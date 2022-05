Mario Irivarren y Vania Bludau: chats revelan fuerte discusión por una salida con un amigo

Mario Irivarren y Mario Irivarren tuvieron una relación de más de un año. (Foto: Instagram)

La ruptura amorosa entre Mario Irivarren y Vania Bludau sigue dando de qué hablar pese a ocurrió hace algún tiempo. Luego que la modelo contara que fue víctima de agresión física y verbal por parte del exchico reality, han salido a la luz unos chats que demostrarían que ambos fueron bastante tóxicos en su relación.

Rodrigo González, a través de su programa Amor y Fuego, sorprendió a propios y extraños al leer algunas conversaciones que tuvieron en el pasado Mario y Vania, así como el episodio de supuesta homofobia de la influencer.

Antes de contar lo que había pasado, el conductor de televisión relató el contexto de esta historia, en el destacó que todo sucedió un día que ambos habían asistido a la casa de playa que habían alquilo.

“ El colmo... Estás en tu casa de playa, estás con tu novia y de pronto recibes un mensaje de un amigo que es gay para que bajes a jugar vóley, y luego te escriben esto por mensaje ”, comenzó diciendo.

A partir de este momento, Rodrigo González empieza a leer los mensajes que Vania Bludau le envió a Mario Irivarren por haberla dejado en la casa mientras él salía a hacer un poco de deporte al lado de unos amigos.

V: Oye, en vez de irte con el tío cabr..., anda compra agua. Cómo vas corriendo, a mi me mandas a comprar sola

M: ¿Vania en serio? Bájale un cambio

V: Si Mario, en serio. Él te dice vamos y yo tengo que verte ahí sentada mientras coordinas con el cabr... Te encanta esa vaina. Más hombres...

M: ¿Qué te pasa? Estás enferma. Estoy yendo a jugar vóley. ¿Por qué malogras los fines de semana?

V: Si quieres vete a correr, pero ¿por qué con él? No me gusta que pares con cabr... y que te pulsean. O sea, yo no paro con hombres, ni con lecas que me quieren levantar

M: ¿Tú crees que a mi me importaría que pares con una lesbiana? ¿Qué clase de ridiculez es esa?

V: Que cagad... de pareja siempre, nada te importa nunca. Enferma no, y no es celos de él ni nada, es tu cerebro el de siempre

Rodrigo González dio detalles de la relación tóxica que existía entre Mario Irivarren y Vania Bludau.

VANIA HABRÍA AGREDIDO A MARIO IRIVARREN

Rodrigo González también contó lo que sucedió entre Mario Irivarren y Vania Bludau cuando se encontraban desplazándose por una carretera. Debido a que el carro sufrió un impase, ellos tuvieron que llamar a una grúa para que los ayude; sin embargo, la modelo se puso a pelear con el trabajador de la grúa y terminó golpeando al chico reality cuando le increpó por su actitud.

“Se puso a pelear pico a pico con el señor de la grúa. Mario le dijo que se calle porque lo estaba metiendo en problemas, pues le señor ya les había reconocido que eran los de la televisión y los estaba empezando a grabar. Ya en el auto, Mario le dijo a Vania que ya lo había metido en problemas por eso la vez pasada, que no se podía controlar y en esa discusión, Vania le metió un cachetadón ”, contó el popular ‘Peluchín’.

SEGUIR LEYENDO: