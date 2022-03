Tilsa Lozano quiere que su expareja Miguel Hidalgo vaya a su boda con Jackson Mora: “Sería bonito”

Tilsa Lozano se casará este año con Jackson Mora. (Foto: Instagram)

La jurado de Reinas del Show se hizo presente en En Boca de todos, donde se sometió a las indiscretas preguntas de las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla. Aquí Tilsa Lozano fue consultada por si es verdad, mentira o chisme que en su boda con Jackson Mora estará como invitado VIP, Miguel Hidalgo, el padre de sus dos hijos.

De inmediato, la exconejita respondió que es un chisme. Sin embargo, señaló que iba a aclarar el tema. Bastante calmada, indicó que ese punto ya lo conversó con su novio, y que sí se ha considerado por la tranquilidad de sus hijos. Incluso, tienen pensado invitar a la expareja del boxeador, madre de su hijo.

“En realidad lo hemos conversado, y yo por su puesto que lo invitaría, y lo puedo invitar. Ya lo he conversado con Jackson y él también invitaría a la mamá de su hijo. Me parece que siempre es más bonito llevar la fiesta en paz” , indicó Tilsa.

Ricardo no se quedó callado y le preguntó si Jackson no quiere a Miguel Hidalgo a su ceremonia, a lo que la exconejita respondió que no es eso. Solo indicó que era chisme y no lo afirmó porque aún no hay nada concreto. “Ni siquiera hemos mandado las invitaciones ni nada, pero sí ha sido un tema que hemos conversado, proque tanto él con la mamá de su hijo como yo con el papá de mis hijos tenemos una súper buena relación”, afirmó.

¿Entonces a ti sí te gustaría que vaya?, le preguntó Rondón. “Sí, sería bonito, por mis hijos sería lo más bonito”, respondió la exmodelo.

Además, Tilsa Lozano aprovechó para contar más detalles de su próxima boda, en la cual tiene pensado reunir a todas Las Vengadoras, entre ellas a Jazmín Pinedo Maricris Rubio, Fiorella Flores y más.

Como se sabe, la animadora se casará este año en primavera, y para ello, ha contratado dos orquestas. La reunión empezará a plena luz del día y terminará al día siguiente. Asimismo, aún no decide a dónde irá de luna de miel, si a Hawai o alguna isla de Europa, lo que si tiene seguro es que será por 7 o 9 días, pues no puede estar tanto tiempo alejada de sus hijos.

También señaló que considera a Jackson Mora, y que está muy enamorada de él, a pesar de que se resistió mucho al principio. Sin embargo, hoy puede decir que está completamente ilusionada.

NO DESCARTA UN TERCER HIJO

Consultada por si planea tener un tercer hijo, Lozano señaló que no lo descarta, sin embargo, no es un tema que le preocupe ahora. “No es un momento para pensar en eso. Se va a tener que conversar cuando ya estemos casados. Yo creo que uno nunca debe descartar nada, si el matrimonio funciona súper bien, y si a los dos nos provoca, ¿por qué no?” , indicó Tilsa.

Asimismo, aclaró que Jackson Mora piensa igual que ella, pues es un tema que ya se ha conversado. “Es una posibilidad que está abierta, no es que digamos sí de todas maneras o que hayamos cerrado la puerta”, remarcó.

