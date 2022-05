Thamara Gómez se disculpa por ofender a clienta que la acusó de vender ropa usada: “Lo siento”

Thamara Gómez señaló que su clienta comenzó a insultarla, pero le pidió disculpas si la ofendió con sus respuestas. (Foto: Instagram)

Thamara Gómez protagonizó un incomodo momento cuando se enfrentó a una clienta de su closet sale durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. La usuaria identificada como Consuelo la estaba acusando de venderle ropa en mal estado y la cumbiambera no dudó en defenderse.

Sin embargo, lo que ha causado indignación entre muchos fueron las fuertes palabras que lanzó en contra de la cibernauta ante de seguir promocionando sus prendas de vestir. “Sí, debe estar sin marido, sí, pues, seguro no le dan mantenimiento y por eso”, dijo la cantante frente a todos los que estaban conectados a su live.

Este comentario fue criticado por el mismo Samuel Suárez, que a través de su portal Instarandula dio a conocer el hecho. Tras ello, la cantante de cumbia no dudó en grabarse en las historias de su Instagram para aclarar la situación y pedir disculpas.

“Quiero aclarar un tema que he visto en Instarándula de Samuelito. En primer lugar quiero pedir mil disculpas si la persona se sintió ofendida” , comenzó diciendo la exintegrante de Puro Sentimiento para luego contar que fue la usuaria quien inició con los ataques a su persona.

“Lo que pasa es que no han visto el video del inicio hasta al final y no saben bien las cosas. Al principio la señora me estaba insultando, me estaba faltando el respeto, pero yo soy de las personas que tienen correa y ya estoy acostumbrada a los buenos y malos comentarios porque a todos no les va a caer bien. Decidí no hacerle caso (a la clienta)”, agregó.

En otro momento, aclaró que ella solo replicó lo que otra seguidora escribió en su en vivo y que nunca tuvo la intensión de ofender a ninguna persona. “A raíz de todo eso, vi un comentario de una usuaria que lo dijo y yo simplemente lo repetí en una forma de chacota. Igual, quiero pedir las disculpas del caso si se sintió ofendida ”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por escucharla y señaló que, no por ser figura pública tiene que aguantar los comentarios negativos que diga la gente, pues todos merecemos respeto.

“Me considero una persona trabajadora y no le hago daño a nadie. Igual, creo que todos merecemos respeto, por ser figura pública o no, merecemos respeto. Tema aclarado, gracias por escucharme y los quiero mucho”, concluyó.

¿QUÉ PASÓ CON THAMARA GÓMEZ Y SU CLEINTA?

El portal de Instarandula difundió el preciso momento en que una usuaria comenzó a escribir en los comentarios del en vivo de Thamara Gómez que se sentía estafada porque la ropa que le compró a la artista nacional estaba muy desgastada como para estar a la venta. Además, incitaba a los otros internautas a que no le compren.

La cantante decidió pronunciarse e intervino apareciendo en la pantalla señalando que contaría la verdad. Según su versión, dicha mujer quiso llevarse su ropa a un muy bajo precio y que todo lo que está haciendo es para perjudicarla.

“A esa señora le vamos a contar su historia, lo que pasa es que llegó y cogió prendas nuevecitas y quería que le vendan a 10 soles, la señora que vino por otra cosa, por echar mala vibra. Quería llevarse mil prendas a tan solo 10 soles y la señora piensa que está en una tienda rematadora y encima está rajando, o sea da chiste, de verdad, da mucha risa”, dijo Thamara Gómez en su defensa.

