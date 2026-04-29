Campaña de salud gratis: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La campaña favorece la prevención de problemas crónicos como hipertensión, diabetes y alteraciones visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad de Breña anunció que se llevará a cabo una campaña médica gratuita dirigida a los vecinos del distrito. La actividad tendrá lugar en el parque Pariacoto, ubicado en el jirón Pariacoto, cuadra 4, y se desarrollará el próximo sábado en horario de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. El objetivo principal es acercar servicios esenciales de salud a la comunidad, especialmente a quienes no cuentan con acceso regular a controles médicos.

Durante la jornada se ofrecerán diversas atenciones especializadas, tanto para adultos como para niños, con el propósito de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades comunes. Los asistentes deberán presentar su DNI donde figure la dirección de Breña, como requisito indispensable para acceder a las prestaciones.

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Contribuye a mejorar la calidad de vida de adultos y niños a través de servicios integrales y gratuitos (Créditos: Freepik)

¿Cuáles son los servicios médicos disponibles?

Triaje: Evaluación inicial para determinar el estado de salud general y clasificar la urgencia de atención de cada paciente.

Medicina general (adultos y niños): Consultas orientadas a evaluar síntomas, diagnosticar afecciones frecuentes y brindar orientación médica integral.

Despistaje de hipertensión: Medición de la presión arterial para identificar posibles casos de hipertensión y prevenir complicaciones asociadas.

Exámenes de laboratorio (en ayunas): Toma de muestras para análisis clínicos básicos, que permiten detectar alteraciones metabólicas o de otro tipo.

Glucosa, hemoglobina y colesterol: Pruebas dirigidas a controlar los niveles de azúcar en sangre, cuantificar la hemoglobina y evaluar el perfil lipídico, fundamentales para la detección de diabetes, anemia o riesgo cardiovascular.

Fisioterapia: Evaluación y orientación sobre ejercicios y técnicas para mejorar la movilidad, aliviar el dolor o prevenir lesiones osteomusculares.

Odontología (fluorización): Atención dental preventiva que incluye la aplicación de flúor para fortalecer los dientes y reducir el riesgo de caries, especialmente en la población infantil.

Medida de la vista: Examen visual básico destinado a identificar problemas de agudeza visual y recomendar atención especializada si es necesario.

Nutrición: Asesoría personalizada para promover hábitos alimentarios saludables y prevenir trastornos relacionados con la dieta.

La campaña comienza desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Breña.

La municipalidad invitó a los residentes a acudir a la campaña para aprovechar estas evaluaciones y recibir recomendaciones que contribuyan a una mejor calidad de vida. Se recomendó a los vecinos asistir en ayunas para las pruebas de laboratorio y portar su documento de identidad actualizado con domicilio en Breña.

Importancia de los chequeos médicos gratis

Detectan enfermedades en etapas iniciales, lo que permite iniciar tratamientos efectivos y reducir complicaciones a largo plazo.

Brindan acceso a servicios de salud a personas sin recursos o seguro médico, favoreciendo la equidad en la atención.

Ofrecen orientación profesional para mejorar hábitos de vida, como la alimentación, la actividad física y el control de factores de riesgo como hipertensión o diabetes.

Identifican condiciones asintomáticas que podrían pasar desapercibidas sin revisiones periódicas.

Fomentan la prevención y la educación en salud, creando conciencia sobre la necesidad de controles regulares.

Disminuyen la carga de enfermedades crónicas en la comunidad, con un impacto positivo en la calidad de vida y la salud pública.

Fortalecen el vínculo entre la población y los servicios municipales, aumentando la confianza en las instituciones.