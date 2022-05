Pedro Castillo no se presentará ante fiscal Taquire y responderá el interrogatorio por escrito

Pedro Castillo. | Foto: Agencia Andina

Un encuentro entre la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, y el presidente Pedro Castillo ha sido descartado de momento. Tras el anuncio de una reprogramación de la citación del mandatario se ha informado que este responderá a las preguntas de la autoridad de manera escrita y no frente a ella como se había planeado en un inicio. La información fue confirmada por un integrante de la defensa legal del jefe de Estado.

En diálogo con El Comercio, Benji Esponizo señaló que se informó a la fiscalía que la diligencia fuese a través de un rol de preguntas y no un interrogatorio. “No habrá reprogramación, porque no habrá una nueva fecha y lo que habrá es una respuesta por escrito y un interrogatorio por escrito”, dijo la defensa del presidente de la república. Cabe señalar que el encuentro se había programado para hoy 16 de mayo.

Bruno Pacheco y Pedro Castillo. Investigaciones podrían alcanzar al mandatario.

Hasta la noche del domingo, el despacho del presidente nunca llegó a definir el lugar en el que el presidente respondería al pliego. Posteriormente se indicó que fue Pedro Castillo quien solicitó a las autoridades que se le brindara el listado de preguntas que se formularían durante el interrogatorio. Este habría sido el motivo por el cual la fiscal Taquire decidiera reprogramar el encuentro con el jefe de Estado, quien fue nombrado por Karelim López durante sus declaraciones a la fiscalía.

El presidente Castillo deberá brindar su versión de los hechos ante el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos sobre los delitos que se indagan en relación al investigado exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros. Las 15 preguntas planteadas al mandatario girarán en torno a lo antes señalado.

DEFENSA LEGAL

El nuevo integrante de la defensa legal de Pedro Castillo señaló que está en potestad del presidente elegir la manera en la que responderá ante las autoridades. “Ese es un acto cumplimento escrupuloso del código procesal penal. Cuando se toma la declaración de un presidente, es este el que puede elegir dónde declara y cómo lo hace, si lo hace a viva voz o de manera escrita”, señaló a Latina.

“Vamos a evaluar el conjunto de preguntas que nos han enviado hoy. La fiscal no ha estableció un plazo pero lo haremos en el más breve término, no pasa de los tres días para que entreguemos los resultados”, añadió. Sobre el caso de la primera dama, Lilia Paredes, indicó que está no fue informada a detalle sobre el caso por el cual debía declarar.

“Ella no fue prepotente, se ha dicho que no ha querido colaborar y eso es un absurdo porque se criminaliza el derecho constitucional a guardar silencio, ella ha acudido a la citación a la primera, y ejerce su derecho a no declarar, más todavía cuando el cónyuge está de por medio”, indicó.

Lilia Paredes llegó a la Fiscalía en un auto con lunas polarizadas y con resguardo policial.

Cabe recordar que Karelim López señaló ante la fiscalía que Bruno Pacheco había “tramitado” la tesis del mandatario y su esposa ante la UCV. Según su versión, el título se otorgó como un “pacto” entre el jefe de Estado y Acuña. Sin embargo, según registros de la Sunedu, Castillo obtuvo el grado de magíster en Psicología Educativa en 2016, y las gestiones de Pacheco se habrían registrado en 2021.

“Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la de su esposa en la Universidad César Vallejo, y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título”, fueron parte de las declaraciones de López ante las autoridades.

