asumir el reto de dirigir en el fútbol peruano. “Si es por capacidad, estoy capacitado para equipos que tengan ese tipo de desafíos. Estoy más que preparado para Cristal o cualquier otro equipo que me vaya a solicitar”, expresó con convicción.