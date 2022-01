Pedro Castillo en CNN: Políticos se pronuncian luego de la entrevista con Fernando del Rincón

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

Luego de seis meses de Gobierno, el presidente de la República, Pedro Castillo comenzó a aceptar diversas entrevistas con medios locales e internacionales, en este caso conversó con Fernando del Rincón sobre todas las polémicas que se han desde que asumió la presidencia.

Ante ello, diversas figuras políticas se pronunciaron en diferentes medios y en sus cuentas oficiales de Twitter sobre la participación del mandatario en este entrevista internacional.

En primer lugar, Dina Boluarte, comentó en su Twitter y mostró todo su apoyo hacia el presidente de la República.

“El diálogo del presidente con la prensa debe alentarse.En esa interacción, podemos ver la sencillez y naturalidad de quien ha llegado a Palacio de Gobierno conociendo directamente las necesidades de los más pobres y dispuesto a liderar un cambio que convoca a todas y todos“, escribió.

El ex presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó su desagrado ante que Castillo no esté preparado para ser presidente y que está aprendiendo a serlo e invitó a sus seguidores a ver su video en vivo de todos los miércoles.

“Medio año a la cabeza de un país en pandemia y tenemos un Presidente que dice que está aprendiendo. ¿Qué nos dejan las tres entrevistas brindadas por el Presidente?, escucha nuestra opinión hoy a la 1:00 pm en #MartínEnVivo”, comentó.

Por su parte, la congresista de Acción Popular, Patricia Chirinos, comenta a través de su cuenta odicial de Twitter su desagrado ante el presidente Pedro Castillo.

“Pedro Castillo. Usted no solo es un incapaz. Es un traidor a la Patria! Creer que el Perú debe entregar su Mar a Bolivia y sugerir que es la voluntad del pueblo, lo pone de espaldas a millones de peruanos que No se lo vamos a permitir y No se lo vamos a perdonar. #ConcluCASTILLO2″, se lee.

En el caso de Lady Camones, la primera vicepresidenta del Congreso del partido Alianza Para el Progreso, criticó al presidente Pedro Castillo por haber señalado que asumió el cargo en el Gobierno sin haber sido formado para político o presidente.

“Existe una irresponsabilidad total al haber asumido un cargo para el cual nunca estuvo preparado. Considero que (Pedro Castillo) no tiene conciencia de lo grave que esto significa para nuestro país, el no saber gobernar y no saber elegir un equipo técnico que pueda suplir las carencias de conocimiento”, dijo en declaraciones a RPP.

Alejandro Aguinaga, por su parte, congresista por Lambayeque del partido Fuerza Popular se pronunció sobre el tema del cambio de Constitución.

“Ahora queda evidente que @PedroCastilloTe con su tan pregonado y monotematico cambio de Constitución busca regalarle el mar de Grau a su mentor y guía Evo, violando nuestra Soberanía”, comentó.

El congresista Luis Ángel Aragón, se pronunció en su Twitter mencionando que el presidente no está capacitado para Gobiernar.

“Luego de la entrevista en canal CNN se demuestra que el presidente Castillo NO ESTÁ CAPACITADO para gobernar, no sabe lo que hace en el gobierno. Lamentable e indignante!!”, mencionó.

Ernesto Bustamante resaltó que Castillo haya ofrecido salida al mar a Bolivia. “Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, “saluda la predisposición de su hermano Pedro Castillo para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia”. La falsa expectativa creada para Bolivia podría generar un serio conflicto internacional”, se lee.

José Cueto, congresista de Fuerza Popular menciona que el presidente decepcionó a todos el país, resaltando que no se asesoró.

“Uno conoce y se asesora, pero ha sido decepcionante porque él representa a todos en el país. Es una vergüenza insinuar ceder mar a Bolivia”, señaló en una entrevista con Canal N.

Finalmente, Heydi Juarez, también concuerda que las respuestas del presidente han sido decepcionantes.

“Fernando del Rincón ha sido un periodista flagelado. Las respuestas que ha dado el presidente son decepcionantes”, añadió.





