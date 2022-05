Aníbal Torres niega que Consejos de Ministros descentralizados sean para promover una asamblea constituyente

Aníbal Torres, presidente del consejo de ministros. | Foto: PCM

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostuvo este martes que los Consejo de Ministros descentralizados que realiza el Ejecutivo “no son reuniones secretas”, por lo que no todas tienen actas pero sí relatorías. Además, negó que en estos eventos se promueva una Asamblea Constituyente, como había sugerido la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“La sociedad solicita que hagamos estos consejos descentralizados, lo cual mortifica a un pequeño sector, especialmente de la prensa de nuestra capital”, dijo el premier esta mañana en el XII Consejo de Ministros Descentralizado en la región Huánuco.

Cabe indicar que, un informe del diario El Comercio, reveló que de los 12 encuentros descentralizados del Consejo de Ministros, solo una tiene un acta aprobada.

Aníbal Torres niega que Consejos Ministros descentralizados sean para promover una asamblea constituyente. | Video: Canal N

ALVA CUESTIONA CONSEJO DE MINISTROS

Por la mañana, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien se encuentra en Huancavelica en la semana de representación parlamentaria, manifestó que “no hay duda” de que las sesiones de los Gabinetes Descentralizados no cumplen su verdadero objetivo, sino que son un medio de propaganda, sobre temas afines al Gobierno, como el de la asamblea constituyente.

“Me he reunido hasta con 10 alcaldes y todos, incluyendo el gobernador regional, me han comentado cómo ha sido la sesión descentralizada en Huancavelica y me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región: no entran los dirigentes, entra su portátil, llevan a la gente que ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos, por eso no hay actas”, dijo a RPP.

“No hay actas porque no hay compromisos y solamente el Gabinete, principalmente el primer ministro, se encarga de hablar sobre la Asamblea Constituyente y hablar mal del Congreso. La realidad es que estas sesiones sirven para hablar mal del Congreso, para hablar de la Asamblea Constituyente y lamentablemente la gente se siente muy defraudada y molesta”, agregó.