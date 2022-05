Gian Piero Díaz: ¿Qué dijo sobre el ingreso de Renzo Schuller a Esto es Guerra?

Gian Piero Díaz se refirió al ingreso de Renzo Schuller a EEG. (Foto: Captura de Willax y América)

Renzo Schuller se convirtió en el flamante conductor de Esto es Guerra luego de la abrupta salida de María Pía Copello, quien tuvo que renunciar al reality debido a los diferentes compromisos que tiene en el extranjero.

El ingreso del exconductor de Combate causó sorpresa entre los seguidores del programa, especialmente porque en algún momento el actor indicó que no iba a entrar a dicho espacio como lo hizo su excompañero Gian Piero Díaz.

Es por este motivo que el programa Amor y Fuego fue en busca del popular ‘Pipi’ para preguntarle sobre lo que pensaba al respecto; sin embargo, el animador de televisión se negó a responder. “ No voy a comentar nada al respecto. No voy a hablar nada al respecto, prefiero no hacerlo ”, dijo.

Gian Piero Díaz aclaró que no iba a decir nada sobre el tema para no generar polémica, pues en estos momentos se encontraba concentrado en los programas de televisión que tiene a cargo en Willax TV.

“Sabes que no te voy a responder. Nada chicos, les mando un cariño muy grande, pero saben perfectamente, yo ahorita prefiero no decir nada. Estoy tranquilo acá, la verdad que estoy tranquilo haciendo lo que me gusta, esto chambeando duro y pareja con las dos producciones y la verdad yo estoy tranquilo. Mira más, me preocupo más por mi equipo, por mi misma producción por todos. No estoy mirando al lado ahorita, estoy concentrado en mi chamba y la verdad que prefiero no emitir ningún tipo de comentario”, añadió.

Asimismo, el exconductor de Combate no dudó en desearle lo mejor a Renzo Schuller en esta nueva etapa, especialmente porque tiene trabajo y todos deberían de aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida.

“ Mi vida va a ser mucho más tranquila si no emito ningún tipo de comentario. Yo siempre le voy a desear lo mejor a todo el mundo y que le vaya muy bien a todos y si todos tienen chamba, mejor todavía ”, señaló.

Finalmente la reportera de Amor y Fuego le consultó si todavía existía la posibilidad de que ellos vuelvan a conducir un programa juntos. “¿Sigue en pie que vuelva a trabajar con Renzo Schuller?”, le preguntaron.

Como ya lo había dicho en anteriores oportunidades, Gian Piero Díaz indicó que no podía descartar dicha posibilidad. “Después de la pandemia yo jamás voy a decir nunca a algo”, sentenció.

Gian Piero Díaz fue consultado por la inesperado llegada de Renzo Schuller a Esto es Guerra, reality al que juró que no iba a ingresar.

MARISOL CROUSILLAT OPINÓ SOBRE INGRESO DE RENZO SCHULLER A EEG

La exproductora de Combate, Marisol Crousillat, también se pronunció sobre la llegada de Renzo Schuller a Esto es Guerra, indicando que probablemente le hicieron una buena propuesta para que acepte ingresar, pues él en el pasado no deseaba formar parte de dicho reality.

“ A pesar que él dijo muchas veces que no iba, creo que si ahora está ahí es porque lo evaluó bien. Es verdad que los ‘combatientes’ están desprotegidos, si no hay alguien que los defienda, yo si creo que Renzo hacia falta ahí”, dijo.

“Yo lo quiero a los dos, los dos son mis amigos y los dos lo saben, así que yo quiero desde el fondo de mi corazón que ellos se amisten, que vuelvan a ser los de antes, la dupla perfecta”, finalizó.

