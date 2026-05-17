El tuit que incendió los chats del Gobierno y la decisión de Javier Milei para el Mundial

Javier Milei y Santiago Caputo

Existe una percepción muy extendida de que la política palaciega puede parecerse a lo que muestran series como House of Cards: despiadada, oscura y con sucesos diagramados de manera conspirativa para el ascenso de poder. “Esto siempre fue más parecido a Veep”, buscan desmitificar en los pasillos de la Casa Rosada. La sátira protagonizada por Julia Louis Dreyfus retrata con precisión cómo la gestión gubernamental tiene trasfondos más simples de lo que se piensan y que los errores de la diaria muchas veces están mediados por la torpeza o situaciones irracionales.

Se podría decir que ayer ocurrió un nuevo episodio en la entretenida serie del Gobierno. Santiago Caputo apuntó contra una cuenta anónima de X (@PeriodistaRufus), la cual había publicado un tuit con un video de Instagram que criticaba a su sector: el detalle es que cuando se cliqueaba a ese enlace, el mensaje que aparecía es que el video, en primer término, había sido compartido por la cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Según dicen desde el caputismo, hace tiempo que venían monitoreando esa cuenta y, con ese suceso, creen internamente que ese usuario responde de manera directa a la mesa menemista. Así, activaron al aparato de cuentas que responden -orgánica e inorgánicamente- a Las Fuerzas del Cielo con viejos tuits que tenían críticas hacia dirigentes de otros sectores del oficialismo. Horas después, la cuenta fue desactivada.

“Lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, tuiteó el asesor presidencial, que compartió luego un tuit que decía “no pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera”. A los integrantes del Salón Martín Fierro les terminó de cerrar la idea de que esa cuenta se utilizaba para tirar indirectas de la cúpula menemista cuando se dieron cuenta que había un post del 27 de febrero con la palabra “JBM”, en alusión a Juan Bautista Mahiques. Su designación se había guardado en secreto hasta su oficialización del 4 de abril.

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El tuit de Santiago Caputo contra una cuenta anónima que en su entorno atribuyeron al karinismo

En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados se mantuvieron en silencio, pero dieron su explicación del caso extraoficialmente: “Uno de los chicos que tiene su cuenta [de Instagram] abierta compartió un link de una publicación y ese link le tiene que haber llegado a la persona que tiene esa cuenta de X. De ahí tuiteó y al entrar al link desde Google, aparece qué cuenta fue la que compartió por primera vez la publicación”. No planean expedirse sobre el episodio públicamente. No al menos por estos días. No es la primera vez que están bajo sospecha por una cuestión así. Si en aquella ocasión no sufrieron represalias, parecen razonar que esta vez no será distinto. En mayor o menor medida, algunos de esos mensajes también representan lo que piensa “El Jefe”.

Resulta una novedad que Santiago Caputo haya acusado públicamente a ese sector. Sus laderos advertían por estas semanas que el asesor estaba levantando el tono. Aunque no les pareció rara la virulencia de los tuits, su actitud de confrontar en público tomó a algunos por sorpresa. Así, la disputa entre ambos sectores vuelve a su fase de agitación más importante desde mediados del año pasado, cuando Las Fuerzas del Cielo criticaron abiertamente el armado de las listas bonaerenses y nacionales que hizo la cúpula de La Libertad Avanza. Macarena Alifraco, mano derecha de Caputo, tildó a la cuenta de “afeminada” y de “grasada”. El legislador bonaerense, Agustín Romo, tiró fuertes indirectas en X claramente direccionadas a los Menem. La trifulca adquirió un tenor pocas veces visto.

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¿Esto traerá algún movimiento de relevancia a nivel interno? Es altamente probable que no y que todo siga igual. La enemistad entre ambos sectores existe hace tiempo. Sus integrantes se cruzan en reuniones o eventos de gestión fingiendo saludos amables cuando saben que existen las operaciones cruzadas.

El asesor presidencial Santiago Caputo. (Photo by AFP)

Lo que sí es nuevo es la autonomía que buscan demostrar los “cielistas” con actitudes como las de ayer. En el último año, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, logró que la política gubernamental y la partidaria se encolumne detrás de su figura, relegando otros liderazgos y los cuestionamientos a los suyos. En ese sentido, las declaraciones de Patricia Bullrich contra Manuel Adorni hechas dos semanas atrás habían sido festejadas por dirigentes del gobierno que vieron mermado su poder dentro del organigrama libertario. Un intento de rebeldía ante un esquema que se hizo cada vez más vertical. Ante la excusa justa, el santiaguismo logró colar varias críticas a los Menem, quienes son las figuras más poderosas del entorno karinista. Hay quienes dicen que tienen más críticas guardadas para ser expuestas en el momento oportuno.

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Aunque se produzcan estos destellos de críticas públicas, los diferentes referentes del karinismo saben que cuentan con la ratificación de su jefa política, la persona más poderosa del Gobierno sacando al Presidente. “Al fin y al cabo lo que importa es lo que digan los Milei. Pese a lo que dijo, lo de Patricia no movió el amperímetro a nivel interno”, dice una persona que conoce al dedillo lo que piensa ese sector. Por lo que pudo saber Infobae, el sector de Karina Milei no tiene previsto avanzar en los organismos en los que tiene ascendencia Santiago Caputo.

