Testigo afirma que Vania Bludau agredió a Mario Irivarren en discoteca: “Le mordió el cuello”

Vania Bludau mordió a Mario Irivarren en el cuello, según testigo. (Foto: Instagram/@vaniabludau)

Desde que Vania Bludau y Mario Irivarren terminaron su relación amorosa, mucho se dijo sobre un supuesto caso de agresión física en una discoteca del sur. La modelo peruana confesó que su expareja la agarró de la nuca tras una acalorada pelea, algo que el excompetidor de Esto es Guerra terminó admitiendo en el programa Amor y Fuego.

“Como yo gritaba, Vania se dio media vuelta y fue. En ese ínterin que yo he ido por detrás y le he apretado la nuca; es decir, en vez de agarrarle el brazo, le agarré la parte detrás del cuello. He hecho como si la he querido agarrar, he hecho presión y la he soltado”, declaró en el espacio televisivo, asegurando también que no era una persona agresiva.

Tras ello, Mario informó que se encuentra en terapia psicológica para controlar sus ataques de ira. En tanto, Vania le deseó una pronta recuperación y no dijo más sobre este episodio, pese al consejo que le dio Rodrigo González en su momento. “Si quiere un castigo, que vaya a la comisaría”, le recomendó el popular ‘Peluchín’.

TESTIGO ROMPE SU SILENCIO

El programa de Willax decidió entrevistar a Evelin, una persona muy cercana al exchico reality, quien la considera como su “madre adoptiva”. La mujer dejó entrever que la influencer nunca se hubiera casado con su ahora ex debido a una mala relación con la madre de este, la señora Marcela León.

“Ella no se iba a casar jamás con Mario porque la persona que va a llegar a la vida de Mario es la persona que ama y respeta a su madre”, fueron sus declaraciones iniciales.

Posterior a ello, le entregó al programa un audio que revelaría que la modelo agredió a Irivarren la noche de la pelea. “Vania le hace chongo, de por qué conversas con las amigas de Ivana. Y en una de las discusiones que tiene, ella (Vania) le muerde el cuello y él, porque se puso histérica, le coge el cuello para tratar tranquilizarla” , se escucha en parte del material.

Testigo afirma que Vania Bludau agredió a Mario Irivarren en discoteca | VIDEO: Willax / Amor y Fuego

VANIA BLUDAU INCÓMODA CON SU EX

Mario Irivarren ha decidido compartir varios mensajes espirituales en redes sociales, donde ha recibido el apoyo de sus fieles seguidores. Sin embargo, su expareja no cree que sea necesaria presumir que está en “proceso de cambio”. Según la modelo, el modelo está compartiendo las mismas reflexiones que ella, en su momento, le dijo para intentar ayudarlo a cambiar.

“Leí mis palabras y hasta la lectura qué le dije hace mil años. Realmente espero que sea de verdad lo que hace y no solo por quedar bien. La gente me lo envía y es loco que en el país los malos actos se puedan borrar tan fácilmente de la memoria de la gente con mensajes reflexivos. En fin, ojalá sí mejore”, comentó Vania Bludau para el programa de Magaly Medina.

Líneas más abajo, le recomendó seguir su tratamiento psicológico sin la necesidad de alardear en redes sociales. “Realmente jamás fue mi intención hacerlo quedar mal de mi boca. Él contó su verdad a medias y ya está, es un tipo que tiene problemas mentales de ira o lo que quieran llamarlo. Y ahora se hace el budista, es como que en el fondo me alegra si es verdad. Pero más que todo debería guardárselo un poco en vez de salir a dar pena ”.