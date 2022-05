Mario Irivarren comparte chats de sus peleas con Vania Bludau que evidencian una relación tóxica

Mario Irivarren compartió las conversaciones de WhatsApp que tenía con Vania Bludau. (Foto: Instagram)

Mario Irivarren se defendió de las fuertes acusaciones que hizo su expareja Vania Bludau en su contra, donde lo acusa de haberla maltratado físicamente más de una vez. Para ello, le compartió a Magaly Medina las conversaciones de WhatsApp que tenía con la modelo cuando estaban juntos meses atrás, dejando sorprendida a la conductora debido a las fuertes peleas que tenían de manera virtual.

Según la conductora de Magaly TV La Firme, los chats fueron entregados al productor periodístico del programa, Jose Luis García, y luego leídos en su totalidad por ella misma. Mario Irivarren no autorizó que se transmitieran en su programa de espectáculos, por lo que la ‘Urraca’ decidió contar cómo era la relación de la pareja antes de dar por finalizada su relación amorosa.

“Lo que puedo decir es que había una relación tan tóxica de un lado y del otro. Yo no sé por qué han tenido ocho meses de esta torturante relación, tan dañina. Se hicieron tanto daño, que pudieron separarse antes. Qué manera de pelear por WhatsApp, inmadurez total. Yo veo a dos tóxicos”, manifestó.

Posterior a ello, Magaly explicó que ninguno daba su brazo a torcer cuando discutían por mensajes de texto, llegando al punto de alargar una pelea por un tema irrelevante por horas. “No había nadie que les dijera a ellos, que tienen falta de madurez emocional, que no es bueno pelear con cólera y continuar (peleando) por WhatsApp, una cosa tan impersonal. Hay que hablar frente a frente” , dijo.

Aunque Medina aseguró que no es psicóloga, señaló que cuenta con la experiencia suficiente para afirmar que Mario Irivarren y Vania Bludau son personas muy inmaduras. Además, que la modelo pedía a gritos atención y cariño por parte de su expareja. “Pero él era un fin de semana ‘Bueno, me voy a tal lado, chau’. O sea, ¿haces planes y no incluyes a tu pareja? Pésimo”.

LOS MOTIVOS DE SUS PELEAS

En otro momento, la periodista de espectáculos afirmó que la entonces pareja solía discutir por “tonterías”. No obstante, la parte que le llamó la atención fue la pelea verbal que tuvieron por WhatsApp, luego de protagonizar un episodio de violencia en una discoteca del sur. Como se recuerda, Vania Bludau afirmó que allí Mario Irivarren la agarró del cuello de manera tosca.

“La pelea se inició porque él le escondió el tequila porque no quería que ella siguiera tomando. Ella se va de la discoteca y él no sabe dónde está. Más que discusión, hay una especie de ‘Ven, Vania, vámonos’. Y ella se nota mucho más agresiva, quizás el alcohol era un ingrediente que los pudo haber hecho perder la cabeza”, señaló.

Además, reveló que ambos solían escribirse en la madrugada en aparente estado de ebriedad, lo que los llevaba a tener reacciones “horribles” uno con el otro. Magaly Medina también dijo que los dimes y diretes comenzaban porque Mario decidía qué hacer sin consultarle primero a Vania Bludau.

“Ella le reclama por qué él va a jugar voley un sábado con un pata que es gay. Se pone celosa del pata gay, pero creo que en el fondo está reclamando atención. Miren toda la pelea por WhatsApp. Uno decía una cosa y el otro otra. No paraban y no paraban. Eso es enfermizo, es tóxico. Si uno sabe lo que quiere, uno lo detiene porque esto no puede seguir ”, sostuvo.

