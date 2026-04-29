Perú Libre rompe con Roberto Sánchez: “La estrategia del sombrero fue lo que le funcionó, no sus propios méritos”

Perú Libre marca distancia de Roberto Sánchez tras resultados de primera vuelta

El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, expresó la posición de su partido frente al avance electoral de Roberto Sánchez, quien se perfila como uno de los candidatos con opciones de pasar a la segunda vuelta. Lejos de mostrar cercanía política, el legislador dejó en claro que no existe un vínculo orgánico entre ambas fuerzas y cuestionó el origen del respaldo que hoy sostiene al exministro.

En entrevista con RRP, Cruz fue enfático al precisar que Sánchez no forma parte de Perú Libre, pese a haber integrado el gobierno de Pedro Castillo. “No, no, él no entró con nosotros”, aclaró, al tiempo que subrayó que ese Ejecutivo no puede ser considerado como propio del partido.

PUBLICIDAD

El parlamentario también reprochó el tono que ha mantenido el candidato contra su agrupación. “Ha sido una persona bastante infraterno, por decir lo menos”, sostuvo, en referencia a las críticas que Sánchez ha dirigido contra Perú Libre durante la campaña.

FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party attends a press conference as the electoral authority is expected to confirm the name of Keiko Fujimori’s rival ahead of the June 7 runoff, in Lima, Peru, April 16, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Cuestionamientos a su campaña

Uno de los puntos más duros de la evaluación política de Cruz apunta a la forma en que Sánchez logró posicionarse en el electorado. Según explicó, no se trató de una propuesta programática sólida, sino de una estrategia simbólica que conectó emocionalmente con los votantes.

PUBLICIDAD

“Lo que a ellos les ha funcionado es la estrategia del sombrero”, afirmó. Y añadió con mayor precisión: “La estrategia del sombrero fue lo que le funcionó, no sus propios méritos”.

En esa línea, sostuvo que parte del respaldo que hoy recibe Sánchez proviene de electores que inicialmente se identificaban con Perú Libre. “Esa es la percepción que hemos tenido”, indicó, tras relatar su experiencia en campaña a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Cruz también vinculó este desplazamiento de votos con factores coyunturales, como la ausencia de su candidato presidencial en momentos clave del proceso. Según dijo, esto generó un “quiebre” que llevó a parte del electorado a buscar una alternativa ideológicamente cercana.

Distancias políticas y falta de acercamientos

Pese a reconocer que pueden existir algunos puntos en común, el vocero de Perú Libre fue claro al señalar que predominan las diferencias con el candidato de Juntos por el Perú. “En este momento, haciendo un balance, creo que tenemos más diferencias que coincidencias”, afirmó.

PUBLICIDAD

Además, descartó cualquier coordinación o acercamiento político en esta etapa. “No hemos tenido ningún contacto, no es de nuestro interés hacerlo”, remarcó, dejando abierta la posibilidad de una evaluación futura dentro del partido, pero sin comprometer una posición inmediata.

Cruz insistió en que cualquier decisión sobre un eventual respaldo en segunda vuelta deberá ser adoptada de manera orgánica. En ese sentido, indicó que será la dirigencia partidaria la que defina una línea de acción para su militancia, en función de un análisis interno.

PUBLICIDAD

Antauro Humala y dudas sobre el entorno del candidato

Otro de los factores que genera distancia entre Perú Libre y Sánchez es su entorno político, en particular su cercanía con Antauro Humala. Sobre este punto, Cruz expresó reservas y advirtió sobre los riesgos de una eventual influencia en un posible gobierno.

“Te genera dudas, te genera cuestionamientos, te genera una preocupación”, sostuvo, al referirse al rol que podría asumir Humala en un eventual escenario de poder.

PUBLICIDAD

Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, enfrenta un reclamo legal de S/ 1.200.000 por la reparación civil a las familias de los policías asesinados durante el Andahuaylazo en 2005, monto que aún no ha saldado. (Composición: Infobae Perú)

Asimismo, marcó diferencias ideológicas claras con el líder etnocacerista, especialmente por sus posturas radicales. “No vamos a coincidir nunca con el señor Antauro en ese sentido”, afirmó, al subrayar que Perú Libre apuesta por una vía democrática y no violenta.

Finalmente, Cruz evitó adelantar una postura definitiva sobre un eventual respaldo a Sánchez en segunda vuelta, aunque dejó entrever cautela. “No lo sé”, respondió, al ser consultado sobre un posible apoyo condicionado.

PUBLICIDAD