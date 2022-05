Mario Irivarren lamenta las declaraciones de su socia Evelyn y busca evitar una ‘guerra’ con Vania Bludau

Mario Irivarren se incomoda ante insistentes preguntas sobre su ruptura con Vania Bludau. (Foto: Captura / Instagram)

Mario Irivarren aseguró que no quiere iniciar un enfrentamiento con Vania Bludau luego de las recientes declaraciones de su socia Evelyn Jiménez, quien señaló que la modelo también agredió al exchico reality y que por este motivo él reaccionó de manera violenta.

Asimismo, la mujer presentó unos audios en el que se puede escuchar el relato de una testigo de la pelea. Ella señala que el día en que el exintegrante de Esto es Guerra tomó del cuello a la influencer fue porque ella en un primer momento se abalanzó contra él y lo empezó a morder.

La emisión de dicho material no fue del agrado de Vania Bludau, quien no dudó en comunicarse con Mario Irivarren para hacerle saber lo que estaba pasando, piéndole que hable con su socia para que deje de opinar sobre el tema.

“ ¿Todo bien con Evelin? (…) ¿Quieres seguir con esto? (…) Evelin está hablando idiotez y media por tratar de defenderte, no me digas que no sabes nada, o sea yo no hago más ruido para que no te hagas más daño de lo que está ”, le escribió la influencer bastante molesta.

Al leer este mensaje, Mario Irivarren se mostró bastante sorprendido y le dijo a su expareja que recién había tomado conocimiento del tema, por lo que hablaría con su socia para no salga a hablar ante los medios de comunicación.

“Yo vi sus mensajes y le dije que deje de publicar esas cosas. Hablaré seriamente con ella”, le afirmó el exchico reality a la modelo, quien le envió sus conversaciones a la producción de Magaly Tv: La firme.

Asimismo, en otro chat, el empresario le pide a Vania Bludau que no salga a responder y deje de tocar este tema, esto debido a que no quiere iniciar un conflicto con ella, el cual terminaría en un bucle de dimes y diretes.

“ Vania sinceramente, yo ya no tengo nada más que perder, yo lo único que quiero es mi paz y mi tranquilidad , y te lo demostré ese día de la entrevista, ya que en ningún momento dije absolutamente nada malo de ti porque mi intención no es comenzar una guerra”, culminó.

No quiere más problemas. Mario Irivarren dejó en claro que no busca dejar mal parada a Vania Bludau, por lo que hablará con su socia Evelyn Jiménez.

VANIA ASEGURA QUE LE PAGÓ EL PSIQUIATRA A MARIO

Vania Bludau se cansó de las supuestas falsas acusaciones que recibió por parte de socia de Mario Irivarren y mostró las conversaciones que tuvo con ella cuando recién se hizo público su ruptura amorosa.

Ella le cuenta a Evelyn Jiménez que decidió terminar con Mario debido a los constantes maltratos que recibía por parte de él, incluso llegó a pagarle un psiquiatra para que mejore, pero esto nunca sucedió, por lo que decidió separarse.

“ Me ha ahorcado más de una vez, las últimas fueron frente a amistades y eso ya fue el colmo de la vergüenza . Yo ya lo había normalizado ese es el problema porque siempre decía que viene de traumas y peleas de su relación pasada”, se lee al inicio de sus mensajes.

SEGUIR LEYENDO: