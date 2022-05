Mario Irivarren y Vania Bludau: todo sobre las nuevas pruebas de maltrato que salieron a la luz

Mario Irivarren y Vania Bludau se volverán a ver las caras en unos días. (Foto: Instagram)

Salen a la luz nuevas revelaciones sobre la ruptura entre Mario Irivarren y Vania Bludau. Aunque en un primer momento se creía que ellos habían terminado su relación de manera saludable, lo cierto es que fue todo lo contrario, pues una denuncia de maltrato por parte de la modelo encendió las alarmas en los diferentes medios de comunicación.

En un primer momento la exchica reality se negó a afirmar que había sido víctima de maltrato por parte de su expareja, pero ante la presión mediática y los comentarios del exchico reality, ella se animó a contar algunos episodios de violencia que vivió al lado de su ahora expareja.

Durante una conversación que tuvo con el jefe periodístico de Magaly Tv: La firme, la influencer le contó que en más de una ocasión Mario Irivarren le gritó e insultó frente a amigos en común, pero la gota de rebasó el vaso fue cuando este la ‘ahorco’ en una discoteca.

Es en ese momento que ella decide cortar todo vínculo con él, pues sabía que no era normal sus acciones cuando entraba en cólera. A partir de este momento, el exintegrante de Esto es Guerra fue buscado por la prensa para saber su versión de los hechos.

El programa Amor y Fuego fue el elegido para dar sus descargos, donde reveló que efectivamente le gritaba a su ahora expareja, señalando que tenía problemas del ira, por lo que se encontraba en un terapia para poder controlarse.

Asimismo, se disculpó con Vania Bludau por haberla maltratado en más de una ocasión, pero negó haber ejercido violencia física sobre ella. “ Creo que lo importante para terminar la entrevista es nuevamente ofrecerle mis disculpas como lo he hecho de varias maneras, lo más sincero, de corazón, y esperar que esto quede aquí , creo que no tengo nada más qué decir”, indicó.

Mario Irivarren no quiere tener más problemas con Vania Bludau y le pidió disculpas públicas por haberla maltratado psicológicamente.

APARECE TESTIGO QUE DICE QUE VANIA MORDIÓ A MARIO

Evelin Jiménez Rojas, socia del exchico reality, brindó una entrevista para Amor y Fuego, donde reveló más detalles de lo que habría pasado el día en que Mario Irivarren agarró del cuello a Vania Bludau.

La empresaria difundió el audio de una tercera persona que afirma haber sido testigo de la discusión, un testimonio muy diferente a lo que contó la exintegrante de Combate, quien aseguró que Mario la había ahorcado frente a sus amigos.

“Creo que justo también estaban por ahí las amigas de Ivana (Yturbe) y él se puso a conversar con una de ellas, y la misma cantaleta. Me parece que ella baja a escuchar Daniela Darcourt y en una de las discusiones que tiene, ella le muerde el cuello a él ”, se le oye decir a la testigo.

Además, la persona que presenció esta situación señaló que la pelea fue tan fuerte que los grabaron, pero que luego hablaron con los presentes para que borren el video y este no sea difundido al público.

“ Se puso histérica y él al tratar de tranquilizarla le coge el cuello fuerte, porque él también se puso como medio loco y ella estaba loca . Pero ella antes le metió una mordida en el cuello y eso no lo puede negar porque había una flaca que filmó todo, pero la tuvimos que callar para que no mande nada”, indica.

Según un testigo de la pelea, la modelo se puso histérica cuando vio a su entonces pareja conversando con las amigas de Ivana Yturbe.

VANIA ASEGURA QUE LE PAGÓ EL PSIQUIATRA A MARIO

Tras los reveladores audios que mostró Evelin Jiménez Rojas, socia de Mario Irivarren, en los que se muestra a Vaina Bludau como una persona violenta, la modelo salió a defenderse, para ello mostró los chats que tuvo con la íntima amiga del influencer.

“ Me ha ahorcado más de una vez. Las últimas fueron frente a amistades y eso ya fue el colmo de la vergüenza ”, se lee en una de las conversaciones que Vania sostuvo con la amiga de su ex.

En este diálogo, Vania revela que incluso le había pagado el psiquiatra a su expareja con tal de salvar su relación, pero terminó con él definitivamente al seguir notando actitudes violentas.

“Yo ya lo había normalizado, ese es el problema, porque siempre me decía que viene de traumas y peleas de su relación pasada, pero creo que nadie merece eso y por esa razón ya no quiero estar con él. Créeme que hasta el psiquiatra le pagué porque lo quiero, pero continuó igual y ya no puedo aguantar esas cosas ”, se lee en el chat.

