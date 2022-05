Richard De La Piedra fue tajante sobre Paolo Guerrero en el repechaje: “Somos egoístas al pedirlo, que se recupere”

Richard De La Piedra ve arriesgado que Paolo Guerrero sea convocado a la selección peruana para el repechaje.

Las recientes declaraciones de Paolo Guerrero sobre su intención de llegar al repechaje han traído bastante polémica en el medio nacional. Y es que el largo tiempo que lleva sin jugar producto de su lesión en la rodilla derecha es el principal factor que genera discusión de cara a un duelo tan importante previo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, el periodista Richard De La Piedra aseguró que pedir su presencia es egoísta.

Todo este debate comenzó con las declaraciones del mismo comunicador en el programa ‘Fútbol en América’, en donde reconocía las virtudes del delantero, pero que actualmente carece de ritmo futbolístico. “Yo no voy a poner ni siquiera en duda, porque todo el mundo lo sabe, la jerarquía y la importancia que puede tener Paolo Guerrero para la selección, pero creo que por lo que juega Perú hay que tener a todos los jugadores al 100%. Quiere decir, entrenando, físicamente bien, con entrenamientos de fútbol, partidos competitivos y Guerrero no los tiene ”, fueron sus primeras palabras.

Minutos más tarde, aseguró que la cantidad de partidos que ha disputado desde su baja hasta la actualidad es prácticamente nula. “Desde la Copa América del 2019 que hizo una gran campaña él y la selección, Perú fue subcampeón luego de 44 años, Guerrero ha jugado cinco partidos oficiales de 25 que ha disputado Perú”, aseguró.

Paolo Guerrero disputando un balón con Gary Medel en el Perú vs Chile del 7 de octubre del 2021, último duelo que el delantero jugó con la 'bicolor'. |

De repente, Manuel Núñez intervino y tuvo otra postura sobre el tema. “Estamos de acuerdo que estadísticamente, Paolo no llega en su mejor forma, no es el de cuatro años atrás, que era goleador en su club y en la selección. Este llega disminuido, sin competencia, pero si recibe el alta médica, físicamente lo van viendo día a día, y luego que llegue con 2 semanas de entrenamiento con el grupo al repechaje, podría ser una opción ”, dijo.

Eso no fue todo, ya que añadió que “nadie dice que sea el titular, que desplace a Lapadula o a Valera, que se han ganado el derecho de estar en la selección, pero un jugador de esa magnitud y de esa talla, podría colaborar también”.

Richard fue más allá con su comentario y argumentó que el hecho de pedir que el atacante sea convocado para la repesca es ‘egoísta’. “La gente quiere que Paolo esté cuando, tal vez, lo más importante es recuperarse al 100%. Somos egoístas. Lo que más deseo es que se recupere. Si Perú va al Mundial prefiero mil veces tener a Paolo al 70% u 80% en noviembre, que apurarlo ahora por una necesidad egoísta ”, aseveró.

Para complementar estas declaraciones, dejó en claro que para él, “Lapadula, Valera, Ormeño y Ruidíaz, hoy, están en mejor nivel que Paolo Guerrero y pedirlo es hasta desmerecer lo que ellos están haciendo porque vienen con ritmo futbolístico”.

Finalmente, De La Piedra resaltó que la ‘blanquirroja’ no va a jugar un duelo amistoso, sino un partido clasificatorio a la Copa del Mundo, por lo que llevar a un futbolista en esas condiciones es arriesgado. “De lo poco que conozco en el tema médico, me parece apresurado que un jugador que ha estado muchos meses fuera, sin entrenamiento de balón, lo vayas a poner al primer nivel competitivo. Perú no va a jugar un amistoso, se ve a jugar en el repechaje su pase al Mundial ”, finalizó.

Lo cierto es que desde que el delantero peruano rescindió contrato con el Inter de Porto Alegre a finales de octubre el año pasado, ha estado enfocado en su recuperación. En las últimas semanas se pudo conocer que viajó a Estados Unidos para trabajar junto a Rodrigo Araya, famoso kinesiólogo argentino que lo ha venido ayudando en este tiempo. Queda esperar su evolución en las próximas semanas y si el seleccionador Ricardo Gareca lo considera en la lista de convocados.

El periodista Richard De La Piedra comentó sobre esta posibilidad y generó un tenso debate con Manuel Núñez. | Video: Fútbol en América / Hans Vlogs

