Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

La atacante peruana habló sobre su futuro. Créditos: Tiempo Crema / Ovación.

Coraima Gómez no sumó muchos minutos durante la temporada de la Liga Peruana de Vóley, pero respondió siempre que Universitario de Deportes la requirió en la cancha. Su entrega ha sido reconocida por la hinchada ‘crema’, que se mantiene expectante ante la posibilidad de que continúe vistiendo la camiseta del club en la próxima campaña.

Durante su participación en el programa de YouTube Tiempo Crema, Gómez abordó diversos temas relacionados con su presente y futuro profesional. Consultada de manera directa sobre su continuidad en la ‘U’, la atacante nacional fue clara y dejó abierta la puerta a cualquier escenario: “Mi futuro es incierto, no puedo decir sí ni no. A cualquiera le gustaría quedarse en una institución grande”.

PUBLICIDAD

La conversación también giró en torno a la chance de incorporarse a Alianza Lima, equipo por el que siente afinidad. Gómez relató que ya recibió una propuesta para regresar, pero optó por rechazarla, explicando los motivos detrás de su decisión.

“Ya he tenido la oportunidad y he dicho que no. No fue porque no sea hincha del equipo, sino que lo dije hace tiempo. Estaba conversando con mis amigas y siento que es un equipo que ahora mismo tiene las chicas que necesita. No me veo ahí, no porque no quiera, sino porque siento que no encajaría muy bien dentro del club. Es un buen equipo, apoyan bastante al vóley desde hace años. Es un equipo que lleva mucho tiempo en la liga”, concluyó.

PUBLICIDAD

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.