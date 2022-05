Selección peruana: Pedro Gallese reveló lo difícil que ha sido jugar sin Paolo Guerrero en la ‘bicolor’

La selección peruana consiguió meterse al repechaje luego de culminar en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, para llegar a esta situación, la ‘bicolor’ remó contra viendo y marea considerando que no contaba en su totalidad con Paolo Guerrero. Precisamente, Pedro Gallese se refirió a la ausencia del delantero y cómo cambió el equipo con la inclusión de Gianluca Lapadula.

“ Tratamos de seguir jugando igual como cuando estaba Paolo Guerrero. Pero por ahí nos costaba mucho. Después, partido a partido, nos dimos cuenta de que debían aparecer otros, como André y Cueva. Mientras ‘Yoshi’ tenía que desprenderse un poco más. Ya sin Paolo nos obligaba a eso, que Gianluca tenía que correr y pelear todos los balones. Lo hace. Entonces, eso junta más al equipo y si teníamos atacar, todos íbamos adelante. Mientras que si nos tocaba estar atrás, todos defendíamos”, contó el arquero en una entrevista para el programa ‘El Fuera de Lista’ de Movistar Deportes.

En efecto, la aparición del goleador del Benevento provocó un cambio drástico en el elenco nacional. La figura del ‘9′ clásico cambió el sistema y Ricardo Gareca tuvo que adaptar las necesidades del equipo hacia un atacante más luchador y movedizo como lo es el nacido en Turín. Esto obligaba a que los volantes tengan más presencia en campo y área rival, generando mayor volumen ofensivo y, por consecuencia, que el encargado de anotar no sea solo el delantero, sino también otros jugadores como André Carrillo, Christian Cueva, Sergio Peña, Yoshimar Yotún.

Justamente, el ‘Pulpo’ recordó la forma de jugar de la ‘blanquirroja’ cuando el exCorinthians se ubicaba en la punta del ataque. “ Paolo estando arriba aguantaba el balón y nos daba ese minuto para que luego venga Christian, André, el ‘Orejas’, Advíncula. Nos daba ese tiempo para que salga el equipo. Ahora tenemos que ir en bloque, formar el juego, tener paciencia y eso es lo que ahora estamos haciendo”, manifestó.

Esta propuesta de juego caracterizó a Perú durante toda las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. En aquel proceso, Paolo fue la referencia en la ofensiva, lo cual se vio reflejado en sus 6 goles en 16 encuentros. Él y Jefferson Farfán fueron los que encabezaron los ataques y llevaron el peso del equipo. No obstante, para el transcurrido certamen, Lapadula fue quien tomó la posta desde el 2020 y, para ser un jugador que recién se incorporaba, llegó a convertir 3 goles, además de brindar 2 asistencias en 13 cotejos.

Paolo Guerrero tras anotar un gol en las Eliminatorias Rusia 2018. | Foto: AP

La actualidad de Guerrero no es positiva, dada su recuperación de la rodilla derecha, la cual se operó el año pasado. De a pocos ha venido realizando trabajos de fuerza y de readaptación, dando buenas señales. En ese sentido, el mismo artillero manifestó su deseo de estar presente en la repesca, aunque falte se encuentre sin equipo y sin trabajos de campo en grupo con balón. El ‘Tigre’ Gareca tendrá la última palabra.

REPECHAJE

Por otro lado, Gallese también tocó el tema del repechaje. Este será a partido único y contra Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en Qatar. El golero del Orlando City confesó que las ansias rodean a los jugadores peruanos, pero que en el momento decisivo, se irán. “ Estoy ansioso, con ganas de que ya venga el partido. Un poco nervioso, como todos. Creo que si no tienes ese nervio, no disfrutas el fútbol. Pero el día del partido, en el calentamiento todo eso se borra. Recuerdas cuánto te has preparado para ese partido y cuando el árbitro toca el silbato uno ya está enfocado en el partido. Yo me siento tranquilo cuando empieza”, señaló.

SEGUIR LEYENDO