Durante la semana aparecieron noticias al respecto, sobre una posible injerencia en la cúpula del PAMI que luego fueron desmentidas en la práctica. Estas se habían generado ante los rumores de salida de Pedro Insausti de la Coordinación Ejecutiva de la obra social, el tercer funcionario de mayor importancia en el esquema jerárquico. Finalmente fue reemplazado por Juan Cruz Montero, alguien que trabajó estrechamente con el caputismo durante su etapa como subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, entonces comandado políticamente por Sebastián Amerio.

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Esto no quita que la mano derecha de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, no tenga una injerencia fundamental en las delegaciones del PAMI. Esta semana se dio un ejemplo que clarifica esta ascendencia: logró que quien había sido oficializado el martes como Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local de Tierra del Fuego fuera desplazado de su cargo al día siguiente. Su designación duró solo 24 horas.

Martín Menem en el recinto de la Cámara de Diputados. Fotografía: RSFotos

Lo que sí reconocen en el entorno de la hermana presidencial es que hay “un disgusto en la forma que el caputismo maneja la comunicación”. “Lograron que el viaje que hizo a Estados Unidos y que lo del tuit tuviera una difusión terrible. Cuando lo activan, logran marcar agenda. Hubiera estado bueno que lo hicieran con otras cosas buenas que salieron de la gestión en el último tiempo”, los cruzan.

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Este episodio incendió los chats de varios funcionarios y dirigentes libertarios. Todos estuvieron al tanto del tema. Algunos felicitaron en privado al asesor presidencial. Otros le escribieron directamente a Martín Menem para preguntar qué había pasado. Lo cierto es que muchos solamente se limitaron a divertirse. “Es tremendo todo. Yo la miro desde afuera. Si asomo la cabeza, cobro”, se reía una persona que habla diariamente con el Presidente.

Quienes conversaron con Milei durante el sábado lo notaron de un particular buen humor. Y es que está pensando en las actividades que tiene para el comienzo de la semana. El lunes será acompañado por Manuel Adorni y Federico Sturzenegger para dar una charla económica en una universidad privada a las 9 de la mañana y el martes dará otro discurso que tendrá como ejes la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de Argentina. Son temas de los que le apasionan hablar y en donde busca explicar por qué están dadas las condiciones para un sendero de crecimiento de cara a los próximos meses.

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La inflación de abril marcó 2,6% y cortó con una racha de diez meses consecutivos al alza. Existen drivers que permiten pensar en una baja paulatina, dado que ya no están los shocks que empujaron los precios en el primer trimestre (tanto la carne, como el combustible y la estacionalidad) y que los fundamentals del programa económico acompañaron.

Los últimos dos meses fueron desgastantes para la imagen del Gobierno, pero en la cúpula libertaria esperan a que el comienzo del Mundial disipe la atención mediática.

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El presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, saludan al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino

Javier Milei recibió varias ofertas en el último tiempo para viajar a Estados Unidos y presenciar algunos de los partidos de la Selección Argentina, pero decidió rechazarlas todas. Ya les confirmó a los suyos que no irá al Mundial y que verá los partidos desde Argentina. “Sufro mucho en cada partido y en vivo sería mucho peor”, confiesa en la intimidad, recordando el antecedente de cómo le pegó la derrota de Argentina con Arabia Saudita en el debut de Qatar.

Antes de que inicie el torneo futbolístico estará presentada la declaración jurada de bienes de Manuel Adorni. O eso prometen en su entorno. El jefe de Gabinete está definiendo a ver si convoca a reunión de Gabinete para los próximos días o si lo hace la semana próxima.

En sus conversaciones privadas dice estar confiado sobre su situación al interior del Ejecutivo. “Hace un mes dicen que estoy derrumbado anímicamente. La verdad es que estoy perfecto. No me voy a ir y nadie me va a echar”, le dijo a un interlocutor recientemente. Infobae supo de dirigentes del oficialismo que hicieron correr versiones al respecto del estado de ánimo del ministro coordinador y de que podían utilizar el Mundial para generar un reemplazo en ese cargo; pero el funcionario busca desmitificarlas.

Está previsto que por estos días se conozcan novedades del nuevo paquete de proyectos que el Gobierno pretende mandar al Congreso. Es ahí donde buscan mayor proactividad a los fines de tapar las novedades que diariamente se producen en la órbita de Comodoro Py. A pesar de que el oficialismo realizó una gestualidad hacia el juez Ariel Lijo al enviar el pliego de su ex colaborador Tomas Rodríguez Ponte como candidato para ocupar el juzgado N°2 de Lomas de Zamora, esto no sería suficiente como para lograr una merma en la investigación.

En general, el oficialismo va a buscar que todos los pliegos se aprueben con la mayor celeridad posible. Solo hay tres excepciones, de las cuales dos son los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes aspiran a pasar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. El avance de sus postulaciones podría reactivarse en el corto plazo, algo que parece que no pasará con Verónica Michelli, postulante para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, a quien le frenaron la designación por ser cuñada de un importante periodista que no es de simpatía de los hermanos Milei.