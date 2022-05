Vania Bludau confiesa que varias personas le advirtieron sobre la agresividad de Mario Irivarren

Vania Bludau habló sobre el descargo público de Mario Irivarren. (Fotos: Instagram)

Mario Irivarren hizo su descargo público tras las fuertes acusaciones de maltrato físico que habían en su contra. Aunque el exchico reality aseguró no ser un hombre agresivo, terminó admitiendo que sí agarró por el cuello a Vania Bludau, su expareja. La modelo decidió romper su silencio y hablar sobre las disculpas que le ofreció en Amor y Fuego.

Durante la emisión de América Hoy, de este último viernes, se compartieron las declaraciones que dio la influencer a un miembro de la producción. Durante la conversación, Vania contó que supo de los problemas de ira de Mario porque amigos cercanos suyos se lo advirtieron, algo que ella pasó por alto debido a que desconocía dicha faceta.

“Cuando me metí con Mario, amigos cercanos me dijeron ‘oe, ¿estás segura? Oe, que él es medio así’. Yo no lo sabía, yo no sabía la historia. Yo entré a ciegas. A Mario si bien lo conozco hace 10 años, lo conozco en el tema de amistad, de pata pero no pata de tomarme un café con él porque no vivía yo acá. Lo poco que lo conocí como amigo siempre me ha caído súper bien”, señaló en un inicio.

Declaraciones de Vania Bludau a América Hoy.

Tras ello, Bludau confesó que se percató de su falta de autocontrol cuando iniciaron una relación sentimental. “Me parece una buena persona, pero ya como pareja comenzó a demostrar actitudes que no iban conmigo, que no iban con una relación la cual yo quería”, sostuvo.



EN PAZ CONSIGO MISMA

Como se sabe, Vania Bludau se mostró afectada por las declaraciones de su expareja. Prueba de ello fue el mensaje que compartió en vivo al programa Amor y Fuego, donde señaló que no podía declarar tanto, ni responder debido al delicado momento que estaba viviendo.

Ya más calmada, manifestó para América Hoy que se siente apenada por la situación de su expareja, quien se encuentra en terapia psicológica. “ Me ha dado pena verlo en televisión, siento que ha tratado de decir lo que es, a sus palabras, porque obviamente no se va a meter un tiro en la sien como diciendo... Sí, soy agresivo, eso. Pero bueno, lo ha tratado de dar en sus palabras. No sé, cómo minimizando a veces”.



“ Yo me siento tranquila desde el día que termino con Mario, la verdad, porque sí estuve cargando con un proceso fuerte que no era el que yo he tenido que haber cargado, por querer arreglarlo, por querer solucionarlo y ayudarlo . Cuando te desprendes de una mochila, es como que ya”, añadió.



NO SE CONSIDERA UNA PERSONA AGRESIVA

Mario Irivarren se sinceró sobre las actitudes agresivas que padece y que lo llevaron a lastimar a Vania Bludau en una discoteca del sur de Lima. Sin embargo, el exchico reality aclaró que, pese a tener una actitud impulsiva, no cree que eso lo convierta en una persona violenta.

“ Descontrolar tu carácter no te hace una mala persona, no creo lo sea, tampoco me considero agresivo. Se han dado situaciones que me he dejado llevar por la situación, estrés o molestia. Eso me ha hecho actuar de manera incorrecta, sin justificacion y sin minimizar”, precisó en una breve entrevista con el programa Magaly TV La Firme.

El chico reality agregó que ha experimentado episodios complicados en su pasado. “En mi vida, he vivido situaciones complicadas, muy duras, personales y familiares, como todos que creo yo, que han ido menguando mi personalidad hasta cierto punto”.