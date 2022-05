Bruno Agostini cuenta su mala experiencia al lado de Vania Bludau: “Le gusta hacer daño”

Bruno Agostini contó su mala experiencia al lado de Vania Bludau cuando fueron pareja. (Foto: Instagram)

En las últimas semanas Vania Bludau se ha convertido en la portada de diferentes medios locales debido a su reciente confesión sobre su relación con Mario Irivarren. De acuerdo a la modelo, el exintegrante de Esto es Guerra la maltrató en más de una ocasión y varios de sus amigos fueron testigos.

Tras darse a conocer esta denuncia, diferentes personajes de la farándula se han pronunciado, algunos a favor de la influencer y otros a favor del exchico reality. Recientemente se ha sumado la opinión del español Bruno Agostini, quien salió a contar su experiencia al lado de la modelo.

Pese a estar alejado de la televisión desde hace algunos años, la exfigura de Combate reveló detalles inéditos de su relación con Vania Bludau. De acuerdo a sus declaraciones, desde la primera vez que salió con ella notó actitudes agresivas, por lo que su romance no duró mucho tiempo.

En una entrevista con El Popular, el modelo español dio a conocer que apenas se enteró de este tema, se comunicó con Mario Irivarren para advertirle lo que iba a pasar a raíz de la denuncia de maltrato que hizo la influencer.

“ Le dije lo que pensaba, que lo que está viviendo, yo lo he pasado. No, por el tema del maltrato, sino que ella habla mal de una persona. Hay que saber por qué Mario llega a ese punto, de ponerse así (violento) ”, comentó.

Para el hermano de Fabio Agostini, Vania Bludau tenía actitudes agresivas que poco a poco iba dando a conocer según avanzaba su relación. Además, luego que ellos terminaron, ella también salió a hablar mal de él en televisión.

“ Es muy conflictiva. Le gusta hacer daño. Ella, en vez de hablar conmigo como personas adultas, se expresaba mal en la tele haciendo daño ”, aseguró el modelo español, quien en estos momentos se encuentra en Miami.

Aunque apoya a Mario Irivarren, Bruno Agostini dejó en claro que no apoyaba la reacción violenta que tuvo el exchico reality con la modelo, pero señaló que tampoco podía ser ajeno al comportamiento que mostró en algún momento su expareja.

“ No comparto que Mario le haya levantado la mano, pero también sé que la conflictiva aquí es Vania. Siento que es una mujer que no tiene los pies en la tierra, que la tele la tiene atontada, se cree una diva ”, añadió.

BRUNO AGOSTINI Y SU MALA EXPERIENCIA CON VANIA BLUDAU

Bruno Agostini se animó a relatar cómo fue su primera cita con Vania Bludau. De acuerdo al español, desde día uno que empezaron a salir, la influencer lo incómodo debido a que le hizo una escena de celos en público al no querer mostrarle las conversaciones de su celular.

“Yo salí la primera vez con ella, me agarró el celular. Le dije: ‘qué estás haciendo’, reaccionó como queriendo hacer una pelea. Era la primera vez que salía con ella. Entonces me dijo: ‘¿Con quién estás hablando?’ Y yo: ‘Con quien me da la gana’. Noté una niñería, una inmadurez. Yo mismo le dije ‘me bajo del taxi’, nos íbamos de fiesta, no pienso irme con alguien tóxico”, agregó.

