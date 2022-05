Paolo Guerrero a su llegada a Lima: “Las personas de mi entorno saben de todo el sacrificio y dedicación que puse en este tiempo”

A algunos días de la esperada convocatoria de la selección peruana rumbo al decisivo partido del repechaje, Paolo Guerrero arribó a Lima y dejó en claro estar recuperado de la lesión a la rodilla que lo alejó de las canchas.

El delantero fue recibido por un grupo de periodistas deportivos y se pronunció sobre su situación. “Me falta hacer un poco de trabajo físico, tocar un poco la pelota. Estuve mucho tiempo enfocado en mi recuperación”, manifestó el atacante a su llegada a Lima.

“Lo más importante era que la rodilla no me moleste, gracias a Dios encontré eso. Las personas de mi entorno saben de todo el sacrificio y dedicación que puse en este tiempo. No fue fácil. Me siento bien en este momento”, agregó.

A su vez, Paolo Guerrero habló de su deseo de encontrar equipo en un mediano plazo. . “Espero encontrar equipo, ya estoy recuperado. Han sido días muy difíciles, muchos hablan sin saber. Yo jugué infiltrado contra Chile, horas antes me sacaron líquido de la rodilla”, señaló a los medios de comunicación.

No obstante, Paolo Guerrero dejó un mensaje de ilusión para continuar con su carrera deportiva. “Gracias a Dios me encuentro recuperado y feliz”, manifestó.

Sobre la opción de Alianza Lima

“Los dirigentes de Alianza Lima nunca se me acercaron. Hay muchos hinchas que se quedaron resentidos, pero nadie me dijo, sentémonos a conversar y arreglemos. Ahora ya recuperado, voy a escuchar ofertas, mi representante está en eso”, acotó.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero no juega un partido oficial desde octubre del 2021, cuando enfrentó a Chile con la camiseta de la selección peruana. Su último club fue el Inter de Porto Alegre; pero terminó su vínculo en el mencionado mes.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN PERUANA

Este viernes el entrenador Ricardo Gareca anunciará la convocatoria para el decisivo encuentro del repechaje en Qatar. Con Paolo Guerrero recuperado de su lesión, dependerá del ‘Tigre’ convocarlo para dicho partido.

