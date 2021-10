Thamara Gómez: “Pamela Franco es una señora y no encajaba en Puro Sentimiento, lo convirtió en Alma Bella 2″

Thamara Gómez se refirió a Pamela Franco. (Foto: Instagram)

La cantante Thamara Gómez se presentó en el set de Magaly Medina y se refirió una vez más a Pamela Franco. La joven señaló que fueron muchas las razones que le hicieron decidir su salida de Puro Sentimiento, sin embargo, la entrada de la pareja de Christian Domínguez fue la gota que rebalsó el vaso.

“El 90% del grupo se salió”, indicó la joven, resaltando que se retiraron porque tampoco estaban de acuerdo con los cambios en Puro Sentimiento. “Pamela Franco es una señora y no encajaba en Puro Sentimiento” , acotó en el informe emitido por el programa.

Ya en el set, Gómez se siguió despachando con el tema. “(Pamela) Ha cambiado todo, hay bailarinas, usan trajes diminutos, muestran más carne”, explicó Thamara.

Asimismo, señaló que el grupo estaba conformado por personas jóvenes, con una vestimenta sencilla y nada atrevida, pues el estilo era solo vender voz.

“Nosotros teníamos vestidos más decente, vendíamos voz. Ahora es más piruetas, han cambiado todo. Y la mayoría de comentarios (en las redes sociales del grupo) son negativos, no les parece. Ese público es de nosotros”, resaltó la cantante. “No es el mismo, ahora parece Alma Bella 2″ , añadió.

Además, respondió a lo que dijo Pamela Franco, sobre su condición en la agrupación. Como se recuerda, la pareja de Christian Domínguez resaltó que es una integrante más, que no era la líder.

“Ella se hace la loca, ella elige el vestuario, a su estilo de ella. Ha cambiado hasta el logo de Puro Sentimiento, ya parece Pamela y sus amigas”, señaló entre risas.

Thamara contó que hace meses sabían de la integración de Pamela Franco, y que es mentira que ella haya hecho casting para entrar al grupo.

Finalmente, contó que Christian Domínguez anunció que iba a entrar a Puro Sentimiento una persona que iba a traer prensa, refiriéndose a Pamela. “Lastimosamente el show vende”, recalcó.

La cantante se retiró de Puro Sentimiento y ahora es solista (Foto: Captura América TV)

THAMARA CONFIRMA QUE SE FUE DE PURO SENTIMIENTO POR PAMELA FRANCO

Thamara Gómez dio detalles sobre su salida de Puro Sentimiento en el programa Mujeres al Mando. Sin filtro alguno, la joven artista confesó que sí abandonó la agrupación debido a Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez.

“Había muchas cosas que no me parecían y esa fue (la llegada de Pamela Franco), lo de la señora, lo que rebalsó el vaso y ya pues, no me pareció y tuve que dar un paso al costado”, dijo.

A su vez, Thamara Gómez consideró que, si bien Pamela Franco es una “señora muy talentosa”, su estilo no encaja con el de Puro Sentimiento.

“Pamela es talentosa, hay que admitirlo, pero siento que no va con el estilo de Puro Sentimiento. Porque el estilo (de la agrupación) es transmitir sentimiento. Nosotras tenemos otro tipo de estilo, ella hace más pirueta, baile, más sensualidad”, explicó.

Tras ello, Kurt Villavicencio no perdió la oportunidad para ‘meter su cuchara’ y sacarle más información al respecto.

“Lo que siento que está diciendo es que Pamela Franco solo muestra las carnes, mientras que ellas en Puro Sentimiento sí cantaban y mostraban su talento”, le explicó.

Para sorpresa de todos, Thamara Gómez estuvo de acuerdo con la afirmación del popular ‘Metiche’ y agregó: “Así es. Ella usa diminutos vestuarios, nosotras con los vestiditos. Siento que han cambiado el vestuario, la manera de bailar, los cabellos. Ya parece otro grupo”.

Finalmente, la artista nacional no quiso responder si prefería la presencia de Isabel Acevedo, expareja de Christian Domínguez y participante de Reinas del Show, sobre la de Pamela Franco.

“No es que prefiera o no prefiera (...) Es distinto. Ella es coreógrafa, no cantante”, dijo.

