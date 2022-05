Técnico de Benevento tuvo esta reacción cuando le preguntamos por su relación con Gianluca Lapadula

Benevento vs. Pisa chocan este martes por la ida de las semifinales de los Playoffs de Serie B de Italia. Y es que, tras derrotar al Ascoli en cuartos con gol del ‘Bambino’ Gianluca Lapadula, los ‘brujos’ encaran un nuevo desafío en busca de su retorno a la máxima categoría del Calcio italiano.

No obstante, el partido de vuelta entre Benevento y Pisa está pactado para el sábado 21 de mayo, desde las 11:00 de la mañana (hora peruana), en el Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

Por eso. Infobae estaba obligado a participar en la conferencia de prensa de Benevento, puesto que en las últimas semanas en nuestro país se habló de una mala relación entre Fabio Caserta con Gianluca Lapadula. Ante eso le preguntamos, al técnico de Benevento, ¿cómo era la relación con Gianluca Lapadula y qué nos diga un análisis sobre el trabajo en su equipo?

“Gianluca está bien, efectivamente está mejor, no bien, siempre le duele el tobillo, pero ha aprendido a vivir con el problema. Mi relación con él es buena, seguiré diciendo, espero tener una conferencia con él al lado de él, desde Perú en los últimos tiempos he estado un poco apuntado, pero es un jugador bastante conocido a nivel mundial, por lo que es normal que cuando lo veas afuera te hagas algunas preguntas. Nunca he tenido una pelea, lo que pasó en enero se ha aclarado, lo he dicho una y otra vez, tenemos muy buena relación y tarde o temprano iremos a cenar también”, dijo Caserta a Infobae en exclusiva...

A su vez, Fabio Caserta, técnico de Benevento no dudo en seguir halagando a Gianluca Lapadula. “Lapadula en esta categoría es un valor agregado, al estar acostumbrado a jugar frente a 70 mil personas, por lo que frente a 15 mil lo tiene muy fácil, por lo que puede ser un motor para sus compañeros que nunca se han enfrentado a partidos tan complicados”, sentenció a este medio.

Infobae Perú pudo aparecer en conferencia de prensa de Benevento para consultar a Fabio Caserta sobre el presente de Gianluca Lapadula. (Video: Benevento Calcio).

A QUÉ HORA JUEGAN BENEVENTO VS. ASCOLI

Benevento recibe al Pisa este martes 17 de mayo, desde la 1:30 de la tarde (hora peruana), en el estadio Ciro Vigorito. A continuación, revisa los horarios según cada país.

13:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

14:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

15:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE VER BENEVENTO VS. ASCOLI

El partido Benevento vs Pisa será transmitido por TV a través de Sky Sport, mientras que Footters y Sky Go son otras alternativas para seguir la transmisión online vía streaming. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de Infobae.

SEGUIR LEYENDO