Alessia Rovegno tuvo que dejar su trabajo en New York por el Miss Perú: “Tenía contratos”

Alessia Rovegno dejó su trabajo en el extranjero para participar en el Miss Perú. (Foto: Instagram)

Alessia Rovegno se convirtió oficialmente en candidata al Miss Perú 2022. En una entrevista, la pareja de Hugo García se animó a abrió su corazón y reveló lo difícil que fue para ella tomar la decisión de participar en este concurso de belleza, especialmente cuando tenía varios proyectos en el extranjero.

La hija de Bárbara Cayo es considerada una de las favoritas para llevarse la corona, por lo que no desea defraudar a sus seguidores. Es por este motivo que ella decidió postergar los contratos que tenía en Nueva York para enfocarse en la competencia.

“ Definitivamente tenía contratos en New York, estoy en una agencia de modelaje, pero hablé con ellos y me dejaron quedarme acá para participar en el certamen y dar mi 100%. No fue una decisión para nada fácil meterme al concurso del Miss Perú”, comentó en una entrevista con El Popular.

Asimismo señaló que se encuentra dispuesta a quedarse el tiempo que sea necesario en el Perú si sale elegida como la nueva reina de belleza, pues tiene mucha vocación para estar al lado de los niños, incluso en algún momento estudió la carrera de educación inicial.

“ Si es que soy elegida por supuesto me quedaría todo el tiempo que tenga que quedarme trabajando por mi país y todo por los niños que es algo que me llena el corazón ”, expresó.

En otro momento, Alessia Rovegno indicó que eventualmente le gustaría regresar a New York para cumplir con los contratos que tiene firmados en el país estadounidense. “Por ahora vivo en Perú, mi compromiso está con el Miss Perú. Pero todavía tengo el contrato en New York, me gustaría regresar”, aseveró.

La hija de Bárbara Cayo se reunió con Jessica Newton. (Foto: Instagram)

ASEGURA QUE NO HAY FAVORITISMO

En una entrevista con Amor y Fuego, Alessia Rovegno señaló que resta importancia a las críticas que recibe en las redes sociales la organización del Miss Perú, donde señalan que ella será la ganadora este año pese a que existen mejore candidatas.

“ Aquí todas nos estamos esforzando y preparándonos un montón. Es una experiencia nueva, estoy aprendiendo bastante, me encanta. He conocido a chicas que tienen mucho potencial y muchas ganas de trabajar ”, sostuvo.

SE REFIRIÓ A MAFER NEYRA

Alessia Rovegno acaparó las cámaras de los medios de comunicación luego de darse a conocer su relación con Hugo García, actual integrante de Esto es Guerra. Por este motivo, una reportera del magazine de Willax televisión no pudo evitar consultarle sobre la expareja del chico reality.

En un momento de la conversación, la entrevistadora consultó a la pariente de Stephanie Cayo sobre las ex de su ahora novio. “Hugo se encontró con ella en un evento y ni se miraron”, dijo la periodista. “ Ella ha sido una persona importante en su vida y no tiene por qué ser incómodo ”, señaló la hija de Bárbara Cayo.

SEGUIR LEYENDO: