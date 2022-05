Combate: ¿Por qué salió del aire pese al éxito de sus 8 años en la televisión?

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz se despidieron de las pantallas de ATV el 28 de diciembre del 2018. (Foto Captura)

La llegada de Renzo Schuller a Esto es Guerra ha ocasionado que ocasionado que los fanáticos de Combate revivan sus mejores recuerdos y soliciten que se vuelva a transmitir el fenecido reality de ATV. A través de las redes sociales, miles de usuarios pidieron que Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se juntaran nuevamente.

Esto luego de que, el presentador televisivo asegurara que Combate fue uno de los realities más exitosos de la televisión peruana. “Yo me siento contento de estar esta noche acá. No por los 10 años de EEG sino por los 12 de combate. hoy estoy acá porque quería ser parte de los 10 años y dejar en alto el nombre de Combate (...) Combate tiene alma, corazón y vida”, fueron las primeras palabras de Renzo Schuller al ser presentado como el nuevo jale de Esto es Guerra.

Como sabemos, los actores fueron considerados una de las mejores duplas del momento y se llevaron el cariño de los televidentes durante 7 años y 6 meses que duró al aire. A pesar de su gran fanaticada, el programa llegó a su fin el 28 de diciembre del 2018.

Combate se estrenó el 27 de junio de 2011. Su última emisión en vivo fue el 14 de diciembre de 2018.

¿POR QUÉ DEJÓ DE TRANSMITIRSE COMBATE?

Gian Piero Díaz fue el encargado de comunicar el fin de Combate durante los últimos programas en vivo que tuvo el reality. El jueves 13 de diciembre del 2018, el actor anunció que la temporada 16 sería la última en que los equipos Rojo y Verde se enfrentarían. Asimismo, dio a conocer que al día siguiente, viernes 14, era su última emisión en vivo pues los demás días iban a ser grabados.

“Sí les digo de todo corazón y con la mano en el pecho que el último día oficial del programa de Combate como ustedes lo conocen, el equipo rojo y verde, termina. De hecho, la palabra Combate no se va a volver a utilizar. No va a existir. No sabemos lo que pasaré el otro año, pero Combate termina de manera oficial el día de mañana (viernes). El reality de competencia no va más en el horario, por lo tanto Combate no sigue”, dijo el popular ‘Pipi’ a los televidentes.

Tras el comunicado, se especuló mucho las razones de su salida del aire. Se llegó a comentar que se estaba preparando una nueva producción para competir con Esto es Guerra y, por otro lado, que las cifras de audiencia habían disminuido notablemente ocasionando la cancelación del espacio de ATV.

Nunca se llegó a conocer el motivo exacto hasta el último 09 de mayo del 2022 cuando Renzo Schuller dio por confirmado que Esto es Guerra los superó en el rating y que ya no les alcanzaba el dinero para seguir manteniéndose en la pantalla chica.

“Nosotros empezamos hace mucho. En el camino apareció Esto es Guerra. Combate siempre lideró hasta que EEG comenzó a superarnos. Mientras nosotros pedíamos fierros y vigas para poder construir una estructura metálica, nos daban tres alfileres y un fósforo”, confesó el popular ‘Shushu’.

Renzo Schuller tras ingresar como conductor a Esto es Guerra: “Quería ser parte de los 10 años de EEG”. (VIDEO: América TV)

RENZO SCHULLER Y GIAN PIERO DÍAZ SE DESPIDIERON DE COMBATE

Renzo Schuller comenzó con las primeras palabras de despedida estando reunido con todos los integrantes de Combate y el equipo de producción. “Hoy 28 de diciembre es el último día de Combate y la última vez que lo verán a través de sus pantallas. (...)Hoy con mucha pena pero con la alegría de saber que les hemos dejado alegría. Esteramos en el corazón de ustedes por el resto de nuestras vidas y se lo agradecemos de manera infinita. Contento de pertenecer a esta historia”.

Por su lado, Gian Piero Díaz señaló que la parte más difícil despedirse es dejar a las familias sin el programa. “Cuesta decir Adiós. Han sido casi 8 años. Cuando la noticia del final llega, es ahí cuando se te estruja un poco el corazón, pero pensando en cómo vamos a dejar un vacío para aquellas personas que habían optado a Combate como parte de la familia“.

Combate y el emotivo mensaje de despedida de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. (VIDEO: YouTube)

