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Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del partido en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras la derrota de Los Chankas, los ‘blanquiazules’ comparten la punta con los ‘guerreros’ en la recta final. El equipo de Pablo Guede están obligados contra los recién ascendidos para acercarse al título

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Alianza Lima se enfrentará con CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima se enfrentará con CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.

El Torneo Apertura 2026 se puso más emocionante, donde Alianza Lima y Los Chankas vienen luchando para quedarse con el título de la Liga 1. Los ‘blanquiazules’ tomaron fuerza como principal candidato tras la derrota de los ‘guerreros’ frente ADT en Tarma. Esa caída igualó la condiciones, y ambos comparten el liderato con 29 puntos.

Alianza Lima vs CD Moquegua: día y hora del partido por el Torneo Apertura 2026

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus puntos más atractivos en el duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua, programado para el sábado 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. Este encuentro ha generado gran expectativa entre los hinchas, que aguardan un partido determinante en la lucha por los primeros puestos del certamen.

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La organización ha dispuesto que el inicio del partido sea a las 20:00 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así la sintonía en los principales mercados de la región. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 21:00, mientras que el pitazo inicial sonará a las 22:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, permitiendo que seguidores de distintos países puedan acompañar el evento en horario nocturno.

Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 23 abril
Con rivales directos en el camino, Alianza Lima afronta una recta final desafiante que pondrá a prueba su capacidad para pelear el título hasta el final. (Alianza Lima)

Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y programado en el estadio Alejandro Villanueva, solo podrá verse a través de la señal de L1 Max. Este canal, que transmite todos los encuentros de la jornada, está disponible en las principales compañías de cable del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso a toda la afición sin importar la región.

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Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir el partido en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Así, los hinchas pueden disfrutar del torneo con total libertad, ya sea fuera de casa o desde sus teléfonos móviles, sin depender de la televisión convencional.

Además, Infobae Perú ha anunciado una cobertura especial que incluirá detalles previos al partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y declaraciones de protagonistas, asegurando información completa para todos los seguidores de la competencia.

Así llegan Alianza Lima y CD Moquegua al partido

Alianza Lima logró una victoria clave al imponerse 1-0 a Atlético Grau en el estadio Mansiche por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, resultado que le permite igualar en lo más alto de la tabla a Los Chankas, a la espera del encuentro pendiente de estos ante ADT.

El gol decisivo llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Eryc Castillo apareció en el segundo palo para conectar un remate cruzado imposible para el arquero rival. La intervención del extremo ecuatoriano resultó fundamental para asegurar los tres puntos y mantener a los blanquiazules en la pelea por el liderato.

El desarrollo del partido estuvo condicionado por la expulsión temprana de Paulo de la Cruz, quien fue sancionado con tarjeta roja a los 21 minutos tras una agresión a Mateo Antoni. Grau debió afrontar el resto del encuentro con un jugador menos, complicando sus posibilidades de remontar.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

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