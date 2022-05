Selección peruana: Raúl Ruidíaz y las razones de su posible convocatoria para el repechaje

Raúl Ruidíaz volvería ser llamado a la selección peruana para afrontar el repechaje.

Raúl Ruidíaz estaría dentro de la lista de convocados de la selección peruana para el duelo decisivo del repechaje internacional. Este viernes, Ricardo Gareca dictará, mediante una conferencia, los nombres de los futbolistas que será considerados para enfrentar al representante de la Confederación Asiática de Fútbol. Y la ‘Pulga’ sería la principal novedad.

“Una de las novedades es Raúl Ruidíaz. No es porque solo esta haciendo goles en el Seattle Sounders, sino que nunca dejó de estar en la órbita de Ricardo Gareca. No es verdad que se borró por temas personales y que el entrenador de la selección decidió sacarlo”, comentó el periodista Gustavo Peralta en el programa Equipo F.

Además, según los analistas de videos de la ‘bicolor’, creen que las características de juego del ‘Enano’ son idóneas para enfrentar a rivales como Australia o Emiratos Árabes Unidos. Y analizando los delanteros del ‘equipo de todos’, Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera son jugadores que friccionan mucho, en cambio Ruidíaz busca frecuentemente los desmarques.

No se puede dejar pasar por desapercibido su gran momento a nivel de clubes. Acaba de coronarse campeón en la Concachampions con Seattle Sounders y anotó un doblete en la final ante Pumas. Asimismo, marcó su primer gol de la temporada en la Major League Soccer este domingo.

En la actualidad, el ‘Bambino’ es el delantero titular de la ‘blanquirroja’ y aún más con su presente en el Benevento. Marcó para seguir con vida en el ascenso a la Serie A. Valera es uno de los goleadores de la Liga 1 2022. No obstante, ‘Ormegod’ no viene jugando mucho en León, por lo que Ruidíaz podría ganarle la ‘pulseada’.

Se conocerá la nómina de futbolistas este viernes 20 mayo. Primero, el conjunto nacional tendrá un amistoso con Nueva Zelanda en Barcelona el próximo 5 de junio y después viajará con destino a Qatar para enfrentar el 13 del mismo mes al ganador entre Australia y Emiratos Árabes. Se conocerá al rival de Perú dos días después del partido de preparación con los ‘Kiwis’. Gareca y su comando técnico estarán presentes en el estadio.

Sucedió a los 50 minutos. Seattle Sounders iba a bajo en el marcador cuando generó una ocasión de peligro que terminó en penal. Cristian Roldán, quien se proyectaba a toda velocidad fue derribado por el defensa Brent Kallman, por lo que el árbitro, Joe Dickerson, decretó la pena máxima.

El encargado de ejecutarlo fue la ‘Pulga’, la cual no dudó en pararse frente al arquero Dayne St. Clair. Cuando fue el momento indicado, el peruano le pegó fuerte al palo izquierdo del portero, que llegó a rozar la pelota con los dedos, pero finalmente entró por la fuerza del golpeo.

Raúl Ruidíaz ha sido muy resistido, pues no ha podido llevar su rendimiento a nivel de clubes a la ‘blanquirroja’. Sin embargo, ‘Chino’ Rivera respaldó al atacante en conversación con Toca y Pasa. “A pesar que en la selección los números no lo acompañan, pero no deja de ser importante”.

El actual estratega de la Universidad San Martín destacó su papel en Seattle Sounders. “Cuando lo vemos jugar en la MLS es un futbolista determinante, siempre está anotando goles, siempre está en la jugada. Él mantiene una titularidad y un protagonismo”

