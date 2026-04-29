Perú

Campaña de salud gratis: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Esta iniciativa es importante porque permite detectar enfermedades en etapas tempranas, promueve la prevención, facilita el acceso a controles a quienes enfrentan barreras económicas y contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La campaña favorece la prevención de problemas crónicos como hipertensión, diabetes y alteraciones visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad de Breña anunció que se llevará a cabo una campaña médica gratuita dirigida a los vecinos del distrito. La actividad tendrá lugar en el parque Pariacoto, ubicado en el jirón Pariacoto, cuadra 4, y se desarrollará el próximo sábado en horario de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. El objetivo principal es acercar servicios esenciales de salud a la comunidad, especialmente a quienes no cuentan con acceso regular a controles médicos.

Durante la jornada se ofrecerán diversas atenciones especializadas, tanto para adultos como para niños, con el propósito de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades comunes. Los asistentes deberán presentar su DNI donde figure la dirección de Breña, como requisito indispensable para acceder a las prestaciones.

PUBLICIDAD

campaña de salud gratis-SJL-Perú-22 de abril
Contribuye a mejorar la calidad de vida de adultos y niños a través de servicios integrales y gratuitos (Créditos: Freepik)

¿Cuáles son los servicios médicos disponibles?

  • Triaje: Evaluación inicial para determinar el estado de salud general y clasificar la urgencia de atención de cada paciente.
  • Medicina general (adultos y niños): Consultas orientadas a evaluar síntomas, diagnosticar afecciones frecuentes y brindar orientación médica integral.
  • Despistaje de hipertensión: Medición de la presión arterial para identificar posibles casos de hipertensión y prevenir complicaciones asociadas.
  • Exámenes de laboratorio (en ayunas): Toma de muestras para análisis clínicos básicos, que permiten detectar alteraciones metabólicas o de otro tipo.
  • Glucosa, hemoglobina y colesterol: Pruebas dirigidas a controlar los niveles de azúcar en sangre, cuantificar la hemoglobina y evaluar el perfil lipídico, fundamentales para la detección de diabetes, anemia o riesgo cardiovascular.
  • Fisioterapia: Evaluación y orientación sobre ejercicios y técnicas para mejorar la movilidad, aliviar el dolor o prevenir lesiones osteomusculares.
  • Odontología (fluorización): Atención dental preventiva que incluye la aplicación de flúor para fortalecer los dientes y reducir el riesgo de caries, especialmente en la población infantil.
  • Medida de la vista: Examen visual básico destinado a identificar problemas de agudeza visual y recomendar atención especializada si es necesario.
  • Nutrición: Asesoría personalizada para promover hábitos alimentarios saludables y prevenir trastornos relacionados con la dieta.
La campaña comienza desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Breña.
La campaña comienza desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Breña.

La municipalidad invitó a los residentes a acudir a la campaña para aprovechar estas evaluaciones y recibir recomendaciones que contribuyan a una mejor calidad de vida. Se recomendó a los vecinos asistir en ayunas para las pruebas de laboratorio y portar su documento de identidad actualizado con domicilio en Breña.

Importancia de los chequeos médicos gratis

  • Detectan enfermedades en etapas iniciales, lo que permite iniciar tratamientos efectivos y reducir complicaciones a largo plazo.
  • Brindan acceso a servicios de salud a personas sin recursos o seguro médico, favoreciendo la equidad en la atención.
  • Ofrecen orientación profesional para mejorar hábitos de vida, como la alimentación, la actividad física y el control de factores de riesgo como hipertensión o diabetes.
  • Identifican condiciones asintomáticas que podrían pasar desapercibidas sin revisiones periódicas.
  • Fomentan la prevención y la educación en salud, creando conciencia sobre la necesidad de controles regulares.
  • Disminuyen la carga de enfermedades crónicas en la comunidad, con un impacto positivo en la calidad de vida y la salud pública.
  • Fortalecen el vínculo entre la población y los servicios municipales, aumentando la confianza en las instituciones.

Temas Relacionados

campaña de saludBreñasaludperu-noticias

Más Noticias

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “La mayor se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

La excentral de la selección peruana explicó la situación actual de sus dos hijas, quienes residen en Estados Unidos, donde combinan sus estudios con la práctica competitiva del deporte

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “La mayor se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

El 72% de limeños cree que hubo fraude en la primera vuelta electoral, según encuesta

Según el analisis hecho por CIT, ciudadanos de Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, consideran en su mayoría que hubo un supuesto “fraude” en las elecciones. El estudio recoge opiniones en 26 distritos de Lima Metropolitana

El 72% de limeños cree que hubo fraude en la primera vuelta electoral, según encuesta

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

La atacante peruana contó detalles de la vez que recibió una propuesta formal del vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

Jorge Fossati dejó sorpresivo mensaje a dirigencia de Universitario por su salida: “Pensamos diferente y hoy no es el mejor momento”

El técnico uruguayo se refirió al complicado presente del cuadro ‘crema’ de cara al choque con Nacional por Copa Libertadores

Jorge Fossati dejó sorpresivo mensaje a dirigencia de Universitario por su salida: “Pensamos diferente y hoy no es el mejor momento”

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

El técnico español Paco Hervás asegura su columna vertebral para luchar por el título nacional la próxima temporada

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El 72% de limeños cree que hubo fraude en la primera vuelta electoral, según estudio

El 72% de limeños cree que hubo fraude en la primera vuelta electoral, según estudio

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Esto es lo que se sabe

Piero Corvetto se queda sin defensa legal: Su abogado renuncia en medio de investigación por fallas en elecciones

Junta Nacional de Justicia convoca concurso público para nombrar al nuevo jefe de la ONPE

Sala Penal decidirá si Piero Corvetto va a prisión: Fiscalía apeló el rechazo de detención por las irregularidades del 12 de abril

ENTRETENIMIENTO

Repechaje en La Granja VIP: Celine Aguirre, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena volvieron al reality

Repechaje en La Granja VIP: Celine Aguirre, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena volvieron al reality

Estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú: fecha, elenco, ausencias y más detalles de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

Karol G en Lima: Preventa de entradas, precios, zonas y link para comprar

Monserrat Seminario revela que ‘Melcochita’ le fue infiel con joven de 21 años: “Cuando lo boten, no lo voy a recibir”

Hija mayor de Christian Domínguez puso importante condición tras retomar comunicación con él: “Primero terapia”

DEPORTES

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

Coraima Gómez explicó por qué rechazó oferta de Alianza Lima y respondió si se quedará en Universitario: “No fue porque no sea hincha del equipo”

Jorge Fossati dejó sorpresivo mensaje a dirigencia de Universitario por su salida: “Pensamos diferente y hoy no es el mejor momento”

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

Resultados de la fecha 3 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026