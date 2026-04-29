Queman camioneta de empresario en Los Olivos: cámaras captan el momento exacto en que delincuente prenden fuego

Un acto de vandalismo quedó captado en cámaras de seguridad en Los Olivos, Lima, donde un individuo roció combustible a una camioneta moderna y le prendió fuego. El incidente ocurrió en la madrugada y se investigan los motivos detrás de este ataque.

Un delincuente incendió una camioneta moderna propiedad de un empresario en la puerta de su vivienda en la urbanización Las Palmeras, en el distrito de Los Olivos, durante la madrugada del miércoles, generando preocupación en una de las zonas residenciales de Lima. Según reportó Latina Noticias, el ataque ocurrió a las 3:12 de la mañana, cuando un individuo que se desplazaba en motocicleta se detuvo frente al domicilio, descendió y utilizó combustible para prender fuego al vehículo.

Un ataque dirigido destruye por completo un vehículo nuevo de una contratista con contratos estatales, el hecho expone la vulnerabilidad nocturna de una zona aparentemente resguardada| Latina Noticias

Cámaras registran el preciso momento

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el agresor, con el rostro cubierto por un casco, se acerca a la camioneta Jetour modelo 2026, la rocía con combustible y enciende el fuego utilizando un encendedor, que luego deja en el lugar. El ataque consumió en segundos la parte delantera del vehículo, que resultó inutilizable. Tras el incidente, el responsable escapó en la motocicleta sin ser identificado.

PUBLICIDAD

El propietario del vehículo, Amadeo Bellido Orozco, salió de su vivienda para declarar que no había recibido amenazas ni advertencias previas. La camioneta pertenece a MAJ Contratistas Generales, empresa dedicada a servicios eléctricos en la región de Iquitos, que ha mantenido contratos con el Estado, según registros oficiales.

Antecedentes empresariales

La investigación del noticiero reveló que la empresa involucrada fue sancionada en el año 2022 y que Amadeo Bellido Orozco tiene una sentencia por colusión simple, relacionada con presuntas irregularidades en contratos estatales. A pesar de estos antecedentes, el empresario insistió en que no había sido objeto de extorsiones ni actos intimidatorios antes del ataque.

PUBLICIDAD

Incendio intencional en Los Olivos: empresario vinculado a empresa sancionada pierde camioneta| Latina Noticias

El ataque se suma a una serie de incidentes similares en los que empresarios o comerciantes de Lima han sido víctimas de incendios intencionales contra sus vehículos como método de presión o advertencia.

Canales de ayuda ante emergencias

Las personas afectadas por ataques a la propiedad o posibles extorsiones pueden acudir directamente a cualquier comisaría de la Policía Nacional del Perú para presentar una denuncia formal. La PNP cuenta con unidades especializadas en delitos contra el patrimonio y extorsión, que brindan orientación y protección a las víctimas.. Ante una situación de emergencia, se puede contactar la Central 105.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público ofrece atención a víctimas de delitos a través de sus fiscalías provinciales y especializadas. Las personas pueden acercarse a la sede más cercana para denunciar hechos delictivos y recibir acompañamiento legal durante el proceso de investigación.

Ante cualquier incidente relacionado con incendios, explosiones o emergencias similares, se puede contactar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llamando al 116. Este servicio está disponible las 24 horas y responde de forma inmediata a situaciones que pongan en riesgo vidas o bienes.

PUBLICIDAD

El SAMU ofrece atención médica de emergencia gratuita a través del número 106. Este servicio móvil está disponible las 24 horas y cuenta con personal especializado para responder rápidamente a situaciones que requieran asistencia médica inmediata, como lesiones por incendios, accidentes o cualquier evento que ponga en riesgo la salud de las personas.