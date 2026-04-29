Alfonso López Chau anuncia a Susel Paredes como candidata a la Alcaldía de Lima por Ahora Nación

Susel Paredes podría postular a la Alcaldía de Lima por Ahora Nación, afirma Alfonso López Chau| Andina

Alfonso López Chau, presidente de Ahora Nación y candidato, señaló durante una entrevista en RPP Noticias que Susel Paredes encabeza la lista de opciones para postular a la Alcaldía de Lima por su partido. El dirigente explicó que la agrupación se encuentra en proceso de confirmación, pero destacó a la congresista como la principal figura para la candidatura municipal.

“Estamos por confirmar. Hasta ahora es Susel Paredes”, señaló López Chau.

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Agradeció a los militantes y simpatizantes de Ahora Nación por el respaldo recibido tras los resultados electorales recientes. Confirmó que el partido prepara su participación en las próximas elecciones municipales y regionales.

En enero de 2026, Susel Paredes ya había comunicado públicamente su intención de competir por la Alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación. Durante una entrevista, la congresista confirmó que participaría en las elecciones internas de la agrupación, donde se definiría al candidato oficial para los comicios municipales de ese año.

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Paredes explicó que su postulación no sería automática, ya que debía someterse al proceso interno del partido.

¿Quién es Susel Paredes?

Susel Paredes nació en Lima en 1963 y ha combinado su labor como abogada, política y activista social a lo largo de varias décadas. Se formó en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y amplió sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó una maestría y estudios de doctorado.

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Su carrera ha estado marcada por el trabajo en defensa de los derechos humanos, con especial atención a las mujeres y a la comunidad LGTB+. Ha sido abogada en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, consultora para organismos internacionales y fundadora de la Asociación Civil LTGB Legal. En el ámbito de la gestión pública, ocupó cargos de fiscalización y control en la Municipalidad de Lima y en los municipios de La Victoria y Magdalena del Mar.

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En política, Susel Paredes ha pertenecido al Partido Socialista y al Partido Morado, además de fundar la organización Primero La Gente. Fue elegida congresista por Lima para el periodo 2021-2026, donde se identificó por impulsar la transparencia, la defensa de derechos civiles y la igualdad para la comunidad LGBTIQ+.

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Postura de Ahora Nación

Alfonso López Chau, presidente de Ahora Nación, descartó un posible acuerdo con Buen Gobierno, el partido liderado por Jorge Nieto. Señaló que su organización se identifica de manera firme con la izquierda democrática y el socialismo democrático, sin intención de modificar esa orientación. Aunque reconoció que existen puntos de contacto con agrupaciones de centro, dejó claro que Ahora Nación mantendrá su línea ideológica.

“Yo no sé qué espacio está escogiendo él. Nosotros claramente y abiertamente nos hemos declarado de izquierda democrática, de centro izquierdo o del socialismo democrático”, señaló.

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Por otro lado, considera que la reestructuración de la Policía Nacional constituye una prioridad para su partido en materia de seguridad ciudadana. Destacó la relevancia de que las máximas autoridades se comprometan personalmente con la lucha contra el crimen. Además, planteó que quienes aspiran a la presidencia deberían informar voluntariamente sobre bienes y cuentas en el extranjero, independientemente de lo que establezca la normativa.